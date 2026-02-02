68. GRAMMY Awards: DG Aufnahmen triumphieren in zwei der Hauptkategorien für Klassische Musik - Andris Nelsons | KlassikAkzente by STAGE+

Berlin, Montag, 2. Februar 2026. Gestern wurden die 68. GRAMMY Awards in der Crypto.com Arena in Los Angeles verliehen. Als renommierteste Auszeichnung der Musikindustrie würdigen sie außergewöhnliche künstlerische und technische Leistungen.

Deutsche Grammophon hat erneut ihre Spitzenposition in der klassischen Musik unter Beweis gestellt. Aufnahmen des Gelben Labels haben in diesem Jahr in zwei der Hauptkategorien für klassische Musik gewonnen:

Mit einem Grammy in der Kategorie Best Classical Instrumental Solo wurde die Neuaufnahme der gesamten Cellokonzerte von Schostakowitsch mit dem Solisten Yo-Yo Ma ausgezeichnet. Das Album ist Teil des wegweisenden Schostakowitsch-Projekts der Deutschen Grammophon, welches in Zusammenarbeit mit dem Boston Symphony Orchestra und dessen Musikdirektor Andris Nelsons entstanden ist. Initiiert 2015, erreichte es 2025 mit der Veröffentlichung einer monumentalen Anthologie seinen Höhepunkt, die den kompletten Sinfoniezyklus sowie andere wichtige Werke umfasst. Der Preis für das Best-Classical-Instrumental-Solo-Album ging nun zum dritten Mal in Folge an Deutsche Grammophon.

Die Pianistin und GRAMMY-Preisträgerin des Jahres 2024, Yuja Wang, hat zusammen mit Dirigent Andris Nelsons und dem Boston Symphony Orchestra außerdem in der Kategorie Best Orchestral Performance für ihre gefeierte Aufnahme von Messiaens ausladender Turangalîla-Symphonie gewonnen.

„Ein großes Bravo und herzliche Glückwünsche an Yuja, Yo-Yo, Andris und das Boston Symphony Orchestra", sagt Dr. Clemens Trautmann, President Deutsche Grammophon und New Business Strategy Global Classics. „Die Brillanz und Vielseitigkeit des Orchesters und seines Musikdirektors Andris Nelsons wird durch die Tatsache unterstrichen, dass in diesem Jahr zwei völlig unterschiedliche Projekte und Klangtexturen anerkannt wurden. Und es ist ermutigend, dass die langjährigen musikalischen Freundschaften mit Yuja Wang und Yo-Yo Ma mit diesen Erfolgen gewürdigt werden. Nicht zuletzt markiert die Auszeichnung für die Schostakowitsch-Aufnahme den krönenden Abschluss unseres bahnbrechenden Zyklus sämtlicher Sinfonien und Konzerte – ein jahrzehntelanges Unterfangen, das mit mehreren Grammys ausgezeichnet wurde. Wir alle bei Deutsche Grammophon sind dankbar, dass die Arbeit unserer Künstler:innen und Produzent:innen in den wichtigsten klassischen Kategorien so prominent anerkannt wird. Übrigens in Kategorien, in denen wir mit anderen nominierten Veröffentlichungen auf dem Yellow Label mit uns selbst in Konkurrenz standen."

68. GRAMMY AWARDS

Best Orchestral Performance

MESSIAEN: TURANGALÎLA-SYMPHONIE

Andris Nelsons & Boston Symphony Orchestra

Best Classical Instrumental Solo

SHOSTAKOVICH: THE CELLO CONCERTOS

Yo-Yo Ma; Andris Nelsons, conductor (Boston Symphony Orchestra)