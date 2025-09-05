Nach dem Erfolg von Piano Book (2019) veröffentlicht Lang Lang einen zweiten Teil - Lang Lang | KlassikAkzente by STAGE+

»Mit Piano Book 2 möchte ich noch mehr Musik bieten: für alle, die gerade erst beginnen, nach einer Pause zurückkehren oder einfach nur den Klang der Tasten genießen«

Lang Lang

Mit bislang mehr als einer Milliarde Streams gehört Piano Book

zu den größten Klassikalben des Jahres 2019.

Jetzt folgt mit Piano Book 2 eine neue Auswahl kurzer musikalischer Meisterwerke

Das Album erscheint am 17. Oktober 2025

Mit 32 Stücken von Komponisten wie Bach, Chopin, Liszt und Rachmaninow

bis hin zu Tony Ann, Yu-Peng Chen, Ludovico Einaudi und Joe Hisaishi.

Außerdem enthalten: Musik aus Die fabelhafte Welt der Amélie, La La Land und Naruto,

die Internet-Sensation Rush E und vieles mehr

Sechs Jahre nach der Veröffentlichung seines erfolgreichen Albums Piano Book präsentiert Lang Lang nun Piano Book 2. Das Album erscheint am 17. Oktober 2025 bei Deutsche Grammophon digital sowie auf CD und Vinyl. Es vereint eine abwechslungsreiche Auswahl – von legendären klassischen Kompositionen und zeitgenössischen Werken bis hin zu Soundtracks aus Film, Fernsehen und Videospielen. Liszts Consolation Nr. 2 erscheint bereits am 5. September als erste Single des Albums und ist dann auf allen Plattformen als Stream und Download erhältlich.

Lang Langs Piano Book wurde zu seinem erfolgreichsten Streaming-Album, es verzeichnete über eine Milliarde Streams weltweit und zählt zu den meistverkauften Klassikalben des Jahres 2019. In China erhielt es Platin-Status, stand in Deutschland in den Top 10 der Popcharts und erreichte Platz 1 der Klassikcharts in den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Japan und Australien.

Mit Piano Book 2 knüpft Lang Lang an den Vorgänger an und verwirklicht einmal mehr seinen Wunsch, Menschen jeden Alters, jeder Herkunft und jeden Spielniveaus für das Klavier zu begeistern. Seine Botschaft ist klar: Klassische Musik ist für alle. Unterstützt wird sein Anliegen von der Lang Lang International Music Foundation (LLIMF) sowie durch seinen engen Austausch mit Millionen von Fans in den sozialen Medien. Der vielfach beschriebene »Lang-Lang-Effekt« hat bereits Millionen Kinder in China (und auch andernorts) motiviert, Klavier oder andere Instrumente zu erlernen, gefördert durch die Bildungsprogramme, Meisterklassen, Mentoring-Angebote und weiteren Initiativen der LLIMF.

Lang Lang nennt die 32 Stücke seines neuen Albums »Miniatur-Meisterwerke«. Er hat sie mit großer Sorgfalt ausgewählt – angeregt durch Nachrichten seiner Fans, Lehrpläne und seinen eigenen Unterricht. Hinzu kommen Stücke, die ihm persönlich besonders am Herzen liegen und teilweise Einflüsse moderner Medien und der Streaming-Kultur widerspiegeln.

Berühmte Werke von Bach, Mozart, Satie, Debussy und anderen stehen neben neuen Arrangements von Themen aus der Anime-Serie Naruto, den Filmen La La Land, Die fabelhafte Welt der Amélie und Cinema Paradiso sowie dem Videospiel Black Myth: Wukong. Lang Langs Auswahl präsentiert die Vielfalt des modernen Klavierrepertoires. Mit dem Wissen, um die Bedeutung von Videospielen als Inspirationsquelle für jüngere Hörer:innen, Komponist:innen und Pianist:innen, hat er auch Auszüge aus Nobuo Uematsus Musik zu Final Fantasy X und Yu-Peng Chens Soundtrack zu Genshin Impact eingespielt. Auch Internet-Favoriten, wie Andrew Wrangells Rush E und Tony Anns Icarus sind vertreten. Letzteres spielt er gemeinsam mit dem Komponisten in einer ganz neuen vierhändigen Fassung, die von Ann eigens für Piano Book 2 geschrieben wurde.

Weitere Stücke sind der Jazz-Standard I’m Confessin’, bekannt durch Thelonious Monk, sowie Kompositionen von zwei der bedeutendsten Pianisten/Komponisten unserer Zeit: Joe Hisaishi (Spring) und Ludovico Einaudi (Fly).

In Lang Langs sorgfältig kuratierter Anthologie wird sich jeder wiederfinden, so die Hoffnung des Pianisten: »Ich wünsche viel Freude bei der Entdeckung neuer Lieblingsstücke, der Begegnung mit vertrauten Melodien und vor allem viele erfüllende Stunden am Klavier«.

Piano Book 2 wird digital sowie auf 2 CDs und als Doppel-LP erhältlich sein – darunter eine marmorierte Vinyl-Edition sowie CD- und LP-Editionen mit signierten Kunstkarten, exklusiv im DG Store. Eine limitierte CD-Sonderausgabe bietet zusätzlich über einen NFC-Chip Zugang zu herunterladbaren Noten und ausgewählten Tutorials. Begleitend zum Album veröffentlicht Faber Music zudem eine Publikation, die Partituren, Fotografien und persönliche Kommentare von Lang Lang zur Musik enthält.

Lang Lang startet in die Saison 2025/26 mit Konzerten in Kanada und den USA (19.–29. September sowie 4./7. Dezember), Großbritannien (3.–10. Oktober), Deutschland (12. Oktober bis 8. November), Frankreich (11. November) und Hongkong (11./13. Dezember). Termine und Details finden Sie hier.

Lang Lang – Konzerte in Deutschland 2025

12. Okt. –Konzerthaus, Berlin · OPUS KLASSIK Gala

13. Okt. – Konzerthaus, Freiburg · Fauré, Schumann, Chopin

17. Okt. – Die Glocke, Bremen · Fauré, Schumann, Chopin

21. Okt. – Tonhalle, Düsseldorf · Fauré, Schumann, Chopin

25. Okt. – Meistersingerhalle, Nürnberg · Fauré, Schumann, Chopin

31. Okt. – Festspielhaus, Baden-Baden · Fauré, Schumann, Chopin

4. Nov. – Elbphilharmonie, Hamburg · Mozart, Rossini, Puccini et al.

6. Nov. – Konzerthaus, Dortmund · Mozart, Rossini, Puccini et al.

8. Nov. – Philharmonie, Köln