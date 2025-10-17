Pianist Lang Lang veröffentlicht Piano Book 2 - Lang Lang | KlassikAkzente by STAGE+

»Mit Piano Book 2 möchte ich noch mehr Musik bieten: für alle, die gerade erst beginnen, nach einer Pause zurückkehren oder einfach nur den Klang der Tasten genießen«

Lang Lang

Hören Sie das Album hier

Lang Langs mit Spannung erwartetes neues Album Piano Book 2 erscheint heute, sechs Jahre nach seinem gefeierten Album Piano Book (2019). Die neue Veröffentlichung – in allen Formaten bei Deutsche Grammophon – vereint legendäre Klassiker, zeitgenössische Kompositionen sowie Filmmusik, Anime und Musik aus Videospielen. Zu hören sind 32 »Miniatur-Meisterwerke«. Werke von Bach, Chopin, Liszt und Rachmaninow wurden ebenso eingespielt wie Stücke von Tony Ann, Yu-Peng Chen, Ludovico Einaudi und Joe Hisaishi, neben dem viralen Hit Rush E oder Soundtracks aus Die fabelhafte Welt der Amélie, La La Land und Naruto. Heute kommt zudem ein neues Video heraus: Lang Lang interpretiert Chopins Nocturne No. 2.

Lang Langs Piano Book entwickelte sich zu seinem bislang erfolgreichsten Streaming-Album und verzeichnet mittlerweile über 1,2 Milliarden Streams weltweit; das Album zählt bis heute zu den meistverkauften Klassikveröffentlichungen des Jahres 2019.

Mit Piano Book 2 knüpft Lang Lang an den Vorgänger an und verwirklicht einmals mehr seinen Wunsch, Menschen jeden Alters, jeder Herkunft und jeden Spielniveaus für das Klavier zu begeistern. Seine Botschaft ist klar: Klassische Musik ist für alle. Unterstützt wird sein Anliegen von der Lang Lang International Music Foundation (LLIMF) sowie durch seinen engen Austausch mit seinen Fans in den sozialen Medien. Der vielfach beschriebene »Lang-Lang-Effekt« hat bereits Millionen von Kindern in China und darüber hinaus motiviert, Klavier oder andere Instrumente zu erlernen – unterstützt durch die Bildungsprogramme, Meisterklassen, Mentoring-Angebote und Initiativen der LLIMF.

Lang Lang nennt die 32 Stücke seines neuen Albums »Miniatur-Meisterwerke«. Er hat sie mit großer Sorgfalt ausgewählt – inspiriert von Nachrichten seiner Fans, Lehrplänen und seiner eigenen Unterrichtserfahrung sowie den Werken, die ihm besonders am Herzen liegen. Mit einigen Stücken nimmt er Bezug auf moderne Medien und die Streaming-Kultur.​​

In seiner neuen Anthologie kommt jeder auf seine Kosten. »Ich wünsche viel Freude bei der Entdeckung neuer Lieblingsstücke, der Begegnung mit vertrauten Melodien und vor allem viele erfüllende Stunden am Klavier«, sagt der Pianist selbst.

Piano Book 2 erscheint digital sowie auf 2 CDs und als Doppel-LP – darunter eine marmorierte Vinyl-Edition sowie CD- und LP-Editionen mit signierten Kunstkarten, exklusiv im DG Store. Eine limitierte CD-Sonderausgabe bietet zusätzlich über einen NFC-Chip Noten zum Download und ausgewählte Tutorials. Begleitend zum Album veröffentlicht Faber Music eine Publikation, die Partituren, Fotografien und persönliche Kommentare von Lang Lang zur Musik enthält.

Lang Lang eröffnete im September die Saison 2025/26 mit Konzertterminen in Kanada, den USA und Großbritannien. Am 12. Oktober, war Lang Lang bei der Gala des OPUS KLASSIK im Konzerthaus Berlin zu erleben und stellte dort Stücke des Albums vor. Im Rahmen der vom ZDF übertragenen Veranstaltung nahm er außerdem die Auszeichnung als Bestseller des Jahres für sein 2024 erschienenes Album Saint-Saëns entgegen.​

In deutschen Konzertsälen ist er vom 17. Oktober bis 8. November zu erleben, bevor er am 11. November in Frankreich, vom 4. bis 7. Dezember erneut in den USA und am 11. sowie 13. Dezember in Hongkong gastiert. Alle Termine, Details und Ticketangebote finden Sie hier.

Oktober 2025