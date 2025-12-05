Faszinierende Reise in eine einzigartige Klangwelt - ECM Sounds | KlassikAkzente by STAGE+

“Making Music” ist das Dokument einer erstaunlichen Zusammenkunft von vier Meistern der Improvisation mit jeweils eigenem musikalischen Hintergrund: dem indischen Tabla-Virtuosen Zakir Hussain, dem ebenfalls indischen Bansuri-Flötisten Hariprasad Chaurasia, dem britischen Gitarristen John McLaughlin und dem norwegischen Saxofonisten Jan Garbarek. Das 1987 erschienene Album fesselte mit seiner einzigartigen Klangwelt auf Anhieb Hörer/innen rund um den Globus. “Der Austausch zwischen Flöte, Tabla und Gitarre ist oft atemberaubend”, bemerkte die Philadelphia Tribune damals und beschrieb Jan Garbareks Spiel als “Linien, die die Noten so biegen, dass sie zur indischen Vokalmusik und zur Sitar passen, während sie an anderen Stellen die norwegischen Winter heraufbeschwören. Das Ergebnis ist der erfolgreichste Brückenschlag zwischen südasiatischer Musik und Jazz der letzten Jahre – ein Hybrid, das weder das eine noch das andere schmälert. Dies sind vier Meistermusiker. Sie ‘machen Musik’ im wahrsten Sinne des Wortes und erschaffen Klänge, die sich jeder simplen Klassifizierung entziehen. Wenn es so etwas wie ‘Weltmusik’ gibt, dann ist dies das beste Beispiel dafür.” McLaughlins mal kraftvolle, mal filigrane Beiträge auf der Akustikgitarre fügen sich mit improvisatorischer Leichtigkeit ein und verbinden die beschwörenden instrumentalen Ausdrucksformen des Flötisten Hariprasad Chaurasia mit Hussains scheinbar omnirhythmischem Tablaspiel.

“Viel zu selten gibt es solch wundersames Musikmachen zu vieren, das keine Angst vor Berührungen zeigt”, notierte Uwe Schmitt damals in der Frankfurter Allgemeine Zeitung. “Indische Tablas und Flöten, europäische Gitarre und Saxofone, zart und stark, reich und sparsam, ein interkontinentales Werk. In dieser (improvisierten) Musik, die in Feinsinnigkeit, Konzentration und Eleganz einem Streichquartett am nächsten kommt, zählt Führerschaft allenfalls nach Sekunden; der Dialog und das Kollektiv machen die Minuten aus. Ohne auch nur einen der vier wäre ‘Making Music’ nicht vorstellbar.”

Zakir Hussain wurde Mitte der 1970er Jahre durch seine bahnbrechenden Aufnahmen mit John McLaughlins Band Shakti in der Jazzwelt bekannt. Mit diesem Ensemble, das zwischenzeitlich auch unter dem Namen Remember Shakti auftrat, unternahm er zuletzt im Jahr 2023 eine Welttournee. Bei ECM ist er außerdem auf von der Kritik gefeierten Alben des früheren Shakti-Geigers L. Shankar (“Song for Everyone”, 1985) und des Saxofonisten Charles Lloyd (“Sangam”, 2006) zu hören. Der Tabla-Virtuose ist am 15. Dezember 2024 im Alter von 73 Jahren in San Francisco verstorben.

Ausgestattet mit einem hochwertigen Tip-on-Gatefold-Cover erscheint “Making Music” in der “Luminessence”-Serie von ECM nun erstmals seit der ursprünglichen Veröffentlichung wieder auf Vinyl.