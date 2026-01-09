Pressespiegel Scofield & Holland - Gipfeltreffen auf höchstem Niveau - ECM Sounds | KlassikAkzente by STAGE+

Gitarrist John Scofield und Bassist Dave Holland, zwei zeitgenössische Meister des Jazz, haben im Laufe der Jahre in verschiedenen Zusammenhängen gemeinsam gespielt – darunter Projekte mit Herbie Hancock und Joe Henderson sowie eine energiegeladene Gruppe mit Joe Lovano und Al Foster. “Memories of Home” ist ihr erstes Duo-Album, das sie nach ausgiebigen Tourneen in den NRS Studios in Catskill, New York, für das ECM Label aufgenommen haben. Damit scheinen beide auch bei Kritikern einen Nerv getroffen zu haben, wie der folgende Pressespiegel demonstriert.

“Virtuoser können zwei Musiker kaum zusammenspielen. John Scofield zaubert auf der Gitarre aberwitzige Tonfolgen. Dave Holland entlockt dem Kontrabass ebenbürtige Melodielinien. Beide bevorzugen eine eher harsche, prägnante Intonation, die kaum Raum für längeres Nachklingen der Saiten lässt. Umso bewundernswerter, wie ihr Spiel ineinandergreift und wie intim sie im Zwischenland von Komposition und Improvisation agieren […] Das gegenseitige Verständnis dieser Giganten ist tief.” (Werner Stiefele, Audio/Stereoplay)

“Man hört hier, wie gut sie sich nach zwei Touren verstehen, und ist wieder einmal glücklich, dass die besten Jazzer bei okayem Lebenswandel selbst jenseits der 70 nicht schlechter werden. Hollands Linien klingen auch melodisch, wenn er begleitet, auch wenn er nichts gegen abstrakte Grooves hat. Scofield nimmt einen im Alter noch starker an die Hörerhand in seinen Soli, die alles können: aus der Harmonie schleichen und unmerklich wieder reinkommen, weit gedehnte Akkorde als Wohlklang verkaufen. Beide durchdringen ihre alten und neuen Songs gespenstisch, als spukten sie spielerisch durch das Harmoniegebäude.” (Tobi Müller, Rolling Stone)

“Was ‘Memories Of Home’ so besonders macht, ist nicht nur die musikalische Brillanz, sondern auch die reflektierte Einfachheit: Scofield und Holland verzichten auf bombastische Effekte, auf üppiges Vibrato oder übertriebene Dramaturgie, und konzentrieren sich stattdessen auf klare Intonation und dicht verwobene melodische Linien. […] Ein Werk zweier Großmeister, deren musikalische Freundschaft in jedem Ton spürbar ist.” (Sebastian Meißner, Sounds and Books)

“Die beiden Altmeister, die zu unterschiedlichen Zeiten in der Band von Miles Davis spielten, haben einander viel zu erzählen. Keiner von ihnen muss mehr etwas beweisen, sie können die Sache ganz gelassen angehen, denn selbst wenn sie einfach nur auf ihren Instrumenten plaudern, passiert das immer noch auf allerhöchstem Niveau. […] ‘Memories of Home’ ist ein aufregend unaufgeregter Austausch, dem zuzuhören nicht nur ein Vergnügen ist, sondern ein Privileg.” (Wolf Kampmann, Eclipsed)

“Es wäre für diese Virtuosen ein Leichtes gewesen, sich von ihrer Technik mitreißen zu lassen und daraus ein Fest des Ausspielens zu machen. Stattdessen setzen sie auf Dialog und Storytelling, komplex und spannend zugleich. Die Arrangements sind sparsam gehalten. Jede einzelne Geschichte ist somit transparent zu erkunden. Hollands Ton ist reichhaltig resonierend. Scofield fügt ihm Nuancen und Farben hinzu, die melodisch und perkussiv zugleich fein funkeln.” (Michael Loesl, Aachener Zeitung)

“Beide sind nicht nur anerkannte Großmeister ihrer Instrumente, sondern auch emphatische Dialogpartner und ausschweifende Geschichtenerzähler. Und so fließen die neun Stücke – fünf von Scofield, vier von Holland, einige früher in größeren Besetzungen eingespielt – in perfekter Harmonie dahin, ebenso konzentriert wie lässig im Auskosten der Harmonien und spontanem Melodienerfinden. (Reinhold Unger, Münchner Merkur)