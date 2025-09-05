Sleep Circle - Jetzt bestellen - Max Richter | KlassikAkzente by STAGE+

Das neue Album “Sleep Circle” ist eine neu aufgenommene, gekürzte Version von Sleep, die von diesen Konzerterfahrungen geprägt ist und sich auf die Sätze innerhalb der Komposition konzentriert, die stärker im Vordergrund stehen.

Auf diese Weise wird Sleep Circle zu einer halluzinatorischen 90-minütigen Reise in den hypnagogischen Zustand.

Die Beduetung des Albums Sleep Circle

Max Richter selbst sagt über sein neues Album Sleep Circle:

“Some of these compositions, such as Dream 11, Moth-like Stars or Non-Eternal, are so rich in their poetic core that I wanted the music to be experienced in a more traditional way. I first wrote a structure for a concert performance. The new version we’ve recorded now is based on these performances, which also means that it has a slightly different architecture. It’s like Sleep distilled.”

