Die »Bibel« des Geigenrepertoires – Renaud Capuçon spielt Bachs Sonaten und Partiten - Renaud Capuçon | KlassikAkzente by STAGE+

Der weltberühmte Geiger feiert seinen 50. Geburtstag mit seiner ersten Einspielung

dieses Grundpfeilers des Solorepertoires

Das Album erscheint am 23. Januar 2026

Hören Sie hier das Presto aus der Sonate Nr. 1 in g-Moll

»Bachs Musik hat mich seit jeher getröstet und beruhigt –

und mir gleichzeitig stets Freude und Energie gegeben.«

Renaud Capuçon

Renaud Capuçon begegnete den Sonaten und Partiten von J. S. Bach erstmals als Kind – auf einer Schallplatte seiner Eltern mit Yehudi Menuhin an der Violine. Die Interpretationen des Meisters beeindruckten den jungen Geiger zutiefst und entfachten eine lebenslange Hingabe an Bach und seine Musik. Nun feiert Capuçon seinen 50. Geburtstag mit seiner ersten Aufnahme der sechs Werke, die als »Bibel« des Repertoires für Solovioline gelten.

Deutsche Grammophon veröffentlicht das Album am 23. Januar 2026 digital und als 2-CD-Set – vier Tage vor Capuçons Geburtstag. Eine limitierte CD-Edition enthält eine signierte Kunstkarte mit dem Porträt des Geigers; sein Sohn Eliott Capuçon hat das Foto gemacht, das auch für das Cover genutzt wurde. Das Presto-Finale der Sonate Nr. 1 g-Moll erscheint am 12. Dezember als Single, gefolgt vom Preludio der Partita Nr. 3 in E-Dur am 9. Januar.

Das berühmte Vorbild Yehudi Menuhins im Ohr studierte Capuçon die Sonaten und Partiten, sobald er alt genug war. Immer wieder kam ihm im Lauf seiner erfolgreichen Karriere der Gedanke, sie aufzunehmen, doch erst in diesem Jahr war er so weit: Seine Frau Laurence Ferrari hatte ihn überzeugt, endlich ins Studio zu gehen. »Bis dahin dachte ich immer, ich sollte noch warten«, sagt Capuçon. »Ich wollte ein besserer Mensch sein, ein besserer Geiger … Dass ich die Aufnahme nun zu meinem 50. Geburtstag mache, hat eine schöne Symbolik, eine endgültige Interpretation ist es aber nicht. Es ist eine Momentaufnahme – Renaud Capuçon spielt Bach mit 50!«

Und diese »Momentaufnahme« ist geprägt von Jahrzehnten des Studiums und der Aufführung von Bachs Musik im Allgemeinen sowie der Sonaten für Solovioline (jeweils in vier Sätzen angelegt) und der Partiten (Suite aus Tanzsätzen) im Besonderen. Capuçon spielt die Werke auf einem barocken Instrument, der Guarneri del Gesù »Vicomte de Panette« von 1737, und wechselt dabei zwischen zwei Bögen: einem des legendären François Xavier Tourte (1748–1835) und einem Barockbogen von Walter Barbiero, einem der profiliertesten Bogenbauern unserer Zeit.

Capuçon meistert jede technische und expressive Herausforderung dieser Werke, die für ihre kaleidoskopische musikalische Vielfalt und ihren beispiellosen melodischen, harmonischen und rhythmischen Einfallsreichtum bekannt sind. Präzision und Tiefe kennzeichnen seine Lesart – er greift den Überschwang des Preludio der Partita Nr. 3 und des Presto der Sonate Nr. 1 ebenso auf wie die Sehnsucht der Chaconne aus der Partita Nr. 2, für Menuhin übrigens »das größte Werk für Solovioline, das existiert«; Bach hatte sie vermutlich im Gedenken an seine verstorbene Frau Maria Barbara geschrieben.

Auf die Frage nach einigen der weniger vertrauten Sätze hebt Capuçon das Adagio der Sonate Nr. 3 hervor, dessen ruhige, von Akkorden getragene Schönheit ihn besonders bewegt. Zugleich betont er, dass jedes dieser Werke ein guter Einstieg für diejenigen sei, die den Zyklus noch nicht kennen. »Jede Note kommt von Herzen«, sagt er, »wie ein Strom wahrer Liebe, wie ein Fluss, der vom Berg ins Tal fließt – schlicht, schön und rein. Auch deshalb habe ich so lange gewartet, diese Musik aufzunehmen: Ich wollte ihr so ehrlich und ungeschminkt wie möglich dienen. Bei den Aufnahmen in Berlin war ich von Demut und innerer Ruhe erfüllt. Es war eine Zeit der Selbstreflexion, ein Moment des Innehaltens und der Suche nach dem Absoluten.«