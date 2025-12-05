Sting veröffentlicht die aktualisierte Version seines gefeierten Albums "The Last Ship" mit fünf neuen Songs. - Sting | KlassikAkzente by STAGE+

Sting veröffentlicht die aktualisierte Version seines gefeierten Albums "The Last Ship" mit fünf neuen Songs.

05.12.2025

Sting veröffentlicht mit „The Last Ship (Expanded Edition)“ eine aktualisierte Version seines gefeierten Albums mit 24 Titeln und fünf neuen Aufnahmen, darunter „Island of Souls (2025)“, „Shipyard (mit Joe Caffrey, Brian Johnson und Jo Lawry)“, „Ship of State (mit Renée Fleming)“, „If You Ever See Me Talking to a Sailor (featuring Frances McNamee)“ und „O’Brien’s Hymn“.

Die neu aufgelegte Version steigert natürlich auch die Vorfreude auf Stings Rückkehr mit “The Last Ship” auf die Bühne: Im Januar präsentiert er die neu adaptierte Fassung seines Musicals “The Last Ship” in Amsterdam, im Februar geht es nach Paris und im Juni schließlich an Metropolitan Opera in New York. Die Produktion – mit neuem Buch von Barney Norris sowie neuen und überarbeiteten Songs – erzählt von einer nordenglischen Schiffbauergemeinde im Wandel. Sting übernimmt die Rolle des Werftvorarbeiters Jackie White, an seiner Seite steht Reggae-Ikone Shaggy als Ferryman.

 

