BLACK FRIDAY DEAL

Bewertung: 5/5
Was für eine großartige Kreation! Wahnsinn! Ich bin beeindruckt von der hohen Qualität und davon, wie intuitiv es ist, auf Kunst in dieser neuen Form zuzugreifen. Ich glaube hier handelt es sich um einen absoluten Gamechanger!
Sparen Sie 50% beim Jahresabonnement
Sehen und hören Sie Ihre Lieblingskünstler:innen, aufstrebende Stars und Legenden der klassischen Musik
Es ist großartig, dass die Deutsche Grammophon mit STAGE+ tiefere Einblicke in die klassische Musik und ihre Künstler gewährt. Seid gespannt auf einzigartige Inhalte!
Bewertung: 5/5
Beste App für klassische Musik!
STAGE+ ist für Musikliebhaber, die in der höchsten Qualität streamen möchten.
Bewertung: 5/5
STAGE+ ist in mein Leben getreten und seither benutze ich die App jeden Tag. Ich kann nicht mehr ohne sie sein!
Eine fantastische Plattform für klassische Musikliebhaber!
Bewertung: 5/5
Mit STAGE+ können sich Musikliebhaber über die neuesten Veröffentlichungen und Konzerte ihrer Lieblingskünstler auf dem Laufenden halten.
Das Netflix für Klassische Musik!
Bewertung: 5/5
Ich habe mich für diese App registriert, als die Deutsche Grammophon sie Ende 2022 auf den Markt brachte, und freue mich, dass sie sich sowohl in Bezug auf die Auswahl der Inhalte als auch auf neue technische Funktionen weiterentwickelt hat - sie ist ihren Preis wert.
Geht einfach auf die Seite und genießt stundenlang die Musik!
Bewertung: 5/5
Riesige Videothek! Habe viele alte Schmankerl sowie neue, erstklassige Konzertproduktionen aus aller Welt entdeckt!
Das prestigeträchtigste Klassiklabel der Welt bietet euch die aufregendste Plattform mit historischen und zeitgenössischen Videos, Aufnahmen und vielem mehr.
Eine Revolution für die Klassik
Looks set to define the market
Builds a better model for a neglected world
Nein, für das vergünstigte STAGE+ Jahresabo während der Black Friday Kampagne ist keine kostenlose Testphase verfügbar. Das Abo beginnt direkt nach dem Kauf und läuft ein Jahr lang.
Nein, das Black Friday Angebot ist nicht mit anderen Rabatten kombinierbar. Dies gilt sowohl für Studenten- als auch für Lehrerrabatte.
Nach dem ersten Jahr verlängert sich Ihr STAGE+ Abo automatisch zum regulären Jahrespreis von 149€. Der 50% Rabatt gilt ausschließlich für das erste Jahr. Sie können Ihr Abo selbstverständlich jederzeit vor der automatischen Verlängerung kündigen.
Mit Ihrem STAGE+ Abonnement erhalten Sie vollen Zugang zu allen Inhalten. Dies umfasst das gesamte Archiv sowie alle Liveübertragungen von Konzerten und Opern.
Das Black Friday Angebot ist zeitlich begrenzt und nur vom 19. November bis 3. Dezember 2025 verfügbar.
Während unserer Black Friday Kampagne vom 19. November bis 3. Dezember 2025 erhalten Sie das STAGE+ Jahresabonnement mit 50% Rabatt. Statt 149€ zahlen Sie nur 74,50€. Das Angebot gilt ausschließlich für das Jahresabo und nicht für das Monatsabonnement.
Der Rabatt von 50 % gilt ausschließlich für das erste Jahr. Nach Ablauf des ersten Jahres verlängert sich Ihr STAGE+-Abo automatisch zum regulären Jahrespreis von 149 €.