Datum des Inkrafttretens: 22. November 2024

Die Universal Music Group ist der weltweit führende Anbieter von musikalischer und musikbasierter Unterhaltung. Wir sind das Zuhause der größten Künstler, Innovatoren und Unternehmer der Musikbranche. Da die digitale Technologie die Welt verändert, ist unser unermüdlicher Einsatz für die Entwicklung neuer Dienste, Plattformen und Geschäftsmodelle für die Bereitstellung von Musik und verwandten Inhalten ein wichtiger Impulsgeber für Innovatoren und ermöglicht neue kommerzielle und künstlerische Möglichkeiten.

Als Teil dieser Mission betreibt die Universal Music Group Webseiten, Anwendungen, Shops und andere Dienste (die wir in diesen Datenschutzhinweisen als „Apps“ bezeichnen), um unseren Künstlern dabei zu helfen, auf neue und aufregende Weise mit ihren Fans in Verbindung zu bleiben.

Die vorliegenden Datenschutzhinweise erläutern die Datenpraktiken der Deutsche Grammophon GmbH (als Teil der Universal Music Group), einschließlich der Erhebung, Verwendung und Weitergabe von Daten durch Apps, die auf diese Datenschutzhinweise verweisen, sowie die Möglichkeiten und Rechte, die Ihnen zustehen, um diese Datenpraktiken zu kontrollieren.

Die Personenbezeichnungen (z.B. Künstler), welche in den vorliegenden Datenschutzhinweisen aus rein sprachökonomischen Gründen in maskuliner Form verwendet werden, umfassen Personen jeden Geschlechts (m/w/d).

Apps, die auf diese Datenschutzhinweise verweisen, werden von der Deutsche Grammophon GmbH (als Teil der Universal Music Group), mit Sitz in der Mühlenstraße 25, 10243 Berlin, Deutschland betrieben. Wie in diesen Hinweisen verwendet, bezieht sich „DG“, „wir“ und „unser“ auf dieses Unternehmen, das als Datenverantwortlicher handelt und für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Apps gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen verantwortlich ist.

Andere Unternehmen der Universal Music Group können im Zusammenhang mit dem Betrieb der Apps Daten erhalten oder verarbeiten, darunter UMG Commercial Services, Inc., UMG Recordings, Inc. und UMG Recordings Services, Inc., die alle ihren Sitz in 2220 Colorado Ave, Santa Monica, CA 90404, USA haben. Jede dieser Einheiten macht gegebenenfalls separate Angaben in ihren Datenschutzhinweisen.

Die Apps können im Auftrag von Künstlern und/oder Partnern betrieben werden, die in Verbindung mit den Apps personenbezogene Daten verarbeiten können. In derartigen Fällen werden wir die betreffenden Dritten auf den Apps und/oder bei der Datenerhebung bekanntgeben.

Fragen oder Kommentare zu diesen Datenschutzhinweisen, unseren Datenpraktiken oder Anfragen zu Ihren Betroffenenrechten können Sie über unser Formular für Datenschutzanfragen stellen. Klicken Sie hier, wenn Sie DG‘s globale(n) Datenschutzbeauftrage(n) erreichen wollen, klicken Sie hier, wenn Sie DG‘s deutsche(n) Datenschutzbeauftrage(n) kontaktieren wollen. Wir sind nur in der Lage, Anfragen zu unseren Datenpraktiken über dieses Formular zu beantworten.

FRAGEN, DIE NICHT DEN DATENSCHUTZ BETREFFEN: In diesen FAQ erfahren Sie, wie Sie DG zu Fragen oder Anliegen kontaktieren können, die sich nicht auf unsere Datenschutzpraktiken oder Ihre Datenschutzrechte beziehen.

Es steht Ihnen auch frei, sich an den deutschen Datenschutzbeauftragten von DG zu wenden: Deutsche Grammophon GmbH, Datenschutzbeauftragter, Mühlenstraße 25, 10243 Berlin.

Sie können sich ebenfalls an den globalen Datenschutzbeauftragten von DG wenden. Wenden Sie sich bitte in Schriftform an: Universal Music Group (ATTN: „Data Protection Officer“), 2220 Colorado Ave, Santa Monica, CA 90404, USA.

Beim Betrieb der Apps erheben wir die folgenden Kategorien von Daten:

1. Informations- bzw. Datenkategorien

Informationen, die Sie über die App oder durch andere Interaktionen mit DG zur Verfügung stellen, wie z.B. Ihre E-Mail-Adresse, Social Media, SMS, Telefon oder andere Methoden

Was erhoben werden kann

Ihr Name,

Land,

E-Mail-Adresse,

Telefonnummer,

Anmeldeinformationen, einschließlich bestimmter Profilinformationen in sozialen Medien, wenn Sie sich mit einem Konto in sozialen Medien anmeldest,

Ihr Geschlecht,

Alter oder Geburtsdatum,

Kartenzahlungsinformationen

Rechnungs- und/oder Lieferanschrift,

Konfektionsgrößen oder ähnliche körperliche Beschreibungen,

persönliche Beschreibung,

Fotos, Videos oder Bilder,

Kommentare

Wie erhoben wird, sofern zutreffend

Formulare, die Sie in unserer App ausfüllen, einschließlich des Abonnierens von Direktmarketing, der Erstellung eines Kontos, der Suche, des Hochladens von Dokumenten oder Medien oder der Verknüpfung eines Social-Media-Kontos;

Ihre Korrespondenz mit uns (E-Mails, Telefonprotokolle und ähnliches);

Über die App getätigte Käufe oder Bestellungen;

Teilnahme an Foren, Chats oder anderen Funktionen der sozialen Medien in der App;

Teilnahme an einem Gewinnspiel, einer Werbeaktion oder einer Umfrage;

bei der Meldung eines Problems in der App oder beim Anfordern von Support.

2. Informations- bzw. Datenkategorien

Durch Ihre Nutzung in einer App erhobene Daten

Was erhoben werden kann

IP-Adresse und Netzwerkinformationen,

Standort (basierend auf der IP-Suche),

User Agent String einschließlich Browser und OS-Version,

Sprache und Zeitzone,

Identifikatoren, die durch Cookies oder ähnliche Tracking-Informationen gesetzt werden (siehe Cookies unten),

eindeutige Gerätekennungen und Hardwareversion,

Antwortzeiten der Seite,

Download- oder Inhaltsfehler,

Informationen zur Interaktion mit der Seite (z. B. Scrollen, Klicks und Mausbewegungen, Dauer des Besuchs, aufgerufene Seiten),

Methoden, mit denen die Seite verlassen wird.

Wie erhoben wird, sofern zutreffend

Besuch unserer App oder Interaktion mit uns

3. Informations- bzw. Datenkategorien

von Dritten erhobene Informationen

Was erhoben werden kann

Name oder Benutzername,

Alter oder Geburtsdatum,

Adresse,

Telefonnummer,

Ihr Geschlecht,

Haushaltseinkommen,

OS (Betriebssystem) des Geräts,

Markenaffinität,

Kategorie Verbraucherprofil,

Scores mit Musikabsicht,

Kategorie Musikkonzertausgaben,

Musikgenre-Interessen.

Wie erhoben wird, sofern zutreffend

Im Einklang mit den geltenden Gesetzen können wir die von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen, wie z. B. Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, mit Daten abgleichen und ergänzen, die sich im Besitz von dritten Datenanbietern oder Datenmaklern befinden.

Wir können die von uns erhobenen Daten verwenden, um:

Anfragen zu beantworten und/oder Rückfragen zu stellen, einschließlich Kundensupportanfragen,

Ihre Bestellungen auszuführen, Zahlungen zu bearbeiten und Ihnen auftragsbezogene Updates bereitzustellen,

Ihnen angeforderte Marketingmitteilungen per E-Mail, SMS oder Direktnachrichten zu senden,

für unsere Produkte oder die Produkte Dritter zu werben, von denen wir glauben, dass sie von Interesse sein könnten,

Nutzersegmente mit ähnlichen Merkmalen für Ad Targeting oder um Seeding Lookalike Audiences zu erstellen,

Online-Werbung zu schalten, zu messen und zu prüfen,

Benutzerprofile zu erstellen, die uns helfen, Ihre Interessen zu verstehen, Marketing- oder Werbesegmente zu erstellen und wahrscheinliche Verkaufs-, Marketing- oder Werbeergebnisse einzuschätzen,

KI- oder maschinelle Lernmodelle zu trainieren, die Verkaufs-, Marketing- oder Werbeergebnisse analysieren oder vorhersagen,

unsere Apps, Produkte und Dienste zu personalisieren und zu verbessern,

Werbeaktionen, Gewinnspiele oder Verlosungen zu verwalten,

unsere Apps zu betreiben und zu verwalten, einschließlich Fehlerbehebung, Datenanalyse, Tests, Forschung, Statistiken und andere interne Vorgänge,

Ihren Zugang zu unseren Apps zu verwalten, einschließlich der Benachrichtigung über Änderungen an den Apps,

die Nutzung unserer Apps zu analysieren,

unsere Apps zu sichern und Betrug oder andere illegale Aktivitäten zu verhindern,

Streitigkeiten und/oder zur Durchsetzung unserer Vereinbarungen durchzusetzen,

den gesetzlichen und behördlichen Verpflichtungen nachzukommen.

Gemäß den geltenden Gesetzen können wir Daten über Sie an Dritte weitergeben, um die oben beschriebenen Verwendungszwecke zu ermöglichen, einschließlich:

unsere Tochtergesellschaften und Joint-Venture-Partner, die wir jetzt haben oder in Zukunft haben könnten,

unsere Geschäftspartner, Lieferanten, Vertreter und Subunternehmer, die in unserem Auftrag Dienste erbringen;

die jeweiligen DG-Künstler und/oder ihre Vertreter,

andere Benutzer, wenn Sie Kommentare hinterlassen oder anderweitig Inhalte zu einer App beitragen,

Werbetreibende, Werbenetzwerke und soziale Netzwerke,

im Rahmen eines tatsächlichen oder potenziellen Unternehmensverkaufs, einer Fusion, einer Übernahme oder einer sonstigen Übertragung der gesamten DG oder von Teilen davon,

aufgrund einer Vorladung, eines Gerichtsbeschlusses, einer behördlichen Untersuchung oder eines anderen rechtlichen Verfahrens oder wie anderweitig gesetzlich vorgeschrieben, um unsere Rechte oder die Rechte Dritter zu schützen oder um die Sicherheit einer Person oder Einrichtung zu gewährleisten, oder

mit Ihrem Einverständnis oder wie anderweitig zum Zeitpunkt der Datenerhebung oder -weitergabe bekannt gegeben.

Wir werden die von uns erhobenen Daten in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und in dem Maße aufbewahren, wie es für die in diesen Datenschutzhinweisen dargelegten Verarbeitungszwecke erforderlich ist, einschließlich der Beilegung von Streitigkeiten, der Durchsetzung von Vereinbarungen, der Sicherung der Apps und der Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen. Wenn personenbezogene Daten für unsere Zwecke nicht mehr erforderlich sind, löschen oder anonymisieren bzw. de-identifizieren wir die Daten.

Wir unternehmen zudem Schritte, um sicherzustellen, dass die von uns erhobenen Daten sicher und in Übereinstimmung mit diesen Datenschutzhinweisen behandelt werden. Wir haben technische und organisatorische Verfahren entwickelt, um die von uns erfassten Daten zu schützen.

Bitte beachten Sie - die Übermittlung von Informationen über das Internet ist nicht vollkommen sicher. Wenngleich wir unser Bestes tun, um die von uns erhobenen Daten zu schützen, können wir deren Sicherheit nicht garantieren.

Wir greifen auf Partner von Drittanbietern zurück, um gezielte Werbung auf Social-Media-Plattformen, Webseiten und mobilen Anwendungen Dritter zu ermöglichen. Diese Unternehmen erheben über unsere Apps Informationen, um Nutzer anzusprechen und Werbung zu schalten. Einige dieser Anzeigen können personalisiert sein. Das bedeutet, dass diese Anzeigen für Sie relevant sein sollen, basierend auf Informationen, die die Unternehmen im Laufe der Zeit über Ihre Nutzung unserer App und der Webseite und Apps von Drittanbietern sammeln oder erhalten, einschließlich durch die Verwendung von Cookies und anderen Tracking-Technologien.

Besuchen Sie das DAA Webchoices-Tool unter www.aboutads.info, wo Sie mehr über gezielte Werbung erfahren und wie Sie gezielte Werbung von Unternehmen, die am Selbstregulierungsprogramm der DAA teilnehmen, ablehnen können. Wenn Sie Ihre Cookies löschen oder einen anderen Browser oder ein anderes mobiles Gerät verwenden, müssen Sie möglicherweise Ihre Abmeldungen hiervon, also die Opt-Out-Auswahl, erneut tätigen, die Sie über das DAA Webchoices-Tool ausgeübt haben.

Um sich von gezielter Werbung in mobilen Apps von Unternehmen, die am AppChoices-Programm der DAA teilnehmen, abzumelden, können Sie die App herunterladen, Sie finden diese unter https://youradchoices.com/appchoices. Sie können auch die Datenerhebung und -nutzung durch Dritte für gezielte Werbung in den Einstellungen Ihres Mobilgeräts einschränken, sofern verfügbar.

Beachten Sie bitte, dass die Abmeldung nicht verhindert, dass Werbung in Ihrem Browser oder Ihrern Anwendungen erscheint. Dies kann dazu führen, dass die Anzeigen, die Sie sehen, weniger relevant für Ihre Interessen sind.

Unsere Apps richten sich nicht an Kinder (gemäß der Definition in den lokalen Gesetzen) und DG erhebt nicht wissentlich Daten von Kindern (gemäß der Definition in den lokalen Gesetzen) ohne die Zustimmung der Eltern, es sei denn, dass dies in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen geschieht.

Ihnen stehen möglicherweise bestimmte Rechte in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu. Diese Rechte können den Zugang zu, die Berichtigung, die Löschung und/oder die Übertragbarkeit Ihrer personenbezogenen Daten umfassen. Sie können diese Rechte ausüben, indem Sie uns wie im Abschnitt „Kontakt“ beschrieben kontaktieren. Wir können Schritte unternehmen, um Ihre Identität zu überprüfen, bevor wir Ihre Anfrage bearbeiten. Unsere Verifizierungsmaßnahmen variieren je nach Risiko für die betreffende Person und können die Bestätigung des Zugriffs auf das betreffende E-Mail-Konto, die Vorlage eines amtlichen Ausweises oder anderer Identifikationsdokumente oder die Bereitstellung anderer Kontodaten oder Informationen, die auf eine gültige Anfrage hindeuten, beinhalten.

Ferner können Sie nach geltendem Recht eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einreichen, wenn Sie der Ansicht sind, dass unsere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen geltendes Recht verstößt.

Genauere Informationen zu den Rechten in Bezug auf die Verarbeitung europäischer Daten und personenbezogener Daten von Einwohnern von Kalifornien, Colorado, Virginia, Connecticut und Utah finden Sie auf unserer Webseite zu “Ihre Betroffenenrechte”

Die in den USA ansässigen Konzernunternehmen der Universal Music Group UMG Recordings Services, Inc., UMG Recordings, Inc., Universal Music Investments, Inc., Universal Music Group Holdings, Inc., Universal Music Group, Inc., UMG Commercial Services, Inc., and Universal Music Publishing, Inc. nehmen am EU-US-Data Privacy Framework, am Schweizer-US-Datenschutzrahmenwerk und an der UK-Erweiterung des EU-US-Data Privacy Framework (gemeinsam das „DPF“) bezüglich der Erhebung, Verwendung und Speicherung der an übermittelten personenbezogenen Daten teil den Vereinigten Staaten aus den Mitgliedsländern des Europäischen Wirtschaftsraums, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich. Die Universal Music Group hat gegenüber dem US-Handelsministerium bestätigt, dass wir die Grundsätze des Datenschutzrahmens einhalten. Weitere Informationen über den Datenschutzrahmen, einschließlich der Universal Music Group-Zertifizierung, finden Sie auf der Website von Data Privacy Framework (DPF) Program.

Unsere Konzerngesellschaften unterliegen den Ermittlungs- und Durchsetzungsbefugnissen der Federal Trade Commission (FTC) der Vereinigten Staaten.

DG erhebt und verwendet personenbezogene Daten wie in den Abschnitten „Informationen, die wir erheben“ und „Wie Ihre Daten verwendet werden können“ oben beschrieben. Wir können personenbezogenen Daten über Sie weitergeben, wie im Abschnitt „Wie Ihre Daten weitergegeben werden können“ beschrieben. DG kann verpflichtet sein, personenbezogene Daten auf rechtmäßige Anfragen von Behörden hin offenzulegen, auch um Anforderungen der nationalen Sicherheit oder der Strafverfolgung zu erfüllen.

Wenn wir personenbezogene Daten, die der DSGVO unterliegen, an einen Dritten weitergeben, verlangen wir von diesem Dritten, dass er auf die personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit der DSGVO zugreift, sie nutzt und weitergibt. DG ist für die Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortlich, die wir im Rahmen der DPF erhalten und anschließend an Dritte weitergeben, die in unserem Namen als Vertreter handeln. Wir sind haftbar, wenn diese Dritten personenbezogene Daten im Widerspruch zu den DPF-Grundsätzen verarbeiten, es sei denn, wir können nachweisen , dass DG für das Ereignis, das den Schaden verursacht hat, nicht verantwortlich ist.

Personen, deren Daten der DSGVO unterliegen, haben das Recht, auf die sie betreffenden personenbezogenen Daten zuzugreifen. Sie haben auch die Möglichkeit, die Verwendung und Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken. Auf unserer Seite „Ihre Betroffenenrechte“ inden Sie weitere Informationen über Ihre Rechte und darüber, wie Sie Datenschutzanfragen stellen können.

Streitschlichtung

Wenn Sie Fragen oder Beschwerden bezüglich des Umgangs von DG mit Ihren personenbezogenen Daten haben, kontaktieren Sie uns bitte über unser Formular für Datenschutzanfragen oder per E-Mail an datenschutz@deutschegrammophon.com. Wir werden umgehend antworten. Sollten Sie mit der Bearbeitung Ihrer Beschwerde zum Datenschutz oder zur Datennutzung durch uns nicht zufrieden sein, können Sie sich an unsere in den USA ansässige unabhängige Streitbeilegungsstelle JAMS wenden. Bitte klicken Sie dazu hier. Einzelpersonen können sich unter bestimmten Voraussetzungen auf ein verbindliches Schiedsverfahren berufen.

Alle wesentlichen Änderungen, die wir in Zukunft an unseren Datenschutzhinweisen vornehmen, werden hier veröffentlicht. Schauen Sie bitte regelmäßig vorbei, um dich über eventuelle Aktualisierungen oder Änderungen unserer Datenschutzhinweise zu informieren.

Unsere Apps verwenden Cookies und andere ähnliche Technologien, um Ihr Onlineerlebnis zu verbessern und gezielte Werbung zu unterstützen. Für die Zwecke dieser Cookie-Richtlinie werden Cookies und andere ähnliche Technologien (wie Skripte, Plug-ins, Tags, Geräte-Fingerabdrücke, Local Stored Objects, Beacons und Pixel) als „Cookies“ bezeichnet.

Weitere Informationen über die Cookies und andere Tracking-Technologien (nachfolgend „Cookies“), die wir verwenden, sowie über die Zwecke, für die wir sie einsetzen, finden Sie in den Cookie-Einstellungen zur Auswahl von Cookies, die in unseren Apps zur Verfügung stehen, und Sie können bestimmte Entscheidungen über Cookies treffen.

Die meisten Internetbrowser sind automatisch für die Akzeptanz von Cookies eingestellt. Falls Sie allerdings Cookies (oder ähnliche Technologien) ablehnen oder löschen möchten, finden Sie im Hilfe- und Supportbereich Ihres Internetbrowsers Anweisungen, wie Sie Cookies blockieren oder löschen können. Wir weisen darauf hin, dass Sie möglicherweise nicht alle Funktionen unserer App, einschließlich bestimmter personalisierter Funktionen, nutzen können, wenn Sie Cookies löschen oder deaktivieren.

Weitere Informationen zum Umgang mit Cookies finden Sie unter www.allaboutcookies.org, oder besuchen Sie www.youronlinechoices.eu, dort finden Sie weitere Informationen über verhaltensbezogene Werbung und den Online-Datenschutz.

Bei der Deutsche Grammophon GmbH (als Teil der Universal Music Group) nehmen wir Ihre Privatsphäre und den Schutz Ihrer Daten ernst und möchten Ihnen das bestmögliche Musikerlebnis bieten. Hierfür erheben und verwenden wir Daten über Sie, um unsere Webseiten, Geschäfte und Marketingmitteilungen zu personalisieren. Jedoch wissen nur Sie, was das Beste für Sie ist – deshalb bieten wir Musikfans die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wie wir Ihre Daten erheben, verwenden und weitergeben.

Auf dieser Seite werden die spezifischen Rechte erläutert, die Ihnen je nach Ihrem Wohnsitz zustehen. Falls Sie woanders wohnen, können Sie sich trotzdem an uns wenden, und wir werden versuchen, auf Ihre Fragen oder Bedenken einzugehen.

Wenn Sie eines der auf dieser Seite beschriebenen Rechte ausüben oder uns eine Frage zu unseren Datenerhebungspraktiken stellen möchten, kontaktieren Sie uns bitte:

Online über unser Kontakt-Formular; oder

per E-Mail via: datenschutz@deutschegrammophon.com.

Dieser Abschnitt der Datenschutzhinweise gilt nur, wenn Sie die App von einem Land aus nutzen, das ein Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums ist, und ergänzt die Informationen in diesen Datenschutzhinweisen.

Vorbehaltlich der Überprüfung Ihrer Identität und in Übereinstimmung mit geltendem Recht haben Sie möglicherweise Anspruch:

sich zu vergewissern, ob wir die personenbezogenen Daten des Verbrauchers verarbeiten, und auf diese Daten zuzugreifen;

auf Berichtigung von Ungenauigkeiten in personenbezogenen Daten;

auf Löschung personenbezogener Daten;

auf Datenübertragbarkeit; und/oder

auf Erhebung eines Einspruchs gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten oder Sie können die Einschränkung der Verarbeitung verlangen.

Ferner kann Ihnen nach geltendem Recht zustehen, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzureichen, wenn Sie der Ansicht sind, dass unsere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen geltendes Recht verstößt.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung: Wir verarbeiten personenbezogene Daten für die Zwecke, die in den entsprechenden Datenschutzhinweisen aufgeführt sind. Unsere Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten umfassen die Verarbeitung, die erforderlich ist: die für die Erfüllung des Vertrags zwischen Ihnen und uns erforderlich sind (z. B. um Ihnen die von Ihnen angeforderten Dienste zu erbringen und Sie zu identifizieren und zu authentifizieren, damit Sie die App nutzen können); die zur Erfüllung gesetzlicher Anforderungen erforderlich sind (z. B. zur Einhaltung geltender Rechnungslegungsvorschriften und zur obligatorischen Offenlegung gegenüber Strafverfolgungsbehörden); die für unsere berechtigten Interessen erforderlich sind (z. B. zur Verwaltung unserer Beziehung zu Ihnen und zur Verbesserung der App); und auf der Grundlage der Einwilligung unserer Kunden (z.B. um mit Ihnen über unsere Produkte und Dienste zu kommunizieren und Ihnen Marketinginformationen zukommen zu lassen), die jederzeit widerrufen werden kann (indem Sie die Einstellungen in unseren E-Mails/Apps ändern oder DG wie oben beschrieben kontaktieren), ohne dass die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung auf der Grundlage der Einwilligung vor dem Widerruf beeinträchtigt wird.

Zur Unterstützung unserer Datenverarbeitungsaktivitäten können wir Technologien zur automatisierten Entscheidungsfindung, einschließlich Profiling, einsetzen. Unsere automatisierten Entscheidungsfindungsfunktionen beinhalten Mechanismen, die versuchen, Künstler, Musik, Kommunikation, Produkte oder Angebote zu identifizieren, von denen wir glauben, dass sie Sie interessieren könnten. Mit Hilfe dieser Mechanismen können wir Ihre Interaktionen mit DG und DG-Künstlern personalisieren. Für Sie bedeutet dies, dass Sie möglicherweise Online-Werbung, Direktmarketing-Mitteilungen (wenn Sie diese abonniert haben) oder andere Werbe- oder Marketingnachrichten oder Sonderangebote sehen, die auf Ihren Aktivitäten in unseren Apps oder Interaktionen mit Universal Music Group -Unternehmen oder unseren Drittpartnern basieren.

In einigen Fällen kann es erforderlich sein, dass Sie uns personenbezogene Daten zur Verarbeitung wie oben beschrieben zur Verfügung stellen, damit wir Ihnen die Nutzung aller Funktionen der App ermöglichen können.

Internationale Übermittlungen

Die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit diesen Datenschutzhinweisen kann die Übermittlung Ihrer Daten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) beinhalten. Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten in Länder außerhalb des EWR übermitteln, stellen wir sicher, dass ein ähnliches Maß an Schutz gewährleistet ist, indem wir bescheinigen, dass mindestens eine der folgenden Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurde, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist:

Übermittlung personenbezogener Daten in Länder, die nach Ansicht der Europäischen Kommission ein angemessenes Schutzniveau für personenbezogene Daten bieten; oder

Zustimmung des Einzelnen;

Verwendung spezieller, von der Europäischen Kommission genehmigter Verträge, die personenbezogenen Daten den gleichen Schutz bieten, den sie in Europa genießen.

Sie können in Übereinstimmung mit dem anwendbaren Recht eine Kopie der relevanten Schutzmaßnahmen anfordern, indem Sie DG wie oben beschrieben kontaktieren.

Einwohner von Colorado, Connecticut, Utah oder Virginia haben bestimmte Rechte in Bezug auf ihre personenbezogenen Daten, darunter das Recht:

sich zu vergewissern, ob wir die personenbezogenen Daten des Verbrauchers verarbeiten, und auf diese Daten zuzugreifen;

auf Berichtigung von Ungenauigkeiten in personenbezogenen Daten;

Löschung personenbezogener Daten;

Datenübertragbarkeit;

Abmeldung von gezielter Werbung; und/oder

Abmeldung vom Verkauf von personenbezogenen Informationen.

Einwohner von Virginia, Colorado und Connecticut haben das Recht, das Profiling zur Unterstützung von Entscheidungen, die rechtliche oder ähnlich bedeutende Auswirkungen haben, abzulehnen und gegen Entscheidungen bezüglich einer Anfrage auf Ausübung ihrer Rechte Widerspruch einzulegen.

In Kalifornien ansässige Personen können der Weitergabe ihrer personenbezogenen Daten an Dritte zu deren Direktmarketingzwecken widersprechen, indem sie sich wie oben beschrieben an uns wenden.

Do-Not-Track-Signale und ähnliche Mechanismen. Einige Webbrowser können „Do-not-track“-Signale an die Webseiten und andere Online-Dienste übertragen, mit denen ein Benutzer interagiert. Es gibt zwar keinen umfassenden Industriestandard für solche Signale, aber bestimmte von der DG betriebene Webseiten versuchen, diese Signale zu erkennen und, falls sie erkannt werden, unsere Verwendung von Cookies und ähnlichen Tracking-Technologien einzuschränken. Leider können wir aufgrund der unterschiedlichen Browser und Erkennungsfähigkeiten sowie des Fehlens anerkannter Standards nicht garantieren, dass die Übermittlung eines „Do-not-track“-Signals dazu führt, dass wir Cookies und Tracking-Technologien deaktivieren. Wir empfehlen, die Tools zur Auswahl von Cookies auf unseren Webseiten zu verwenden, um die Verwendung von Cookies und Tracking-Technologien durch DG zu kontrollieren.

Personenbezogene Daten, die wir erheben und weitergeben

In den vergangenen 12 Monaten hat DG die folgenden Kategorien personenbezogener Daten erhoben und weitergegeben. DG gibt personenbezogene Daten für gezielte Werbung weiter, betreibt aber ansonsten keinen „Verkauf“ dieser Daten im Sinne der staatlichen Gesetze.

1. Kategorien personenbezogener Daten:

Identifikatoren wie echter Name, Alias, Postanschrift, eindeutige persönliche Kennung, Online-Kennung, IP-Adresse, E-Mail-Adresse, Kontoname, Sozialversicherungsnummer, Führerscheinnummer, Reisepassnummer oder andere ähnliche Identifikatoren.

Weitergabe an die folgenden Kategorien von Dritten zu Geschäftszwecken: Universal Music Group-Tochtergesellschaften; Geschäftspartner; Dienstleistungsanbieter; und werbende Unternehmen.

Für gezielte Werbezwecke mit den folgenden Kategorien von Dritten geteilt: unsere Geschäftspartner; unsere Dienstleistungsanbieter; und werbende Unternehmen.

Verkauft an die folgenden Kategorien von Dritten: Datenanreicherungsanbieter

2. Kategorien personenbezogener Daten:

kommerzielle Informationen, einschließlich gekaufter, erworbener oder in Erwägung gezogener Produkte oder Dienste oder sonstiger Kauf- oder Konsumgewohnheiten oder -tendenzen.

Weitergabe an die folgenden Kategorien von Dritten zu Geschäftszwecken: Universal Music Group -Tochtergesellschaften; Geschäftspartner; Dienstleistungsanbieter; und werbende Unternehmen

Universal Music Group -Tochtergesellschaften; Geschäftspartner; Dienstleistungsanbieter; und werbende Unternehmen Für gezielte Werbezwecke mit den folgenden Kategorien von Dritten geteilt: K. A.

K. A. Verkauft an die folgenden Kategorien von Dritten: K. A.

3. Kategorien personenbezogener Daten:

Geschlecht, eine geschützte Klassifizierung nach kalifornischem und Bundesrecht.

Weitergabe an die folgenden Kategorien von Dritten zu Geschäftszwecken:

Universal Music Group -Tochtergesellschaften; Geschäftspartner; und Dienstleistungsanbieter.

Für gezielte Werbezwecke mit den folgenden Kategorien von Dritten geteilt: werbende Unternehmen.

werbende Unternehmen. Verkauft an die folgenden Kategorien von Dritten: K. A.

4. Kategorien personenbezogener Daten:

Informationen über Aktivitäten im Internet oder anderen elektronischen Netzen, einschließlich des Browserverlaufs, des Suchverlaufs und Informationen über die Interaktion eines Verbrauchers mit einer Internet-Website, -Anwendung oder -Werbung.

Weitergabe an die folgenden Kategorien von Dritten zu Geschäftszwecken:

Universal Music Group -Tochtergesellschaften; Geschäftspartner; und Dienstleistungsanbieter.

Für gezielte Werbezwecke mit den folgenden Kategorien von Dritten geteilt: werbende Unternehmen.

werbende Unternehmen. Verkauft an die folgenden Kategorien von Dritten: K. A.

5. Kategorien personenbezogener Daten:

Geolokalisierungsdaten, die in der Regel von IP-Adress-Ortungsdiensten abgeleitet werden, aber auch die Anwesenheit in einem geografisch abgegrenzten Gebiet umfassen können.

Weitergabe an die folgenden Kategorien von Dritten zu Geschäftszwecken:

Universal Music Group -Tochtergesellschaften; Geschäftspartner; und Dienstleistungsanbieter

Für gezielte Werbezwecke mit den folgenden Kategorien von Dritten geteilt: werbende Unternehmen.

Verkauft an die folgenden Kategorien von Dritten: K. A.

6. Kategorien personenbezogener Daten:

Audio-, elektronische, visuelle oder ähnliche Informationen.

Weitergabe an die folgenden Kategorien von Dritten zu Geschäftszwecken: Dienstleistungsanbieter.

Dienstleistungsanbieter. Für gezielte Werbezwecke mit den folgenden Kategorien von Dritten geteilt: K. A.

K. A. Verkauft an die folgenden Kategorien von Dritten: K. A.

7. Kategorien personenbezogener Daten:

Schlussfolgerungen, die aus den in diesem Unterabschnitt genannten Informationen gezogen werden, um ein Profil über einen Verbraucher zu erstellen, das dessen Vorlieben, Eigenschaften, psychologische Tendenzen, Prädispositionen, Verhalten, Einstellungen, Intelligenz, Fähigkeiten und Neigungen widerspiegelt.

Weitergabe an die folgenden Kategorien von Dritten zu Geschäftszwecken:

Universal Music Group -Tochtergesellschaften; Geschäftspartner; Dienstleistungsanbieter; und werbende Unternehmen.

Für gezielte Werbezwecke mit den folgenden Kategorien von Dritten geteilt: werbende Unternehmen.

werbende Unternehmen. Verkauft an die folgenden Kategorien von Dritten: K. A.

8. Kategorien personenbezogener Daten:

Andere Informationen über Sie, die mit den oben genannten personenbezogenen Daten verknüpft sind.

Weitergabe an die folgenden Kategorien von Dritten zu Geschäftszwecken:

Universal Music Group -Tochtergesellschaften; Geschäftspartner; Dienstleistungsanbieter; und werbende Unternehmen

Für gezielte Werbezwecke mit den folgenden Kategorien von Dritten geteilt: werbende Unternehmen.

werbende Unternehmen. Verkauft an die folgenden Kategorien von Dritten: K. A.

Quellenkategorien: Wir erheben personenbezogene Daten von:

natürlichen Personen, die Informationen direkt zur Verfügung stellen;

verbundene Unternehmen und Geschäftspartner, zu denen auch Dritte gehören können;

Drittanbieter von Daten und Datenbroker;

Dienstleistungsanbieter; und

werbende Unternehmen.

Geschäftliche oder kommerzielle Zwecke für die Verarbeitung personenbezogener Daten:

Wir verwenden und geben die personenbezogenen Daten weiter, wie oben im Abschnitt „Wie Ihre Daten verwendet werden können“ unseren Datenschutzhinweisen beschrieben.

Ihre Rechte:

Einwohner bestimmter Staaten haben Rechte in Bezug auf die von DG erhobenen personenbezogenen Daten. Sie können die folgenden Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten ausüben:

das Recht zu erfahren, ob wir personenbezogene Daten von Ihnen verarbeiten;

das Recht auf Berichtigung unzutreffender personenbezogener Daten;

das Recht auf Auskunft über die Kategorien und spezifischen Teile der personenbezogenen Daten, die wir über Sie erheben, verwenden, offenlegen und verkaufen; die Kategorien der Quellen, aus denen wir personenbezogene Daten über Sie erhoben haben; unsere Zwecke für die Sammlung oder den Verkauf personenbezogener Daten über Sie; die Kategorien personenbezogener Daten über Sie, die wir für einen Geschäftszweck verkauft oder offengelegt haben; und die Kategorien von Dritten, mit denen wir personenbezogene Daten geteilt haben;

das Recht, die Löschung von personenbezogenen Daten zu verlangen, die wir über Sie gesammelt haben;

das Recht, der Verarbeitung und Weitergabe von personenbezogenen Daten für gezielte Werbung zu widersprechen;

je nach Ihrem Bundestaat das Recht, unsere Verarbeitung bestimmter „sensibler“ personenbezogener Daten einzuschränken, einschließlich des Widerrufs der vorherigen Zustimmung; und/oder

das Recht, bei der Ausübung der oben genannten Rechte auf Privatsphäre und Datenschutz nicht diskriminiert zu werden.

DG verkauft oder gibt wissentlich keine personenbezogenen Daten von Personen unter 16 Jahren weiter.

Falls Sie eine Anfrage gestellt haben, der wir nicht in angemessener Weise nachgekommen sind, können Sie sich je nach Bundesstaat an uns wenden, um unsere Entscheidung anzufechten, indem Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Appeal“ an privacy@universalmusic.com senden.

Verifizierung

Wir können Schritte unternehmen, um Ihre Identität zu überprüfen, bevor wir Ihre Anfrage bearbeiten. Unsere Verifizierungsmaßnahmen variieren je nach Risiko für die betreffende Person und können die Bestätigung des Zugriffs auf das betreffende E-Mail-Konto, die Vorlage eines amtlichen Ausweises oder anderer Identifikationsdokumente oder die Bereitstellung anderer Kontodaten oder Informationen, die auf eine gültige Anfrage hindeuten, beinhalten.

Bevollmächtigter

Sie können auch einen Bevollmächtigten benennen, der in Ihrem Namen Anträge stellt, indem Sie einen solchen Bevollmächtigten schriftlich oder durch eine Vollmacht ernennen. Wir werden von dem Bevollmächtigten den Nachweis verlangen, dass Sie Ihn dazu bevollmächtigt haben, in Ihrem Namen Anträge zu stellen, bevor wir die Anträge des Vermittlers annehmen.

Wenn Sie eines der Angebote der Deutsche Grammophon GmbH („Deutsche Grammophon“, „DG“, „wir“, „uns“) bestellen, z.B. ein Streaming-Abonnement abschließen (STAGE+), benötigen wir bei Vertragsschluss Ihre Personenstammdaten (z.B. Name), Kommunikationsdaten (z.B. E-Mail) sowie Zahlungsdaten. Diese brauchen wir zur Vertragsanbahnung bzw. zur Vertragserfüllung (Art. 6 Abs.1 lit.b DSGVO).

Sie können Ihre Vertragsdaten in unserem Online-Servicecenter selbst verwalten. Hierfür müssen Sie sich registriert haben. Nach Beendigung des Vertrags löschen oder sperren wir Ihre Daten, sofern wir gesetzlich nicht zur Aufbewahrung verpflichtet sind. Eine steuerliche Aufbewahrungspflicht folgt beispielsweise aus § 147 AO.

Sie können folgende Zahlungsart nutzen:

Wenn Sie sich für eine Zahlung per Kreditkarte entschieden haben, läuft die Zahlungsabwicklung über die Stripe Payments Europe Ltd., 1 Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland („Stripe“). Wir geben Ihre im Rahmen des Bestellvorgangs mitgeteilten Informationen nebst den Informationen über Ihre Bestellung (insb. Name, Kreditkartennummer, Rechnungsbetrag, Währung und Transaktionsnummer) an Stripe weiter. Zu keinem Zeitpunkt speichern wir Ihre Kreditkarteninformation, vielmehr werden diese direkt an Stripe geleitet. Stripe teilt uns den Zahlungseingang mit und wir speichern insofern die Information zum Zahlungseingang sowie die Angaben zum bestellten Inhalt (insb. Aboart, Laufzeit, Entgelt, Zahlungsmethode). Die Weitergabe Ihrer Daten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Zahlungsabwicklung mit Stripe und nur insoweit, als sie hierfür erforderlich ist. Nähere Informationen zum Datenschutz von Stripe finden Sie hier.

Wenn Sie innerhalb der iOS App STAGE+ Käufe tätigen, z.B. ein STAGE+ Abonnement erwerben, läuft die Abwicklung und Zahlung (sog. In-App-Kauf) ausschließlich zwischen Ihnen und dem Apple App Store, Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland (nachfolgend „Apple“). Hierbei gelten die Bedingungen der Apple Media Services und die Datenschutzbestimmungen des Apple App Stores. Wir erhalten von dem Apple App Store lediglich eine Universally Unique Identifier – UUID (External ID). Anhand dieser ID liefert der Apple App Store uns Informationen des von Ihnen erworbenen Abonnements (Apple Product ID) sowie eine Original Transaction ID, welche die Transaktion zwischen Ihnen und Apple identifiziert. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art.6 Abs.1 S.1 lit.b DSGVO. Wir benötigen diese Daten, um Ihre Berechtigung zu überprüfen und Ihr Abonnement freizuschalten.

Absolut notwendige Technologien (wie unten beschrieben) sind erforderlich, damit Sie unsere Angebote durchsuchen und ihre Funktionen verwenden können. Die von diesen Technologien erhobenen Informationen beziehen sich auf den Betrieb unseres Angebots, z.B. Scriptingsprache und Security-Tokens zur Aufrechterhaltung sicherer Bereiche unseres Angebots. Das Angebot kann ohne diese Technologien nicht funktionsfähig. Dazu gehört die Erfassung der Streaming-Daten für das Royalty Accounting unserer Künstler und Lizenzgeber. Diese Technologien können nicht deaktiviert werden. Rechtsgrundlage für den Einsatz der unbedingt notwendigen Technologien ist im Hinblick auf das Endgerät § 25 II 2 TTDSG.

Sie können jederzeit Auskunft über die über Sie gespeicherten Daten erhalten und, sofern wir die Daten auf unseren Servern speichern, deren Löschung, Berichtigung und Sperrung verlangen. Hierfür wenden Sie sich bitte an den Datenschutzbeauftragten der Universal Music, erreichbar per E-Mail an datenschutz@deutschegrammophon.com. Weitere Informationen zu der Datenverarbeitung finden Sie in der Datenschutzerklärung der Deutsche Grammophon.