Nutzungsbedingungen

Deutsche Grammophon STAGE+

Zuletzt aktualisiert: 01. Oktober 2022

Die Deutsche Grammophon GmbH, Mühlenstraße 25, 10243 Berlin (nachstehend „DG“ genannt) bietet auf der Webseite www.stage-plus.com (nachstehend „Webseite“ genannt) und in der App „STAGE+“ (nachfolgend „App“ genannt) einen Dienst, der es seinen registrierten Nutzern ermöglicht, Ton-/Bildton-Aufnahmen und weitere Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Präsentation von klassischer Musik (nachstehend „STAGE+ Inhalte“ genannt) über das Internet auf bestimmten internetfähigen Endgeräten (z.B. Fernseher, Smartphones, Tablets, Computer und andere Geräte) (nachstehend „STAGE+ kompatible Geräte“ genannt) zu streamen bzw. abzurufen. In Abhängigkeit der konkret über den Dienst angebotenen STAGE+ Inhalte kann es sich dabei sowohl um kostenfreie als auch kostenpflichtige Inhalte handeln.

Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachstehend „AGB“ genannt) regeln Ihre (nachstehend „Nutzer“ genannt) Nutzung der STAGE+ Inhalte, der Webseite, der App, seiner Benutzeroberflächen und sämtlicher Inhalte und Software, die mit den STAGE+ Inhalten in Zusammenhang stehen (nachstehend einzeln und gemeinsam „STAGE+“ oder „Plattform“ genannt).

Die Personenbezeichnungen (z.B. Nutzer, Anfragender, etc.), welche in vorliegenden AGB aus rein sprachökonomischen Gründen in maskuliner Form verwendet werden, umfassen Personen jeden Geschlechts (m/w/d).

1.1. Um STAGE+ Inhalte nutzen zu können, ist eine Registrierung des Nutzers via der Webseite oder der App erforderlich. Zur Nutzung von STAGE+ und zur Registrierung sind nur natürliche Personen berechtigt, die dreizehn (13) Jahre oder älter sind; und dies auch nur zur privaten Nutzung. Die Nutzung einiger STAGE+ Inhalte ist erst nach Abschluss eines entsprechenden Vertrags (Abonnement) möglich (siehe Ziffer 3).

1.2. Der Nutzer kann anhand des von DG auf der Webseite oder in der App angezeigten Registrierungsformulars eine kostenfreie Zugangsberechtigung zu STAGE+ anfragen. Hierfür ist die Angabe seiner E-Mail-Adresse, Vor- und Nachname, Land und die Festlegung eines Passworts (Pflichtangaben) in dem hierfür vorgesehenen Registrierungsformular erforderlich. Der Nutzer ist dafür verantwortlich und sichert zu, dass alle (Anmelde-)Angaben und Informationen, die der Nutzer zur Verfügung stellt, zutreffend, aktuell und vollständig sind und ist verpflichtet, diese bei Änderungen zu aktualisieren. DG kann dem Nutzer Benachrichtigungen und Erklärungen per E-Mail an die zuletzt vom Nutzer angegebene E-Mailadresse senden.

1.3. DG entscheidet über den Zugang eines Anfragenden anhand der vom Anfragenden in dem Registrierungsformular gemachten Angaben nach eigenem Ermessen. DG behält sich vor, eine Zugangsanfrage zu akzeptieren oder abzulehnen.

1.4. Mit der Einrichtung eines Nutzerkontos und Bestätigung der Registrierung durch DG in Form einer E-Mail (Welcome-E-Mail) erteilt DG dem Nutzer die Zugangsberechtigung.

1.5. DG behält sich das Recht vor, Nutzeraktivitäten zu überwachen (z.B. durch Wasserzeichen markierte Musikfiles), um die Einhaltung dieser AGB zu gewährleisten. Sollte DG feststellen, dass der Nutzer gegen diese AGB verstößt, kann DG den Zugriff des Nutzers auf das Konto sperren und weitere (rechtliche) Maßnahmen ergreifen (siehe Ziffer 7).

1.6. Die Zugangsdaten (E-Mail, Passwort) dürfen ausschließlich von dem Nutzer benutzt werden. Der Nutzer darf die Zugangsdaten oder. das Abonnement nicht an Dritte weitergeben oder abtreten. Der Nutzer ist dafür verantwortlich, alle Aktivitäten unter seinem Benutzerkonto zu verfolgen, und verpflichtet sich, die Sicherheit aller Passwörter und Benutzernamen zu wahren und DG sofort über unbefugte Nutzungen oder sonstige Sicherheitsverstöße nach Kenntnisnahme zu benachrichtigen. DG ist nicht verantwortlich für Verluste, die durch die unbefugte Nutzung des Benutzerkontos entstehen.

2.1. Die Entscheidung, ob Leistungen auf STAGE+ angeboten werden bzw. welche Leistungen angeboten werden sowie die Festlegung des Angebots der STAGE+ Inhalte und der kostenpflichtigen STAGE+ Inhalte (einzeln und gemeinsam „Inhalte“ genannt) erfolgt eigenständig durch DG. Ein Anspruch des Nutzers auf Zugänglichmachung bzw. Inanspruchnahme bestimmter Leistungen oder STAGE+ Inhalte besteht nicht. Dies gilt auch, wenn DG diese Leistung und/oder Inhalte vorher angekündigt hat.

2.2. Der Nutzer kann auf STAGE+ Inhalte hauptsächlich in dem Land zugreifen, in dem der Nutzer sein Konto erstellt hat und nur in geographischen Regionen, in denen DG den Dienst anbietet und die jeweiligen STAGE+ Inhalte lizenziert hat. Die verfügbaren STAGE+ Inhalte können sich je nach Region unterscheiden und in Abhängigkeit der STAGE+ Inhalte kann es vorkommen, dass sie in bestimmten Ländern nicht zugänglich sind.

2.3. Der Bestand der verfügbaren STAGE+ Inhalte wird im Ermessen von DG von Zeit zu Zeit aktualisiert und geändert. Grundsätzlich kann es sich bei den angebotenen STAGE+ Inhalten um Live-Streaming Inhalte (z.B. Konzerte, die zeitgleich zur Aufführung über das Internet übertragen werden) oder um aufgenommene Video-/Audio-Inhalte zum Abruf über Streaming handeln. Je nach STAGE+ Inhalt können Einschränkungen gelten, zum Beispiel hinsichtlich des maximalen Zeitraums, in dem die Wiedergabe der STAGE+ Inhalte begonnen werden muss und der Dauer der Zugriffsberechtigung. DG behält sich auch vor, einzelne STAGE+ Inhalte von Zeit zu Zeit ohne Vorankündigung und aus beliebigen Gründen von der Plattform zu entfernen und/oder den Zugriff auf einzelne STAGE+ Inhalte und/oder die Plattform insgesamt für bestimmte Territorien aus rechtlichen Gründen zu sperren (sog. Geoblocking).

2.4. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, für die Inanspruchnahme einzelner STAGE+ Inhalte eventuell bestehende geographische Einschränkungen zu umgehen. Der Nutzer erklärt, dass er, aus welchem Grund auch immer, keine Sicherheitskomponenten, Nutzungsregeln oder andere Schutzmaßnahmen, die für die Plattform oder STAGE+ Inhalte gelten, rekonstruieren, dekompilieren, demontieren oder anderweitig manipulieren wird. Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, die von der DG von Zeit zu Zeit aufgestellten Regeln und Richtlinien zu befolgen. Diese Regeln und Richtlinien werden allgemein auf die Nutzer der Plattform und der Software angewandt und können beispielsweise erforderliche oder automatische Aktualisierungen, Änderungen und/oder Neuinstallationen der Software und den Erhalt verfügbarer Patches zur Behebung von Sicherheits-, Interoperabilitäts- und/oder Leistungsproblemen beinhalten

2.5. Der Nutzer kann die STAGE+ Inhalte auf mehreren Geräten empfangen. Eine simultane Nutzung auf unterschiedlichen Geräten ist nicht möglich.

3.1. Der Abruf einzelner auf STAGE+ angebotener Inhalte kann nach alleiniger Entscheidung von DG von der Eingehung zusätzlicher individueller und kostenpflichtiger Vertragsabschlüsse abhängig gemacht werden.

3.2. Um kostenpflichtige STAGE+ Inhalte abrufen zu können, muss der Nutzer ein STAGE+ Abonnement (nachstehend „Abonnement“ genannt) abschließen.

3.3. Erwirbt der Nutzer ein Abonnement kann der Nutzer gegen eine (monatliche oder jährliche) Gebühr sämtliche durch DG auf der Webseite oder in der App angebotene STAGE+ Inhalte abrufen.

3.4. Für den Abschluss eines Abonnements muss der Nutzer weitere Angaben zu seiner Person machen, insbesondere eine gültige Zahlungsart angeben. Nur wenn der Nutzer 18 Jahre alt ist oder in seiner Region oder Land die Volljährigkeit erreicht hat sowie voll geschäftsfähig ist, kann er ein Abonnement abschließen.

3.5. Das Abonnement wird für eine feste Vertragslaufzeit abgeschlossen, die sich nach dem vom Nutzer gewählten Abonnement richtet. Sofern nichts Abweichendes geregelt wurde, hat das Abonnement eine Mindestlaufzeit von einem Monat. Danach verlängert sich das Abonnement automatisch um jeweils einen weiteren Monat, wenn es nicht von einer der Parteien gekündigt wird (s. Ziffer 7.2.). Solange eine Partei das Abonnement nicht kündigt, erklärt der Nutzer sich damit einverstanden, dass die zu entrichtende Gebühr für den jeweils darauffolgenden Abrechnungszeitraum von der Zahlungsart abgebucht wird.

3.6. Nutzer haben teilweise die Möglichkeit, STAGE+ Inhalte für eine beschränkte Zeit kostenlos zu nutzen (nachfolgend „Testphase“ genannt). Auf die Details und insbesondere die jeweilige Dauer der Testphase wird auf der Webseite/App bzw. im jeweiligen Angebot und bei der Bestellung hingewiesen. Es besteht kein Anspruch auf die Vereinbarung einer Testphase. Soweit eine Testphase angeboten wird, gilt das Angebot nur für natürliche Personen, die zuvor keine Testphase für STAGE+ genutzt haben. Bis zum Ablauf der Testphase kann der Nutzer das Abonnement jederzeit kündigen. Die Testphase geht automatisch in ein Abonnement über.

4.1. Preise ergeben sich aus der Angebotsdarstellung. Es handelt sich um Bruttopreise einschließlich der zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Umsatzsteuer.

4.2. Die (Abonnement-)Gebühr ist im Voraus auf monatlicher Basis oder in einem anderen, dem Nutzer vor seiner Bestellung angezeigten Abstand zu entrichten.

4.3. Mit der zur Verfügungstellung der Zahlungsart(en) autorisiert der Nutzer DG bzw. den ggf. eingesetzten Zahlungsabwickler jegliche mit seinem Nutzerkonto verbundene Zahlungsart zu belasten, falls seine primäre Zahlungsart abgelehnt wird oder nicht länger zur Bezahlung anfallender Entgelte für kostenpflichtige STAGE+ Inhalte (z.B. Bezahlung der Abonnementgebühr) zur Verfügung steht. Für offene Forderungen bleibt der Nutzer verantwortlich.

4.4. Zahlungsarten können vom Nutzer in den Einstellungen seines Nutzerkontos aktualisiert werden. Im Anschluss an jede Aktualisierung autorisiert der Nutzer DG bzw. den eingesetzten Zahlungsabwickler, weiterhin die zutreffende(n) Zahlungsart(en) zu belasten.

4.5. Sollte eine Zahlung nicht erfolgreich abgewickelt werden können, weil die jeweilige Zahlungsart abgelaufen ist, nicht ausreichend Guthaben aufweist oder aus einem anderen Grund scheitert, und der Nutzer die Nutzung gemäß Ziffern 7.1. nicht beendet, kann DG den Zugang zu kostenpflichtigen STAGE+ Inhalten so lange sperren, bis DG eine gültige Zahlungsart erfolgreich belastet hat. Das Recht zur Kündigung gemäß Ziffer 7.3. bleibt unberührt.

4.6. Bei Einsatz eines Zahlungsabwicklers können zusätzlich die Nutzungs- und Datenschutzbedingungen dieses Zahlungsabwicklers (z.B. bei Kreditkarte: Stripe Payments Europe Ltd., 1 Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland) gelten. Bei bestimmten Zahlungsarten können Gebühren des Ausstellers der Zahlungsart anfallen (z.B. Auslandstransaktionsgebühr, etc.). Anfallende Steuern können je nach Zahlungsart und Ort variieren.

4.7. DG ist berechtigt, die Abonnementgebühr von Zeit zu Zeit im billigen Ermessen zu ändern, um Auswirkungen von Änderungen der mit STAGE+ verbundenen Gesamtkosten widerzuspiegeln. Folgende Kostenpunkte beeinflussen beispielsweise die Gebühr: Produktions- und Lizenzkosten, Technologie- und Softwarekosten, Kosten des Verkaufs (z. B. Rechnungsstellung und Bezahlung, Marketing), allgemeine Verwaltungs- und andere Gemeinkosten (z. B. Miete, Zinsen und andere Finanzierungskosten, Inflation, Kosten für Personal, Dienstleister und Dienstleistungen, IT-Systeme, Energie) sowie staatlich auferlegte Gebühren, Beiträge, Steuern und Abgaben. Wenn DG die Gebühr für das Abonnement ändert, informiert DG den Nutzer mindestens 30 Tage vor Inkrafttreten der Änderungen per E-Mail oder durch eine andere elektronische Mitteilung über die Änderung der Gebühren, das Datum des Inkrafttretens und den Grund für die Änderung der Gebühren. Der Nutzer kann in diesem Fall sein Abonnement jederzeit innerhalb von 30 Tagen nach der Mitteilung über die Änderung der Gebühren wie in Ziffer 7.2. beschrieben kündigen. Wenn der Nutzer kündigt, läuft das Abonnement bis zum Ende des aktuellen Abrechnungszeitraums weiter, ohne dass sich die Gebühr ändert. Wenn der Nutzer der Änderung nicht vor Inkrafttreten widerspricht, indem der Nutzer sein Abonnement kündigt, so wird die Änderung der Gebühr an dem in der Mitteilung genannten Datum wirksam; die geänderte Gebühr wird für den Nutzer jedoch erst im nächsten Abrechnungszeitraum wirksam. Vorbehaltlich der geltenden gesetzlichen Bestimmungen stimmt der Nutzer durch die weitere Nutzung des Dienstes nach Inkrafttreten der Preisänderung dem neuen Preis zu.

5.1. Sämtliche über STAGE+ angezeigte Texte, Bilder, Grafiken, Tonaufnahmen, Videos, sowie deren Anordnung und grafische Aufbereitung unterliegen dem Schutz des deutschen Urheberrechts und weiterer Schutzgesetze. Alle Rechte an den bereitgestellten STAGE+ Inhalten bzw. STAGE+ stehen ausschließlich DG zu.

5.2. Für die Dauer der Zugangsberechtigung bzw. des Abonnements und vorbehaltlich der Einhaltung dieser Bedingungen wird dem Nutzer ein beschränktes, nicht exklusives, nicht übertragbares, nicht unterlizensierbares und widerrufliches Recht gewährt, um auf STAGE+ Inhalte zuzugreifen und STAGE+ Inhalte ausschließlich für persönliche, nicht-kommerzielle Zwecke anzusehen bzw. zu nutzen.

5.3. Abgesehen davon werden keine Rechte, Titel oder Ansprüche an den Nutzer übertragen. Der Nutzer stimmt zu, STAGE+ Inhalte nicht für öffentliche Vorführungen zu verwenden.

5.4. Der Nutzer erklärt, Inhalte und Informationen, die auf STAGE+ zur Verfügung stehen oder die der Nutzer von oder durch STAGE+ erhalten hat, nicht zu archivieren, zu vervielfältigen, zu verbreiten, aufzuzeichnen, zu modifizieren, darzustellen, vorzuführen, öffentlich vorzuführen, öffentlich darzustellen, zu veröffentlichen, zu lizenzieren, auszustrahlen, davon abgeleitete Werke zu kreieren, in irgendeiner Form weiterzuverbreiten, zum Kauf anzubieten und/oder zu nutzen (außer wie dies in diesen AGB ausdrücklich genehmigt ist). Der Nutzer stimmt außerdem zu, jeglichen Kopierschutz in STAGE+ nicht zu umgehen, zu entfernen, zu ändern, zu deaktivieren, herabzusetzen oder zu verhindern.

5.5. Nichts in diesen AGB ist dahingehend auszulegen, dass dem Nutzer das Recht gewährt würde, Audio- oder audiovisuelle Produkte herzustellen, zu verbreiten oder zu verkaufen.

5.6. Keine Bestimmung dieser AGB gewährt dem Nutzer ein Recht zur Verwendung von STAGE+ Inhalten als Titelmusik für ein Programm oder eine andere Produktion.

5.7. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, technische Verfahren wie z.B. Web-Scraping oder andere automatisierte Vorgänge zu verwenden, um auf STAGE+ zuzugreifen. Weiter ist es dem Nutzer nicht gestattet, Codes oder anderen Produkte einzufügen oder STAGE+ in anderer Weise zu manipulieren, Software oder anderen Produkte oder Prozesse, die über STAGE+ zugänglich sind, zu dekompilieren, rückzuentwickeln oder zu zerlegen.

5.8. Außerdem stimmt der Nutzer zu, keine Inhalte hochzuladen, zu posten, per E-Mail oder anderweitig zu senden oder zu übermitteln, die der Störung, Aufhebung oder Einschränkung der Funktion von STAGE+ dienen. Dies gilt auch für jegliche Software-Viren oder andere Codes, Dateien und Programme.

WIDERRUFSRECHT

Der Nutzer hat das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen seinen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.

Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss der Nutzer der

Deutsche Grammophon GmbH, Mühlenstraße 25, 10243 Berlin, Mail: support@stage-plus.com, Telefonnummer: +49 (30) 1663598 – 00

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über seinen Entschluss, den Vertrag zu widerrufen, informieren. Der Nutzer kann dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass der Nutzer die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendet.

FOLGEN DES WIDERRUFS

Wenn der Nutzer einen Vertrag widerruft, hat DG dem Nutzer alle Zahlungen, die DG vom Nutzer erhalten hat, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass der Nutzer eine andere Art der Lieferung als die von DG angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt hat), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über den Widerruf dieses Vertrages bei DG eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwendet DG dasselbe Zahlungsmittel, das der Nutzer bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hat, es sei denn, mit dem Nutzer wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden dem Nutzer wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Muster: Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Muster aus und senden Sie es zurück.)

An Deutsche Grammophon GmbH, Mühlenstraße 25, 10243 Berlin

Hiermit widerrufe(n) ich/wir () den von mir/uns () abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren() /die Erbringung der folgenden Dienstleistung()

Bestellt am () / erhalten am ()

Name des/der Verbraucher(s)

Anschrift des/der Verbraucher(s)

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

Datum (*) Unzutreffendes bitte streichen.

7.1. Der Nutzer kann seine Zugangsberechtigung zu STAGE+ jederzeit fristlos per Einstellung im Nutzerkonto beenden und sein Nutzerkonto löschen (Konto löschen Funktion). Ein Zugriff auf STAGE+ Inhalte ist dann nicht mehr möglich.

7.2. Kündigung des Abonnements

7.2.1. Der Nutzer kann das Abonnement jederzeit zum Ende des laufenden Abrechnungszeitraums ordentlich kündigen. Die Länge des Abrechnungszeitraums hängt davon ab, für welchen Abonnementtyp (z.B. Jahresabonnement, Monatsabonnement) sich der Nutzer bei Erwerb des Abonnements entschieden hat. Die Kündigungserklärung kann im Nutzerkonto des Nutzers unter MySTAGE+ (unter Einstellungen – Abonnement & Zahlung) und dort unter der Schaltfläche „Abonnement kündigen“ erfolgen. Die Kündigungserklärung kann auch auf andere Weise in Textform (z.B. per Mail) erfolgen. (Hinweis: Beim Kauf eines Abonnements über die InApp-Käufe Funktion von Apple erfolgt die Abwicklung und somit auch die Kündigung über Apple.)

7.2.2. DG kann das Abonnement mit dreißigtägiger Frist zum Ende des Abrechnungszeitraums kündigen.

7.2.3. DG kann die Zugangsberechtigung zu STAGE+, die Nutzung der STAGE+ Inhalte bzw. diese Bedingungen jederzeit kündigen und den Zugang zu STAGE+ Inhalten bzw. zur Plattform aussetzen, wenn DG glaubt, der Nutzer verstoße gegen diese Bedingungen, wenn der Nutzer eine fällige Leistung nicht erbracht hat, wenn DG STAGE+ oder einen wesentlichen Bestandteil davon mit einer angemessenen Mitteilungsfrist an den Nutzer einstellt oder wenn DG dies für notwendig erachtet, um geltende Gesetze einzuhalten.

7.2.4. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

8.1. Die Nutzung von STAGE+ setzt ein geeignetes STAGE+ kompatibles Gerät voraus. Der Nutzer kann mit den meisten Computern mit Internetverbindung oder mit der App, die für bestimmte Mobilgeräte oder andere Geräte (z.B. Smartphone, Tablet) verfügbar ist, zugreifen, wobei eine Internetverbindung erforderlich ist.

8.2. Registrierungen sind auch mit einer langsamen Internetverbindung möglich. In der Regel ist der Abruf von STAGE+ Inhalten ab einer Bandbreite von 2000 kbit/s möglich, es wird jedoch eine schnellere Bandbreite von 6000 kbit/s oder höher empfohlen.

8.3. Die Bereitstellung eines Internetzugangs ist nicht Teil des Angebots von STAGE+, die Beschaffung eines solchen liegt in der alleinigen Verantwortung des Nutzers. Der Nutzer ist alleinig verantwortlich für alle anfallenden Internetzugangsgebühren.

8.4. Je nach Endgerät, der verfügbaren Bandbreite und/oder der Geschwindigkeit der Internetverbindung und/oder des Aufenthaltsorts des Nutzers kann die Darstellungsqualität der STAGE+ Inhalte variieren. Die Verfügbarkeit von HD- und 4K bzw. UHD Video ist - sofern bei einzelnen bestimmten STAGE+ Inhalten verfügbar – abhängig von dem Endgerät, der verfügbaren Bandbreite und/oder der Geschwindigkeit der Internetverbindung und des Aufenthaltsorts des Nutzers.

8.5. Bestimmte STAGE+ Inhalte können für den vorübergehenden Download zwecks offline Nutzung auf bestimmten STAGE+ kompatiblen Geräten verfügbar sein, die danach aber nicht dauerhaft dem Nutzer zur Verfügung stehen.

9.1. Die Plattform, einschließlich der Software, STAGE+ Inhalte und andere Informationen, Materialien und Produkte, die auf der Plattform verfügbar sind oder dem Nutzer anderweitig über der Plattform zur Verfügung gestellt werden, werden "im Ist-Zustand" und "wie verfügbar" ohne Garantien jeglicher Art von DG oder den Eigentümern der STAGE+ Inhalte zur Verfügung gestellt. Soweit gesetzlich zulässig, lehnen DG und alle Eigentümer von STAGE+ Inhalten alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Garantien der Tauglichkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Weder DG noch die Eigentümer von Stage+ Inhalten garantieren, dass die Website oder App oder jegliche Software, STAGE+ Inhalte, Informationen, Materialien oder Produkte, die auf der Plattform enthalten sind oder dem Nutzer auf andere Weise über die Plattform zur Verfügung gestellt werden, frei von Viren oder anderen schädlichen Komponenten sind.

9.2. DG stellt die Plattform mit angemessener Sorgfalt und Sachkunde bereit. DG bemüht sich, technische Störungen im Rahmen der technischen Möglichkeiten unverzüglich zu beseitigen.

9.3. Sofern nicht gesetzlich verboten, ist DG oder ein Eigentümer von STAGE+ Inhalten in keinem Fall haftbar für indirekte, mittelbare, beispielhafte Schäden, Neben- und Folgeschäden und andere Schadensfolgen, einschließlich Gewinneinbußen, und zwar auch dann, wenn DG auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.

9.4. Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet DG nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Wesentliche Pflichten sind solche, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertrauen darf. Für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten haftet DG nicht.

9.5. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit des Produktes, für sonstige Schäden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von DG oder gesetzlicher Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

9.6. Soweit die Haftung von DG ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von deren Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen.

9.7. Die Haftungsbegrenzung gilt auch, soweit der Nutzer anstelle des Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.

Der Nutzer nimmt davon Kenntnis, dass seine das Nutzungsverhältnis betreffenden Daten von DG zur Begründung, Durchführung, Abwicklung, Analyse und Abrechnung des Nutzungsverhältnisses verarbeitet werden. Weitere Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten durch DG sind zu finden auf der Sicherheit & Datenschutz Website von DG, unter https://www.stage-plus.tv/security-and-privacy.

Für technische Probleme und Reklamationen stellt DG technischen Support zur Verfügung per E-Mail an support@stage-plus.com.

12.1. Soweit gesetzlich zulässig, ist DG jederzeit berechtigt, Änderungen, Anpassungen und Ergänzungen dieser Bedingungen vorzunehmen. Die geänderten Bedingungen werden dem Nutzer in Textform mit angemessener Frist vor Inkrafttreten bekanntgegeben. Die Änderungen gelten als genehmigt, wenn der Nutzer diesen nicht innerhalb von 6 Wochen nach Zugang der Mitteilung in Textformwiderspricht. DG behält sich vor, das Abonnement in diesem Falle bis zum Ende des jeweiligen Abrechnungszeitraums zu kündigen. Sofern der Nutzer die Plattform nach der Änderung der Bedingungen weiterhin nutzt, akzeptiert der Nutzer diese Änderungen.

12.2. Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein oder werden oder sollten die AGB unvollständig sein, so wird die Gültigkeit des übrigen Inhalts davon nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung gilt durch solche ersetzt, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten kommt. Gleiches gilt für etwaige Vertragslücken.

12.3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung. DG nimmt nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil.

12.4. Gerichtsstand ist Berlin, sofern der Nutzer Vollkaufmann ist. Gleiches gilt, soweit der Nutzer bei Klageerhebung keinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland hat.

12.5. Kontobezogene Informationen (z. B. Zahlungsautorisierungen, Rechnungen, Änderungen des Passwortes oder der Zahlungsart, Bestätigungs- und sonstige Mitteilungen) erhält der Nutzer ausschließlich in elektronischer Form, zum Beispiel als E-Mail an die E-Mail-Adresse, die der Nutzer bei der Registrierung angegeben hat.

12.6. Der Nutzer räumt DG hiermit das Recht ein, Maßnahmen zu ergreifen, die nach Ansicht von DG notwendig oder angemessen sind, um die Einhaltung dieser AGB durchzusetzen und/oder zu überprüfen. Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, dass DG das Recht hat, ohne Haftung gegenüber dem Nutzer Daten und/oder Informationen an Strafverfolgungsbehörden, Regierungsbeamte und/oder Dritte weiterzugeben, wenn DG dies für angemessen oder notwendig hält, um die Einhaltung der AGB durchzusetzen und/oder zu überprüfen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Recht von DG, bei rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Nutzung der Plattform und/oder der STAGE+ Inhalte durch den Nutzer und/oder die Behauptung eines Dritten, dass die Nutzung der Plattform und/oder der STAGE+ Inhalte durch den Nutzer rechtswidrig ist und/oder die Rechte des Dritten verletzt, zu kooperieren).

12.7. Diese AGB können durch den Nutzer heruntergeladen werden, indem er dies entweder über die Auswahlmöglichkeiten seines Browsers auswählt oder per Rechtsklick das Dropdown-Menü öffnet und auf „Speichern unter“ klickt oder per Klick auf folgenden Link: Download

Bei einer Bestellung bzw. Kauf eines STAGE+ Jahresabonnements sowie beim Erwerb einer STAGE+ Geschenkekarte für ein STAGE+ Jahresabonnement im Zeitraum vom 01.11.2024 bis 06.01.2025 unter https://www.stage-plus.com/de/ sowie in der App STAGE+ (nachfolgend „Bestellung“) gelten zusätzlich zu den STAGE + Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutsche Grammophon GmbH diese zusätzlichen Bestimmungen für das Weihnachtsgeschenk. Der Nutzer erhält bei einer Bestellung eine Doppel-LP der Goldberg-Variationen, gespielt von Víkingur Ólafsson (nachfolgend „Doppel-LP“) dazu. Das Angebot ist auf eine Anzahl von 1500 Bestellungen beschränkt und gilt nur solange der Vorrat reicht. Die auf der Webseite bzw. in der App angegebenen Preise beinhalten jeweils die zum Zeitpunkt der Bestellung geltende Umsatzsteuer. Der Versand der Doppel-LP erfolgt versandkostenfrei. Bei einem Versand in das Nicht-EU-Ausland (z.B. Japan, USA) können zusätzliche Steuern oder Kosten (z.B. Zölle) anfallen, die nicht über die Deutsche Grammophon GmbH abgeführt bzw. von der Deutsche Grammophon GmbH in Rechnung gestellt werden. Diese sind vielmehr direkt vom Nutzer an die zuständigen Zoll- und Steuerbehörden zu zahlen. Weitere Informationen erhält der Nutzer bei der jeweils für den Nutzer zuständigen Behörde. Die Lieferzeit der Doppel-LP beträgt abhängig von dem Empfängerland zwischen 7 bis 30 Tagen. Das Eigentum an der Doppel-LP geht erst mit Ablauf der Widerrufsfrist auf den Nutzer über (Eigentumsvorbehalt). Die Doppel-LP ist an eine Bestellung eines STAGE+ Jahresabonnement bzw. Erwerb eines STAGE+ Geschenkekarte für ein STAGE+ Jahresabonnement während des Zeitraums vom 01.11.2024 bis 06.01.2025 gekoppelt. Sofern der Nutzer die Bestellung durch Ausübung eines gesetzlichen Widerrufsrechts widerruft, ist auf Verlangen der Deutsche Grammophon GmbH die exklusive Edition zurückzuschicken.

Die STAGE+ Geschenkekarte (nachfolgend „Geschenkekarte“) wird von der Deutsche Grammophon GmbH, Mühlenstraße 25, 10243 Berlin („DG") angeboten. Die Geschenkekarte kann ausschließlich für das auf der Geschenkekarte bezeichnete STAGE+ Produkt verwendet werden. Die Geschenkekarte kann einmalig unter http://www.stage-plus.com/redeem eingelöst werden, indem der Code der Geschenkekarte in das hierfür vorgegebene Feld eingegeben wird. Ein stufenweises Einlösen ist nicht möglich. Eine nachträgliche Anrechnung auf eine Bestellung kann nicht erfolgen. Um die Geschenkekarte einzulösen, müssen Sie über ein STAGE+ Konto verfügen oder sich für ein solches registrieren. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von STAGE+. Die Geschenkekarte muss innerhalb von 3 Jahren ab dem Ende des Jahres, in dem die Geschenkekarte gekauft wurde, eingelöst werden, es sei denn auf der Geschenkekarte und/oder im Angebot ist etwas anderes angegeben. Danach verfällt die Geschenkekarte. Die Geschenkekarte ist nicht mit anderen Gutscheinen und Aktionen kombinierbar. Die Geschenkekarte kann nicht gegen Bargeld oder eine Gutschrift eingelöst werden. Ein Weiterverkauf ist unzulässig. Eine Erstattung bei Verlust, Diebstahl, Beschädigung und/oder Unlesbarkeit erfolgt nicht.