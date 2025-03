Dolby Atmos

Eines der Features von STAGE+ ist die Verwendung der Dolby Atmos-Technologie, die ein immersives Audioerlebnis bietet. Dolby Atmos ermöglicht es den Zuhörern, Musik in einem mehrdimensionalen Raum zu erleben, in dem die Klänge um sie herum in einer dreidimensionalen Umgebung fließen. Diese Technologie verstärkt die Tiefe und den Reichtum der Musik und bietet ein konzertähnliches Erlebnis, selbst über Kopfhörer.