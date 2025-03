Genießen Sie Live-Streams von Konzerten aus der ganzen Welt online

Haben Sie jemals davon geträumt, ein klassisches Konzert oder eine Oper in der Carnegie Hall in New York, dem Royal Opera House in Covent Garden oder der Elbphilharmonie in Hamburg zu erleben?

Durch das Streaming von Konzerten und Opern aus diesen berühmten Häusern ermöglicht Ihnen STAGE+, die Pracht und Eleganz der besten Konzertsäle und Opernhäuser der Welt zu erleben. Jede Aufführung wird sorgfältig aufgezeichnet und in hoher Qualität übertragen, damit Sie keinen einzigen Moment der Kunst und Leidenschaft verpassen, die dort gezeigt wird. Genießen Sie die besten Plätze im Haus, wenn Sie Live-Streams von Konzerten aus diesen und vielen anderen berühmten Orten weltweit sehen.