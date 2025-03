Hinweise zur Ähnlichkeitswerbung

Wenn Sie bei der Registrierung bzw. beim Vertragsabschluss für Stage+ Ihre Daten (Vor- und Nachname, E-Mail und/oder Adresse) angeben, verarbeiten wir Ihre Daten gemäß den gesetzlichen Bestimmungen für eigene Marketingzwecke und senden Ihnen als Bestandskund*in Direktwerbung zu, die für Sie von Interesse sein könnten.

Hierbei handelt es sich um

Postalische Werbung (z.B. Flyer, Gutscheine und ähnliche Werbemittel)

(z.B. Flyer, Gutscheine und ähnliche Werbemittel) Stage+ E-Mail-Benachrichtigungen , die Sie gelegentlich per E-Mail mit Direktwerbung für Stage+ (z.B. Inhalte, Konzerte, Audio-Veröffentlichungen, Aktionen) erhalten

, die Sie gelegentlich per E-Mail mit Direktwerbung für Stage+ (z.B. Inhalte, Konzerte, Audio-Veröffentlichungen, Aktionen) erhalten E-Mails zur Durchführung von Kundenzufriedenheitsumfragen , die wir z.B. im Nachgang einer Bestellung verschicken, um Sie nach Ihrer Zufriedenheit von Stage+ oder unserem Service zu befragen

, die wir z.B. im Nachgang einer Bestellung verschicken, um Sie nach Ihrer Zufriedenheit von Stage+ oder unserem Service zu befragen Push Mitteilungen auf Ihr Gerät (z.B. Smartphone) mit Direktwerbung für Stage+ (auch wenn die App gerade nicht geöffnet ist). Die Hinweise können via Tönen, Meldungen und/oder Symbolkennzeichen erfolgen.

Rechtsgrundlage ist Art.6 Abs.1 lit.f DSGVO (Datenschutzgrundverordnung), wobei unser berechtigtes Interesse in der Bewerbung unserer Waren und Dienstleistungen (Direktwerbung) liegt, sowie im Falle des Newsletter-Versands, der Kundenzufriedenheitsumfragen und des Push-Mitteilung-Versands § 7 Abs.3 UWG (Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb).

Sie können der Verarbeitung Ihrer Daten für werbliche Zwecke jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widersprechen (ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen), indem Sie eine E-Mail mit dem entsprechenden Betreff an unseren Datenschutzbeauftragten unter datenschutz@deutschegrammophon.com. Für die Abmeldung des Newsletters bzw. der Kundenzufriedenheitsumfragen befindet sich zusätzlich ein Abmeldelink in der jeweiligen Werbe-E-Mail. Wenn Sie keine Push Mitteilungen auf Ihrem Gerät erhalten wollen, so können Sie dies jederzeit in den Einstellungen Ihres Geräts deaktivieren.

Ihre Daten geben wir für den Versand von Werbemitteln an Geschäftspartner weiter.

Sie haben jederzeit ein Recht auf kostenfreie Auskunft, Datenübertragung, Berichtigung, Sperrung und Löschung. Weitere Informationen in unserer Datenschutzerklärung.