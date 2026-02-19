Bewertung: 5/5
Was für eine großartige Kreation! Wahnsinn! Ich bin beeindruckt von der hohen Qualität und davon, wie intuitiv es ist, auf Kunst in dieser neuen Form zuzugreifen. Ich glaube hier handelt es sich um einen absoluten Gamechanger!
Der Streaming-Dienst für klassische Musik
Sehen und hören Sie Ihre Lieblingskünstler:innen, aufstrebende Stars und Legenden der klassischen Musik
Es ist großartig, dass die Deutsche Grammophon mit STAGE+ tiefere Einblicke in die klassische Musik und ihre Künstler gewährt. Seid gespannt auf einzigartige Inhalte!
Bewertung: 5/5
Beste App für klassische Musik!
STAGE+ ist für Musikliebhaber, die in der höchsten Qualität streamen möchten.
Bewertung: 5/5
STAGE+ ist in mein Leben getreten und seither benutze ich die App jeden Tag. Ich kann nicht mehr ohne sie sein!
Eine fantastische Plattform für klassische Musikliebhaber!
Bewertung: 5/5
Mit STAGE+ können sich Musikliebhaber über die neuesten Veröffentlichungen und Konzerte ihrer Lieblingskünstler auf dem Laufenden halten.
Das Netflix für Klassische Musik!
Bewertung: 5/5
Ich habe mich für diese App registriert, als die Deutsche Grammophon sie Ende 2022 auf den Markt brachte, und freue mich, dass sie sich sowohl in Bezug auf die Auswahl der Inhalte als auch auf neue technische Funktionen weiterentwickelt hat - sie ist ihren Preis wert.
Geht einfach auf die Seite und genießt stundenlang die Musik!
Bewertung: 5/5
Riesige Videothek! Habe viele alte Schmankerl sowie neue, erstklassige Konzertproduktionen aus aller Welt entdeckt!
Das prestigeträchtigste Klassiklabel der Welt bietet euch die aufregendste Plattform mit historischen und zeitgenössischen Videos, Aufnahmen und vielem mehr.
Eine Revolution für die Klassik
Looks set to define the market
Builds a better model for a neglected world
Unser Service ist weltweit verfügbar. Sie können Ihren Zugang auch während Ihrer Reisen oder in Ihrem Zweitwohnsitz wie gewohnt nutzen.
Bitte beachten Sie jedoch, dass einige Inhalte aufgrund von Lizenzbeschränkungen in bestimmten Regionen möglicherweise nicht verfügbar sind.
Sie können Ihr STAGE+ Konto auf beliebig vielen Geräten verwenden. Dies gilt weltweit, sodass Sie unseren Service auch auf Reisen oder an einem Zweitwohnsitz nutzen können.
Gleichzeitige Nutzung
Bitte beachten Sie, dass eine parallele Nutzung, also das gleichzeitige Abspielen von Inhalten auf mehreren Geräten, nicht möglich ist.
STAGE+ steht auf unterschiedlichen Geräten zur Verfügung. Aktuell kann unsere App hier installiert werden:
Smartphones & Tablets
TV
Andere
Eine detaillierte Liste können Sie hier finden. Selbstverständlich können Sie die Inhalte von STAGE+ auch über einen Computer (PC oder Mac) abspielen. Dafür müssen Sie sich nur über unsere Internetseite anmelden. Wir empfehlen die aktuelle Version eines dieser Browser: Google Chrome, Edge, Firefox, Opera oder Safari.
Die Inhalte von STAGE+ werden derzeit in folgenden Formaten übertragen:
Nach einer Live-Übertragung werden Opern und Konzerte in unterschiedlichen Zeitzonen zweimal wiederholt. Datum und Uhrzeit der Wiederholungen finden Sie auf der Seite der Übertragung. Anschließend werden die Inhalte bearbeitet und stehen innerhalb weniger Tage in der Mediathek zur Verfügung.
Ja, Studierende (ab 18 Jahren) und aktive Musiklehrer können einen Preisnachlass auf ihr Abonnement erhalten.
So geht's:
Unser Team wird Ihre Anfrage prüfen und Sie über die nächsten Schritte informieren.