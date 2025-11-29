翻訳の評価: 5/5
「これは素晴らしいサービスです。クオリティが高く、使いやすい。クラシックを体験する新しいかたちになるでしょう」
超お得！年間プランを50%割引でご奉仕
一流アーティストの演奏を映像＆音楽配信で楽しもう
「これは素晴らしいサービスです。クオリティが高く、使いやすい。クラシックを体験する新しいかたちになるでしょう」
「ドイツ・グラモフォンが、クラシック音楽とそのアーティストに肉薄するするプラットフォームを作ったことは、たいへん素晴らしいと思います。コンテンツに期待してください！」
「クラシック界で最も優れたアプリ！」
「ステージプラスは、最高の配信を観たい音楽ファンのためのものです！」
「ステージプラスが僕の人生に登場してから、毎日のように使っています。もうこのサービスなしでは生活できません！」
「クラシック・ファンのための素晴らしいサービスです」
「ステージプラスを利用すると、お気に入りのアーティストのアルバムや映像について最新の情報を得ることができます。とても便利」
「クラシック界のネットフリックス！」
「私はこのアプリが2022年末にスタートした時、サービスに登録しました。その後、内容的にも技術的な面でも進化していて、とても良いと思います」
「とにかく一度利用してみてください。何時間も音楽が楽しめます」
「オンデマンド映像が質量共に充実しています。過去の巨匠の名演から、今日のスターの演奏まで、多岐にわたって網羅されているのが特徴です」
「クラシック・レーベルの雄がエキサイティングな配信サービスをスタート！過去の名演や最新の演奏が、映像や音声で堪能できます」
「クラシック音楽界における革命」
「クラシック市場を新たに定義」
「ニッチなジャンルに新しいモデルを提示」
ブラックフライデー・キャンペーンの期間中にステージプラスの年間プランを購入した場合、無料お試し期間はありません。料金プランは購入後すぐに開始され、次の自動更新まで1年間有効です。
ブラックフライデーのオファーは他の割引と併用することはできません。学生割引と教職員割引も、対象外となります。
ブラックフライデー・キャンペーンで年間プランをご購入いただくと、1年後の更新時には、年間プランの通常価格である19,900円が自動的に適用されます。50%割引は最初のご購入にのみ適用されますので、ご注意ください。自動更新前であればいつでも料金プランを解約できます。
ステージプラスの料金プランにご加入いただくと、すべてのコンテンツにアクセスできます。伝説的なアーティストから、現代のスターまでの、幅広いアーカイブ映像に加え、コンサートやオペラのライブ配信もすべてご覧いただけます。
ブラックフライデー・キャンペーンは2025年11月19日から12月3日までの期間限定です。
2025年11月19日から12月3日までのブラックフライデー・キャンペーン期間中、ステージプラスの年間プランを50%割引でご購入いただけます。通常価格19,900円のところ、9,950円でご利用いただけます。このキャンペーンは年間プランにのみ有効で、月間プランには適用されません。
なお、50%割引は最初の1年間のみ適用されます。1年後の年間プラン更新時は、通常価格19,900円が自動的に適用されます。