翻訳の評価: 5/5
「これは素晴らしいサービスです。クオリティが高く、使いやすい。クラシックを体験する新しいかたちになるでしょう」
クラシックの映像＆音楽配信「ステージプラス」
一流アーティストの演奏を映像＆音楽配信で楽しもう
翻訳の評価: 5/5
「これは素晴らしいサービスです。クオリティが高く、使いやすい。クラシックを体験する新しいかたちになるでしょう」
「ドイツ・グラモフォンが、クラシック音楽とそのアーティストに肉薄するプラットフォームを作ったことは、たいへん素晴らしいと思います。コンテンツに期待してください！」
翻訳の評価: 5/5
「クラシック界で最も優れたアプリ！」
「ステージプラスは、最高の配信を観たい音楽ファンのためのものです！」
翻訳の評価: 5/5
「ステージプラスが僕の人生に登場してから、毎日のように使っています。もうこのサービスなしでは生活できません！」
「クラシック・ファンのための素晴らしいサービスです」
翻訳の評価: 5/5
「ステージプラスを利用すると、お気に入りのアーティストのアルバムや映像について最新の情報を得ることができます。とても便利」
「クラシック界のネットフリックス！」
翻訳の評価: 5/5
「私はこのアプリが2022年末にスタートした時、サービスに登録しました。その後、内容的にも技術的な面でも進化していて、とても良いと思います」
「とにかく一度利用してみてください。何時間も音楽が楽しめます」
翻訳の評価: 5/5
「オンデマンド映像が質量共に充実しています。過去の巨匠の名演から、今日のスターの演奏まで、多岐にわたって網羅されているのが特徴です」
「クラシック・レーベルの雄がエキサイティングな配信サービスをスタート！過去の名演や最新の演奏が、映像や音声で堪能できます」
「クラシック音楽界における革命」
「クラシック市場を新たに定義」
「ニッチなジャンルに新しいモデルを提示」
特別オファー
ステージプラス2ヵ月無料キャンペーン
ステージプラスは、世界中でご利用いただけます。ご旅行中でも、普段通りにアクセスしてお使いいただけます。
著作権の関係により、いくつかのコンテンツがご利用頂けない地域がございますので、ご注意ください。
ステージプラスのアカウントは、複数の機器でご利用いただけます。ご旅行先などでも、普段通りステージプラスにログインすることができます。
複数の機器で、同時にコンテンツを再生することはできませんのでご注意ください。
ステージプラスは、様々な機器でご利用いただけます。ステージプラスのアプリは、現在以下の機器でインストールが可能です。
スマートフォンとタブレット
テレビ
その他
使用可能機器の詳細はこちらをご覧ください。ステージプラスは、パソコンでもお楽しみいただけます。その場合は、ステージプラスのホームページ から利用者登録を行ってください。また、ブラウザ (Google Chrome, Edge, Firefox, Opera oder Safari) は最新のバージョンでご利用ください。
ステージプラスのコンテンツは下記のフォーマットで配信されます。
ライブ配信は、それぞれのタイムゾーンに合わせて2度再配信されます。ライブ配信のページで、いつ再配信が行われるかを確認することができます。また、その数日後には、アーカイブ映像として鑑賞できるようになります。
18歳以上の学生や、音楽教師の方には、料金プランの割引が適用されます。割引をご利用になりたい場合は、サポートチームまでご連絡ください (メールアドレス : support@stage-plus.com )。ご連絡いただく際には、学生証など、現在の所属が確認できる証明書の添付をお願いいたします。