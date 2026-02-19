コンテンツ一覧に移動する
STAGE+ by Deutsche Grammophon

ステージプラス2ヵ月無料キャンペーン

クラシックの映像＆音楽配信「ステージプラス」

コンサート＆オペラの映像、ドキュメンタリー、音楽配信が楽しめる

  • Deutsche Grammophon
  • DECCA
  • ECM
  • Hyperion

ステージプラス - ドイツ・グラモフォンが贈る新しい配信サービス

一流アーティストの演奏を映像＆音楽配信で楽しもう

ユーザーの声

「これは素晴らしいサービスです。クオリティが高く、使いやすい。クラシックを体験する新しいかたちになるでしょう」

Appleアプリストアのレビュー2022年11月

「ドイツ・グラモフォンが、クラシック音楽とそのアーティストに肉薄するプラットフォームを作ったことは、たいへん素晴らしいと思います。コンテンツに期待してください！」

マリア・ドゥエニャス
ヴァイオリン

「クラシック界で最も優れたアプリ！」

カスタマー評価2022年12月

「ステージプラスは、最高の配信を観たい音楽ファンのためのものです！」

キアン・ソルターニ
チェロ

「ステージプラスが僕の人生に登場してから、毎日のように使っています。もうこのサービスなしでは生活できません！」

カスタマー評価2023年4月

「クラシック・ファンのための素晴らしいサービスです」

ヴィキングル・オラフソン
ピアノ

「ステージプラスを利用すると、お気に入りのアーティストのアルバムや映像について最新の情報を得ることができます。とても便利」

Appleアプリストアのレビュー2024年4月

「クラシック界のネットフリックス！」

ジョナサン・テテルマン
テノール

「私はこのアプリが2022年末にスタートした時、サービスに登録しました。その後、内容的にも技術的な面でも進化していて、とても良いと思います」

Appleアプリストアのレビュー2024年4月

「とにかく一度利用してみてください。何時間も音楽が楽しめます」

ヤニック・ネゼ＝セガン
指揮

「オンデマンド映像が質量共に充実しています。過去の巨匠の名演から、今日のスターの演奏まで、多岐にわたって網羅されているのが特徴です」

Appleアプリストアのレビュー2024年5月

「クラシック・レーベルの雄がエキサイティングな配信サービスをスタート！過去の名演や最新の演奏が、映像や音声で堪能できます」

ロランド・ヴィリャソン
テノール

「クラシック音楽界における革命」

『ヴェルト』紙

「クラシック市場を新たに定義」

『ライムライト・マガジン』誌

「ニッチなジャンルに新しいモデルを提示」

『ビルボード』誌

よくある質問