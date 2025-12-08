Vom ersten Adventszauber bis Weihnachten: 3 Konzerte für Ihren Dezember - Diverse Künstler | KlassikAkzente by STAGE+

Wenn die Tage kürzer werden und der Alltag leiser erscheint, beginnt die Zeit, in der Musik den Dezember strukturiert wie ein roter Faden. Zwischen Kerzenschein, ersten Plätzchen und den freien Tagen zum Jahresende schenken sorgfältig ausgewählte Konzerte Momente der Sammlung und des Staunens. Drei besondere Programme begleiten Sie dabei vom ersten Adventslicht bis zum Weihnachtsabend.

Ein Dezember, der nach Musik klingt

Weihnachtliche Konzerte sind für viele längst Teil eines persönlichen Rituals, bei dem Räume, Erinnerungen und Klänge ineinander übergehen. Klassische Weihnachtskonzerte schaffen genau jene Atmosphäre, in der Sie für einen Moment die Geschwindigkeit des Jahres herunterdrehen können, ohne dass die Musik an Spannung verliert. Ob leise Weihnachtsmusik bei Kerzenschein oder festliche Orchesterklänge mit großem Chor – klassische Musik gehört einfach zur Weihnachtszeit dazu.

STAGE+ Geschenkkarten – schon ab 29.90€ Jetzt kaufen

13. Dezember: Eine romantische Klaviernacht mit Nobuyuki Tsujii

Den Auftakt macht am 13. Dezember 2025 der Stream mit Nobuyuki Tsujii aus der Suntory Hall in Tokio. In seinem Adventskonzert spielt der japanische Pianist ausgewählte Werke von Tschaikowski, Beethoven, Chopin und Rachmaninow. Zu den Höhepunkten des Abends gehören Beethovens „Waldstein“-Sonate, Chopins poetische Nocturnes Op. 27 und ein schillernder Auszug aus Tschaikowskis „Der Nussknacker“. So entsteht ein Abend, der zeigt, wie intensiv ein Klavier allein ein ganzes weihnachtliches Panorama aus Licht, Melancholie und Vorfreude zeichnen kann.

20. Dezember: Adventskonzert aus der Frauenkirche Dresden

Eine Woche später, am 20. Dezember 2025, führt der musikalische Weg nach Dresden: Das „Adventskonzert mit Benjamin Bernheim, Elsa Dreisig & Daniel Hope“ aus der Frauenkirche Dresden bündelt festliche Chorklänge, leuchtende Orchesterfarben und prominente Solostimmen zu einem geschlossenen Ganzen. Unter der Leitung von Nicholas Collon musizieren die Staatskapelle Dresden, der Kreuzchor Dresden und der Chor der Sächsischen Staatsoper in einem Programm mit Werken von Bach, Mozart, Strauss und Schönberg. Dieses Konzert vereint Besinnlichkeit und Glanz und zeigt, wie klassische Weihnachtskonzerte zugleich tief verwurzelte Traditionen bewahren und doch ganz selbstverständlich in der Gegenwart ankommen.

25. Dezember: Märchenoper „Massenet: Cinderella“ aus der Metropolitan Opera

Am 25. Dezember 2025 wird es märchenhaft. In „Massenet: Cinderella – mit Isabel Leonard & Emily D’Angelo“ lädt die Metropolitan Opera in New York zu einer englischsprachigen, gekürzten Fassung von Jules Massenets Oper ein. Isabel Leonard als Titelheldin und Emily D’Angelo als Prinz Charming führen durch eine Inszenierung von Laurent Pelly, die mit Witz, Fantasie und liebevoll gezeichneten Figuren arbeitet. Unter Emmanuel Villaume entfaltet das Orchester einen schillernden Klang, der dieses Weihnachtskonzert für die ganze Familie zu einem visuellen und musikalischen Ereignis macht. Wer an den Feiertagen zwischen Märchenfilm und Konzertsaal schwankt, findet hier eine ideale Verbindung aus beidem.

Erleben Sie die schönsten Weihnachtskonzerte mit STAGE+

Auf STAGE+ können Sie diese drei Weihnachtskonzerte im Live-Stream erleben – ganz ohne Anreise, aber mit vollem Konzerterlebnis. Die Übertragungen finden zu festen Sendezeiten statt, sodass Sie sich die Abende wie einen echten Konzertbesuch im Kalender vormerken können. Sollte ein Termin einmal nicht passen, sorgen zusätzliche Wiederholungsausstrahlungen dafür, dass Sie die Programme dennoch genießen können. Ob Sie sich ein festliches Weihnachtskonzert online anhören oder die schönsten klassischen Weihnachtsalben entdecken möchten, bei STAGE+ werden Sie stets fündig.