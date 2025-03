Limitierte Aktion zur Weihnachtszeit: Vinyl-Edition als Highlight

In der Weihnachtszeit bietet STAGE+ eine besondere Aktion an: Beim Kauf eines Jahresabonnements oder einer 12-monatigen Geschenkkarte erhält der Käufer eine kostenlose Vinyl-Edition von Víkingur Ólafssons Interpretation der “Goldberg-Variationen”. Dieses Album, das als Meilenstein in der klassischen Musik gilt, wurde kürzlich für den Grammy 2025 nominiert und stellt somit ein besonderes Highlight für jeden Musikliebhaber dar.