Neue Stimmen 2025: Die Sänger:innen, die jetzt Karriere machen - Diverse Künstler | KlassikAkzente by STAGE+

Diese fünf Stimmen stehen 2025 im Rampenlicht: junge und neu fokussierte Opern- und Vokalkünstler:innen, die auf großen Bühnen und via Stream überzeugen. Hier finden Sie kompakte Porträts, direkt klickbare STAGE±Links – und passende Leseempfehlungen für den nächsten Klick.
Wer 2025 „Die Meistersinger von Nürnberg“ in Bayreuth streamt, merkt schnell: Diese Eva hat Kontur und Glanz. Christina Nilsson steht neben einem hochkarätigen Ensemble (u. a. Hans Sachs: Georg Zeppenfeld; Walther: Michael Spyres; Beckmesser: Michael Nagy) – und nutzt die Bühne für einen klaren Karriereschub.
Ein Sänger mit internationalem Profil – jetzt im Bayreuth-Spotlight als Walther von Stolzing. Der Live-Stream macht hörbar, warum Spyres’ Stil zwischen Belcanto-Linie und dramatischer Kraft so gut trägt.
Cap Rocat – Oper trifft Luxus. Pretty Yende veredelt Arien mit einer Mischung aus Eleganz und energievollem Zugriff. Für viele das Vokal-Highlight des Sommers, jetzt bequem on demand.
Als Beckmesser zeigt Michael Nagy, wie Charakterpartien heute klingen können: textbezogen, präzise, mit intelligenter Dramaturgie – ideal für die Kamera im Stream.
Als Hans Sachs prägt Georg Zeppenfeld die großen Linien – ruhig, präsent, getragen von satter Tiefe. Ein Rollenporträt mit Sogwirkung, das auch zu Hause in 4K beeindruckt.
