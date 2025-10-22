Neue Stimmen 2025: Die Sänger:innen, die jetzt Karriere machen - Diverse Künstler | KlassikAkzente by STAGE+

Diverse Künstler
Diverse Künstler

Neue Stimmen 2025: Die Sänger:innen, die jetzt Karriere machen

22.10.2025

Diese fünf Stimmen stehen 2025 im Rampenlicht: junge und neu fokussierte Opern- und Vokalkünstler:innen, die auf großen Bühnen und via Stream überzeugen. Hier finden Sie kompakte Porträts, direkt klickbare STAGE±Links – und passende Leseempfehlungen für den nächsten Klick.

Christina Nilsson – Das Bayreuth-Debüt, über das alle sprechen

Wer 2025 „Die Meistersinger von Nürnberg“ in Bayreuth streamt, merkt schnell: Diese Eva hat Kontur und Glanz. Christina Nilsson steht neben einem hochkarätigen Ensemble (u. a. Hans Sachs: Georg Zeppenfeld; Walther: Michael Spyres; Beckmesser: Michael Nagy) – und nutzt die Bühne für einen klaren Karriereschub.

Michael Spyres – Tenor mit Format, 2025 prominent platziert

Ein Sänger mit internationalem Profil – jetzt im Bayreuth-Spotlight als Walther von Stolzing. Der Live-Stream macht hörbar, warum Spyres’ Stil zwischen Belcanto-Linie und dramatischer Kraft so gut trägt.

Pretty Yende – Strahlende Sopran-Stimme unter Mittelmeer-Sternen

Cap Rocat – Oper trifft Luxus. Pretty Yende veredelt Arien mit einer Mischung aus Eleganz und energievollem Zugriff. Für viele das Vokal-Highlight des Sommers, jetzt bequem on demand.

Michael Nagy – Bariton mit Biss: Beckmesser, aber ohne Klischee

Als Beckmesser zeigt Michael Nagy, wie Charakterpartien heute klingen können: textbezogen, präzise, mit intelligenter Dramaturgie – ideal für die Kamera im Stream.

Georg Zeppenfeld – Der Bass, der den Abend erdet

Als Hans Sachs prägt Georg Zeppenfeld die großen Linien – ruhig, präsent, getragen von satter Tiefe. Ein Rollenporträt mit Sogwirkung, das auch zu Hause in 4K beeindruckt.

Hinweis: STAGE+ bietet Multi-Kamera, 4K/Dolby Atmos und Offline-Downloads – ideal für Opernstreams zu Hause.

Mehr von KlassikAkzente
