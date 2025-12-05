Streaming-Geheimtipps: 5 Konzerte auf STAGE+, die Sie nicht verpassen dürfen - Diverse Künstler | KlassikAkzente by STAGE+

Streaming-Geheimtipps: 5 Konzerte auf STAGE+, die Sie nicht verpassen dürfen

In diesem Artikel bekommen Sie einen schnellen Überblick über fünf besondere Streaming-Geheimtipps auf STAGE+: eine brandneue Wagner-Produktion aus Bayreuth, spektakuläre Orchesterabende mit Seong-Jin Cho, ein intimes Ravel-Recital, ein energiegeladenes Seoul-Debüt von Yunchan Lim und ein emotionales Studio-Ghibli-Konzert mit Joe Hisaishi. Dazu erfahren Sie kurz, was STAGE+ als Streaming-Plattform auszeichnet und bekommen praktische Tipps, wie Sie diese Konzerte am besten genießen.

STAGE+: Konzertsaal-Atmosphäre in 4K und Dolby Atmos

STAGE+ ist der Streaming-Service der Deutschen Grammophon, der Klassik nicht nur als Audio, sondern auch mit hochwertigen Video-Streams bietet – viele Produktionen liegen in 4K und zum Teil sogar in Dolby Atmos vor.(STAGE+)

Liveübertragungen von Festivals, Opernhäusern und großen Orchestern landen anschließend als Video-on-Demand im Archiv – ideal, wenn Sie Premiere-Abende nachholen möchten oder sich Ihre eigene digitale Konzertbibliothek aufbauen wollen.(STAGE+)

Gut zu wissen: STAGE+ funktioniert im Browser, auf Smart-TVs und via App – Sie können also nahtlos vom Sofa auf den Laptop oder das Tablet wechseln.(STAGE+)

1. Bayreuth 2025: Wagners „Meistersinger“ – das Opernereignis im Stream

Wenn es einen Pflichttermin für Opern-Fans 2025 gibt, dann diese Produktion: Die Bayreuther Festspiele haben Wagners „Die Meistersinger von Nürnberg“ mit Regisseur Matthias Davids und Dirigent Daniele Gatti neu auf die Bühne gebracht – und STAGE+ streamt die Premiere aus dem Festspielhaus in voller Länge.(STAGE+)

Direkt sehen:

„Die Meistersinger von Nürnberg“ (Bayreuth 2025) auf STAGE+ (STAGE+)

Die Produktion dauert rund 285 Minuten, ist in 4K und Dolby Atmos verfügbar und vereint eine hochkarätige Besetzung um Georg Zeppenfeld, Michael Spyres und Christina Nilsson.(STAGE+) Perfekt für einen Opernabend zu Hause – ohne Dresscode, aber mit voller Bayreuth-Akustik dank der engen STAGE±Partnerschaft mit den Festspielen.(STAGE+)

2. Antonio Pappano & Seong-Jin Cho: Prokofjew, Schostakowitsch & Beethoven

Für alle, die große Sinfonik lieben, ist dieses London-Konzert ein idealer Einstieg in STAGE+: Antonio Pappano eröffnet mit dem London Symphony Orchestra seine zweite Saison als Chefdirigent und stellt Seong-Jin Cho ins Rampenlicht – einen der aktuell gefragtesten Pianisten.(STAGE+)

Direkt sehen:

„Antonio Pappano & Seong-Jin Cho: Prokofiev, Shostakovich & Beethoven“ auf STAGE+ (STAGE+)

Das Programm hat alles, was ein dramatischer Streaming-Abend braucht: Prokofjews 2. Klavierkonzert, Schostakowitschs 9. Sinfonie und Beethovens 5. – ein dramaturgisch perfekt gebauter Bogen zwischen Ironie, virtuoser Brillanz und sinfonischem Klassiker.(STAGE+) Tipp: Ideal, wenn Sie nur einen Stream schauen wollen, der die ganze Bandbreite moderner Orchesterkultur zeigt.

3. Seong-Jin Cho spielt Ravel: Klaviermagie aus der Siemens-Villa

Noch mehr Seong-Jin Cho? Unbedingt – nur diesmal ganz intim: In der Berliner Siemens-Villa widmet der Pianist ein komplettes Recital dem französischen Klangzauberer Maurice Ravel. Der Mitschnitt ist in 4K auf STAGE+ verfügbar und verbindet Konzert-Feeling mit Album-Atmosphäre.(STAGE+)

Direkt sehen:

„Seong-Jin Cho spielt Ravel“ auf STAGE+ (STAGE+)

Wer sich für Chos Diskografie interessiert, kann parallel in seine Ravel- und Debussy-Aufnahmen auf KlassikAkzente eintauchen – ein Klick auf sein Profil bündelt Alben, Videos und News an einem Ort.(STAGE+) Dieser Stream ist ideal für späte Abendstunden mit Kopfhörer, wenn man jedes Detail in den leisen Passagen hören möchte.

4. Yunchan Lim in Seoul: Mendelssohn, Tschaikowski & Mussorgsky

Kaum ein junger Pianist elektrisiert die Klassik-Szene derzeit so wie Yunchan Lim. (STAGE+) Nach seinem spektakulären Sieg beim Van-Cliburn-Wettbewerb kehrte er 2024 für ein Solo-Recital ins Seoul Arts Center zurück – STAGE+ war mit den Kameras dabei.(STAGE+)

Direkt sehen:

„Yunchan Lim in Seoul: Mendelssohn, Tschaikowski & Mussorgsky“ auf STAGE+ (STAGE+)

Das Programm führt von Mendelssohns „Songs without Words“ über Auszüge aus Tschaikowskis „The Seasons“ bis hin zu Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“ – ein perfekter Parcours durch die romantische Klavierliteratur, gespielt mit enormer Spannkraft und beeindruckender Reife.(STAGE+)

Wenn Sie Lust auf noch mehr „K-Piano-Power“ bekommen: In unserem Beitrag „Yunchan Lim & Seong-Jin Cho: Die koreanische Welle am Klavier, die 2025 alle begeistert“ finden Sie weitere Hörtipps und Konzerte.(STAGE+)

5. Joe Hisaishi in Wien: Studio-Ghibli-Klangwelten im Goldenen Saal

Dieser Stream ist ein Muss – nicht nur für Fans japanischer Anime: Joe Hisaishi dirigiert im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins die Wiener Symphoniker und bringt Musik aus seinen berühmtesten Film-Soundtracks zusammen mit seiner 2. Symphonie auf die Bühne.(STAGE+)

Direkt sehen:

„Joe Hisaishi in Wien“ auf STAGE+ (STAGE+)

Vom Themenmaterial aus „Mein Nachbar Totoro“ und „Prinzessin Mononoke“ bis zur groß angelegten Symphonie Nr. 2 verbindet das Programm sofort erkennbare Melodien mit symphonischer Tiefe – ein idealer Abend, wenn in einem Haushalt Filmfans und Klassikliebhaber:innen zusammen vor dem Fernseher sitzen.(STAGE+)

Mehr Hintergrund, weitere Konzert- und Albumtipps gibt es im Porträt „Joe Hisaishi 2025: Die Musik, die Studio Ghibli unsterblich machte“. (STAGE+)

Noch mehr Streaming-Ideen auf STAGE+

Wenn Sie nach diesen fünf Geheimtipps noch weiterstöbern möchten, lohnt ein Blick in den Überblicksartikel „Klassik 2025: Die größten Neuigkeiten, Alben, Stars und Streams auf STAGE+ – jetzt entdecken“. (STAGE+)

Für alle, die ihren nächsten Städtetrip gleich mit Live-Erlebnissen verknüpfen wollen, bietet „Klangreisen durch Europa: 7 Musikstädte, die 2025 besonders klingen“ zusätzliche Inspiration – viele der dort vorgestellten Häuser tauchen auch im STAGE±Programm auf.(STAGE+)

