Weltoperntag 2025: Erleben Sie die Oper neu - Diverse Künstler | KlassikAkzente by STAGE+

Am 25. Oktober 2025 steht die Oper weltweit im Rampenlicht: Zum Welttag der Oper rücken Häuser und Festivals die Kunstform mit Sonderprogrammen, offenen Werkstätten, moderierten Proben und Gesprächen ins Zentrum – begleitet von vielfältigen digitalen Formaten. Ziel des internationalen Aktionstags ist es, die Reichweite zu erhöhen, Barrieren abzubauen und neue Zielgruppen zu gewinnen. Der World Opera Day 2025 setzt damit erneut ein starkes Zeichen für Vermittlung und Nachwuchsarbeit.

Bühnen weltweit: Was die Opernhäuser planen

Rund um den Weltoperntag 2025 öffnen zahlreiche Häuser ihre Pforten. Geplant sind moderierte Orchesterproben, Führungen durch Werkstätten, Gespräche mit Künstler:innen sowie Kurzkonzerte in Foyers und Stadtquartieren. Für Familien und Schulen gibt es Opernparcours und Workshops, oft kostenfrei oder mit ermäßigtem Eintritt. Repertoirefans dürfen sich auf Festaufführungen, Wiederaufnahmen und selten gespielte Raritäten freuen, während freie Initiativen mit Pop-up-Performances in urbanen Räumen die Bandbreite des Genres zeigen.

Schauen Sie gerne, was in Ihrer Umgebung zum Welttag der Oper angeboten wird. Und falls nichts in Reichweite ist oder Sie den Tag digital vertiefen möchten, finden Sie auf STAGE+ kuratierte Opernstreams.

Opern im Stream: STAGE+ bündelt die Highlights

Für alle, die Oper in höchster Bild- und Tonqualität zu Hause erleben möchten, bietet STAGE+ ein umfangreiches Streaming-Angebot mit Live-Übertragungen, Premieren und kuratierten Sammlungen. Große Stimmen wie Jonathan Tetelman, Nadine Sierra, Benjamin Bernheim und Pretty Yende prägen das Programm und zeigen die Vielfalt heutiger Interpretationskultur. Hörer:innen streamen in 4K, stöbern in thematischen Reihen und vertiefen ihre Entdeckungen jenseits des Veranstaltungstags. So wird der Weltoperntag 2025 zum Ausgangspunkt einer langen Reise durch die Welt der Oper.

Premiere bei STAGE+: Grounded aus der Metropolitan Opera mit Emily D’Angelo

Den programmatischen Höhepunkt auf STAGE+ bildet am 25. Oktober der Premieren-Stream von Grounded aus der Metropolitan Opera – mit Opernstar Emily D’Angelo in der Hauptrolle. Die Produktion, die an der Met für Aufsehen sorgt, zeigt Oper im Hier und Jetzt: klanglich präzise, erzählerisch direkt und visuell eindringlich. Der Stream ist am Welttag selbst verfügbar und bringt die Atmosphäre des Hauses in Ihr Wohnzimmer.

Direkt zum Event geht es hier: Premieren-Stream „Grounded“ auf STAGE+

Vier weitere Met-Premieren bis Ende Februar

Auf „Grounded“ folgen – im Rahmen der STAGE±Partnerschaft mit der Metropolitan Opera – vier zusätzliche Premieren-Streams, die monatlich bis März erscheinen. Die Reihe spannt den Bogen von Repertoire-Schwergewichten bis zu neu kuratierten Produktionen und verlängert die Aufmerksamkeit über den Aktionstag hinaus.

Zum Anlass frei verfügbar: Drei Opern vor der Paywall

Zum Weltoperntag stellt STAGE+ drei Opernproduktionen vorübergehend kostenlos vor die Paywall – ideal zum Reinschauen und Weiterhören:

Der Welttag der Oper setzt 2025 starke Akzente – im Saal sowie online. Mit STAGE+ wird aus dem 25. Oktober mehr als ein Datum: heute live feiern, morgen weiterstreamen und die eigene Opernagenda kuratiert fortschreiben.