Pianist Víkingur Ólafsson veröffentlicht Opus 109 - Víkingur Ólafsson | KlassikAkzente by STAGE+

Pianist Víkingur Ólafsson veröffentlicht Opus 109

Olafsson_Newsletter.jpg
21.11.2025

Ein musikalischer Dialog über Jahrhunderte hinweg: Der isländische Pianist stellt Beethovens Klaviersonate Nr. 30 op. 109 ins Zentrum seines jüngsten Albums

Seine Interpretationen legen musikalische Einflüsse offen –
von Bach zu Beethoven und weiter zu Schubert

Das Album streamen

Hier das neue Musikvideo ansehen

Die neue Dokumentation ‚On Opus 109‘ jetzt auf Stage+ ansehen

 

Deutsche Grammophon und Víkingur Ólafsson veröffentlichen heute (21. November 2025) Opus 109 – Beethoven · Bach · Schubert, ein mit Spannung erwartetes neues Album des isländischen Pianisten. Herzstück der Aufnahme ist Beethovens Klaviersonate Nr. 30 in E-Dur op. 109 – ein Meisterwerk aus der späten Schaffensphase des Komponisten. Ólafsson setzt es in einen sowohl aufschlussreichen als auch spannenden zeitübergreifenden Dialog und zeigt die musikalischen und historischen Traditionslinien auf, die in diesem Meilenstein der Klavierliteratur zusammenlaufen. Bekannt für seine inspirierte Programmgestaltung stellt Ólafsson der Sonate Musik von J. S. Bach und Schubert gegenüber sowie Beethovens eigene frühere Sonate in e-Moll op. 90. Opus 109 ist jetzt in allen Formaten erhältlich.

Ebenfalls heute veröffentlicht, ist das neue Musikvideo zu Beethoven: Piano Sonata, Op. 109: I. Vivace ma non troppo – Adagio espressivo.

Opus 109 – Beethoven · Bach · Schubert folgt auf die 2023 erschienenen Goldberg-Variationen, die Ólafsson einen GRAMMY Award®, eine Auszeichnung als Instrumentalist of the Year von Musical America, einen OPUS KLASSIK in der Kategorie Bestseller sowie den Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik einbrachten. Im November 2024 krönte Ólafsson seine bemerkenswerte Karriere mit einer Milliarde Streams. Das einhellige Lob der Kritik für das Album spiegelte sich in den Rezensionen seiner einjährigen Welttournee, auf der er die Goldberg-Variationen rund 90 Mal aufführte.

Víkingur Ólafsson spielt das Opus 109 Programm während der gesamten Saison – unter anderem auf einer Deutschland-Tournee im November und Dezember 2025 sowie auf mehreren Konzerten in Nordamerika.

Anlässlich der Veröffentlichung wurde gerade exklusiv auf STAGE+ ein neuer Kurzfilm mit dem Titel „On Opus 109” veröffentlicht. In diesem zehnminütigen Film erzählt Víkingur Ólafsson von der Entstehung von Opus 109, den Ideen hinter dem Programm und seinen Entdeckungen auf diesem Weg – gefilmt in seinem privaten Studio und vor der Kulisse der Landschaften Islands.

OPUS 109 im Konzert:

 1. Dez. – Müpa, Budapest · 2. Dez. – Konzerthaus, Wien · 5. Dez. – Tonhalle, Zürich

6. Dez. – Victoria Hall, Genf · 8. Dez. – Isarphilharmonie, München · 9. Dez. – Meistersingerhalle, Nürnberg

Vollständige Tourdaten hier

Opus 109
Opus 109
21. Nov. 2025
Mehr von KlassikAkzente
