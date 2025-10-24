100 Jahre Leonard Bernstein: Sein Erbe und ungeahnte Facetten - Diverse Künstler | KlassikAkzente by STAGE+

Was Bernsteins Mahler-Interpretationen bis heute elektrisieren lässt, erleben Sie jetzt im Stream: Wir zeigen, wo Sie Leonard Bernstein auf STAGE+ hören, welche Vergleichsaufnahmen den Blick schärfen – und welche legendären Werke das historische Umfeld seines Repertoires aufspannen. Plus: die schnellsten Wege zu Discover, Live-Streams und weiterführenden Klassikakzente-Artikeln.
Mahler 5 beginnt im Schatten eines Trauermarschs und endet triumphal; das berühmte Adagietto wurde zum weltweiten Klangikon. Auf STAGE+ finden Sie unvergessliche Aufnahmen – u.a. mit Leonard Bernstein und Claudio Abbado. So lässt sich Bernsteins Zugriff exemplarisch im Vergleich hören.
Erster Monat GRATIS! STAGE+
Tipp: Starten Sie mit dem Adagietto; es zeigt auf engstem Raum, wie Linie, Atem und Farbe sich verdichten – und warum Bernsteins Lesarten Legendenstatus besitzen.
Bernstein war nicht nur Mahler-Dirigent – sein Repertoire umspannte die großen Säulen der Musikgeschichte. Drei „Fixsterne“ können Sie direkt auf STAGE+ erkunden:
Diese Werke sind starke Koordinaten, um Bernsteins künstlerisches Umfeld zu hören – von klassischer Architektur bis expressiver Romantik.
STAGE+ macht legendäre Aufnahmen und aktuelle Konzertfilme weltweit erlebbar – mit 4K‑Video, Dolby Atmos, Multi‑Kamera und Offline‑Downloads. Sie finden kuratierte Themenwelten unter Discover und alle anstehenden Übertragungen unter Live.
Hintergrund: STAGE+ präsentiert jährlich über 50 Livestreams – plus ein umfangreiches Archiv mit historischen Aufnahmen, Interviews und exklusiven Label‑Releases (DG, Decca, Hyperion, ECM).
