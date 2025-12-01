Adventskalender Klassik, Türchen 1: Mit Bach & Tschaikowsky in die Weihnachtszeit starten - Diverse Künstler | KlassikAkzente by STAGE+

Diverse Künstler
Diverse Künstler

Adventskalender Klassik, Türchen 1: Mit Bach & Tschaikowsky in die Weihnachtszeit starten

Kleine Kinder, große Kinder (Das Adventskalenderlied)
01.12.2025

Warum Klassik die perfekte Einstimmung auf den Advent ist

Der Dezember klingt anders. Draußen wird es leiser, drinnen dafür umso gemütlicher – und genau hier entfaltet klassische Musik ihre ganze Magie. Anders als die immer gleichen Weihnachts-Pop-Hits erzählt sie von Erwartung, Hoffnung und innerer Ruhe.

Klassik passt zur Adventszeit, weil sie Zeit lässt: für ein bewusstes Hinhören, ein tieferes Atmen, ein Durchschnaufen zwischen Geschenkestress und Jahresendspurt. Ein Choral von Bach oder eine lyrische Melodie von Tschaikowsky schafft in Sekunden, was kein Duftkerzen-Set leisten kann – echte, emotionale Wärme.

Mit unserem 24-teiligen Klassik-Adventskalender laden wir Sie ein, jeden Tag ein neues musikalisches „Türchen“ zu öffnen: mal festlich, mal besinnlich, mal überraschend modern. Türchen 1 gehört einem Werk, ohne das Weihnachten für viele kaum denkbar ist – und einem Ballett, das nach Zimt, Schnee und Kindheitserinnerungen klingt.

Türchen 1 zum Hören: Bachs Weihnachts-Oratorium

Wenn es ein Werk gibt, das wie ein musikalisches Krippenspiel wirkt, dann ist es das Weihnachts-Oratorium, BWV 248 von Johann Sebastian Bach. In sechs Teilen erzählt Bach die Weihnachtsgeschichte – mit jubelnden Chören, innigen Arien und Chorälen, die sich anfühlen wie ein vertrautes Kirchenlied aus der Kindheit.

Auf STAGE+ können Sie das Weihnachts-Oratorium in einer legendären Aufnahme mit Gundula Janowitz, Christa Ludwig, Fritz Wunderlich, Franz Crass, dem Münchener Bach-Orchester und dem Münchener Bach-Chor unter Karl Richter streamen – ein Klassiker, der bis heute Maßstäbe setzt. (STAGE+)

Wer die ganze Pracht von Bachs Musik sehen und hören möchte, findet auf STAGE+ außerdem eine historische Aufführung des Weihnachts-Oratoriums mit Nikolaus Harnoncourt und Concentus Musicus Wien – aufgeführt in einer barocken Kirche, die fast so wirkt, als wäre sie eigens für festliche Adventsabende gebaut worden.
Hier geht es direkt zur Videoaufnahme von „Harnoncourt conducts Bach: Christmas Oratorio“.

Tipp für Ihr persönliches Ritual: Wählen Sie sich für jede Adventswoche einen der sechs Teile des Weihnachts-Oratoriums. Vielleicht beim Plätzchenbacken, vielleicht am Sonntagmorgen beim ersten Kaffee. So wird das Werk zum musikalischen roten Faden durch Ihren ganzen Dezember.

Das könnte Sie auch interessieren: Wenn Sie sich generell für besondere Konzertaufnahmen interessieren, lohnt ein Blick auf unseren Beitrag über bewegende Filmmusik und symphonische Klangwelten – „Licht aus, Musik an“ bei KlassikAkzente.

Noch ein Klanggeschenk: Der „Nussknacker“ als Wintertraum

Weihnachten ohne Tschaikowsky? Schwer vorstellbar. Sein Ballett „Der Nussknacker“ ist längst zur musikalischen Kurzformel für festliche Stimmung geworden – von der „Tanz der Zuckerfee“-Melodie bis zum großen Blumenwalzer.

Auf STAGE+ können Sie u.a. eine Aufnahme mit Martha Argerich, Nicolas Economou, den Berliner Philharmonikern und Mstislav Rostropovich hören, die den „Nussknacker“ als kompakten, funkelnden Konzertabend präsentiert – perfekt für einen gemütlichen Winterabend auf dem Sofa.
Direkt zum „Nussknacker“ auf STAGE+.

Wer noch tiefer eintauchen will, findet außerdem eine Einspielung mit der Musik zu „The Nutcracker / The Sleeping Beauty / Romeo and Juliet“ mit dem San Francisco Symphony und dem Boston Symphony Orchestra unter Seiji Ozawa – ein ganzer Abend russischer Romantik im Dolby-Atmos-Klanggewand. (STAGE+)

Und wenn Sie Ihre Adventsabende nicht nur mit Chören und Orchestern, sondern auch mit spektakulärem Klavierspiel verbringen möchten, lohnt sich ein Blick auf das Profil von Seong-Jin Cho auf STAGE+. Der koreanische Pianist verzaubert mit Chopin, Debussy und mehr – und ist bereits Thema in unserem Beitrag „Klavierspiel zum Niederknien: Warum Seong-Jin Cho so beliebt ist“.

Freuen Sie sich außerdem auf spätere Adventskalender-Türchen, in denen wir unter anderem auf filmische Klangwelten – etwa von Joe Hisaishi (klassikakzente.de) – und auf weitere STAGE±Highlights eingehen werden.

Ausblick: 23 weitere Gründe, Klassik im Advent zu lieben

Türchen 1 hat die Weichen gestellt: Mit Bachs Weihnachts-Oratorium und Tschaikowskys „Nussknacker“ haben Sie zwei musikalische Fixpunkte, die Sie durch den Dezember begleiten können – mal feierlich, mal märchenhaft.

In den kommenden Tagen öffnen wir weitere Türchen mit Barock-Juwelen, romantischen Sinfonien, berührenden Chorwerken und moderner Klassik, die perfekt zu Lichterketten, Winterspaziergängen und stillen Momenten unterm Weihnachtsbaum passt.

Ob Sie Klassik-Neuling sind oder seit Jahren jede neue Aufnahme verfolgen: Dieser Adventskalender möchte Ihnen jeden Tag einen kleinen musikalischen Stern schenken – zum Entdecken, Staunen und Entschleunigen.

