Adventskalender Klassik, Türchen 1: Mit Bach & Tschaikowsky in die Weihnachtszeit starten - Diverse Künstler | KlassikAkzente by STAGE+

Warum Klassik die perfekte Einstimmung auf den Advent ist

Der Dezember klingt anders. Draußen wird es leiser, drinnen dafür umso gemütlicher – und genau hier entfaltet klassische Musik ihre ganze Magie. Anders als die immer gleichen Weihnachts-Pop-Hits erzählt sie von Erwartung, Hoffnung und innerer Ruhe.

Klassik passt zur Adventszeit, weil sie Zeit lässt: für ein bewusstes Hinhören, ein tieferes Atmen, ein Durchschnaufen zwischen Geschenkestress und Jahresendspurt. Ein Choral von Bach oder eine lyrische Melodie von Tschaikowsky schafft in Sekunden, was kein Duftkerzen-Set leisten kann – echte, emotionale Wärme.

Mit unserem 24-teiligen Klassik-Adventskalender laden wir Sie ein, jeden Tag ein neues musikalisches „Türchen“ zu öffnen: mal festlich, mal besinnlich, mal überraschend modern. Türchen 1 gehört einem Werk, ohne das Weihnachten für viele kaum denkbar ist – und einem Ballett, das nach Zimt, Schnee und Kindheitserinnerungen klingt.

Türchen 1 zum Hören: Bachs Weihnachts-Oratorium

Wenn es ein Werk gibt, das wie ein musikalisches Krippenspiel wirkt, dann ist es das Weihnachts-Oratorium, BWV 248 von Johann Sebastian Bach. In sechs Teilen erzählt Bach die Weihnachtsgeschichte – mit jubelnden Chören, innigen Arien und Chorälen, die sich anfühlen wie ein vertrautes Kirchenlied aus der Kindheit.

Auf STAGE+ können Sie das Weihnachts-Oratorium in einer legendären Aufnahme mit Gundula Janowitz, Christa Ludwig, Fritz Wunderlich, Franz Crass, dem Münchener Bach-Orchester und dem Münchener Bach-Chor unter Karl Richter streamen – ein Klassiker, der bis heute Maßstäbe setzt. (STAGE+)

Wer die ganze Pracht von Bachs Musik sehen und hören möchte, findet auf STAGE+ außerdem eine historische Aufführung des Weihnachts-Oratoriums mit Nikolaus Harnoncourt und Concentus Musicus Wien – aufgeführt in einer barocken Kirche, die fast so wirkt, als wäre sie eigens für festliche Adventsabende gebaut worden.

Hier geht es direkt zur Videoaufnahme von „Harnoncourt conducts Bach: Christmas Oratorio“.

Tipp für Ihr persönliches Ritual: Wählen Sie sich für jede Adventswoche einen der sechs Teile des Weihnachts-Oratoriums. Vielleicht beim Plätzchenbacken, vielleicht am Sonntagmorgen beim ersten Kaffee. So wird das Werk zum musikalischen roten Faden durch Ihren ganzen Dezember.

Das könnte Sie auch interessieren: Wenn Sie sich generell für besondere Konzertaufnahmen interessieren, lohnt ein Blick auf unseren Beitrag über bewegende Filmmusik und symphonische Klangwelten – „Licht aus, Musik an“ bei KlassikAkzente.

Noch ein Klanggeschenk: Der „Nussknacker“ als Wintertraum

Weihnachten ohne Tschaikowsky? Schwer vorstellbar. Sein Ballett „Der Nussknacker“ ist längst zur musikalischen Kurzformel für festliche Stimmung geworden – von der „Tanz der Zuckerfee“-Melodie bis zum großen Blumenwalzer.

Auf STAGE+ können Sie u.a. eine Aufnahme mit Martha Argerich, Nicolas Economou, den Berliner Philharmonikern und Mstislav Rostropovich hören, die den „Nussknacker“ als kompakten, funkelnden Konzertabend präsentiert – perfekt für einen gemütlichen Winterabend auf dem Sofa.

Direkt zum „Nussknacker“ auf STAGE+.

Wer noch tiefer eintauchen will, findet außerdem eine Einspielung mit der Musik zu „The Nutcracker / The Sleeping Beauty / Romeo and Juliet“ mit dem San Francisco Symphony und dem Boston Symphony Orchestra unter Seiji Ozawa – ein ganzer Abend russischer Romantik im Dolby-Atmos-Klanggewand. (STAGE+)

Und wenn Sie Ihre Adventsabende nicht nur mit Chören und Orchestern, sondern auch mit spektakulärem Klavierspiel verbringen möchten, lohnt sich ein Blick auf das Profil von Seong-Jin Cho auf STAGE+. Der koreanische Pianist verzaubert mit Chopin, Debussy und mehr – und ist bereits Thema in unserem Beitrag „Klavierspiel zum Niederknien: Warum Seong-Jin Cho so beliebt ist“.

Freuen Sie sich außerdem auf spätere Adventskalender-Türchen, in denen wir unter anderem auf filmische Klangwelten – etwa von Joe Hisaishi (klassikakzente.de) – und auf weitere STAGE±Highlights eingehen werden.

Ausblick: 23 weitere Gründe, Klassik im Advent zu lieben

Türchen 1 hat die Weichen gestellt: Mit Bachs Weihnachts-Oratorium und Tschaikowskys „Nussknacker“ haben Sie zwei musikalische Fixpunkte, die Sie durch den Dezember begleiten können – mal feierlich, mal märchenhaft.

In den kommenden Tagen öffnen wir weitere Türchen mit Barock-Juwelen, romantischen Sinfonien, berührenden Chorwerken und moderner Klassik, die perfekt zu Lichterketten, Winterspaziergängen und stillen Momenten unterm Weihnachtsbaum passt.

Ob Sie Klassik-Neuling sind oder seit Jahren jede neue Aufnahme verfolgen: Dieser Adventskalender möchte Ihnen jeden Tag einen kleinen musikalischen Stern schenken – zum Entdecken, Staunen und Entschleunigen.