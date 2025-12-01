Diese Künstler:innen aus Asien prägen die Klassik 2025 - Diverse Künstler | KlassikAkzente by STAGE+

Diverse Künstler
Diese Künstler:innen aus Asien prägen die Klassik 2025

Stage+_Concert_Website-Slider(43).jpg
01.12.2025

Wer Klassik im Jahr 2025 verstehen will, blickt nach Asien. Dort entstehen Karrieren mit magnetischer Ausstrahlung. Pianist:innen, Geiger:innen und Dirigent:innen formen neue Klangideale, die weltweit Trends setzen. Hören Sie jetzt in die neuen Highlights der klassischen Musik rein und begeben Sie sich auf eine Reise durch mitreißende Konzertwelten. 

Präzision, Risiko, Persönlichkeit: Die neuen Referenzen

2025 definieren asiatische Interpret:innen die Maßstäbe neu: Zwischen musikalischer Präzision, kalkuliertem Risiko und unverwechselbarer Persönlichkeit entsteht ein Spannungsfeld, das neue Interpretationen elektrisiert.

Seong-Jin Cho setzt neue Maßstäbe

Seong-Jin Cho verbindet die analytische Klarheit seines Klavierspiels mit feiner Lyrik.  Exemplarisch dafür sind seine atemberaubenden Ravel-Porträts, die von der intimen Berliner Siemens-Villa bis in die Carnegie Hall reichen. Sein Ravel klingt gläsern präzise und zugleich atmend. Selten bringt jemand die Architektur der Komposition und ihre Emotion in solch perfekte Balance.

Yuja Wang verwandelt Musik in Erzählungen

Yuja Wang wiederum verkörpert jenes unmittelbare Musizieren, das die Grenzen zwischen musikalischer Schule und Instinkt aufhebt. Ihr Gipfeltreffen mit Víkingur Ólafsson in der Berliner Philharmonie bündelt Virtuosität, Kammersinn und authentische Bühnenenergie . Zwischen riskanten Tempi und kammermusikalischer Wachheit schärft sie ihr Profil von Rachmaninow bis Prokofjew. 

Lang Lang verzauber bis Heute

Lang Lang bleibt nach wie vor die Grandezza-Instanz: Mit poetischen Farben in Fauré, dramatischer Glut in Schumann und tänzerischer Noblesse in Chopin zeigt er, wie populär Klassik sein kann, ohne an Tiefe zu verlieren. Als erfahrener Pianist verzaubert er die Massen jährlich aufs Neue. 

 

Die neue Generation musikalischer Genies: rasant, reif, relevant

Sie sind Anfang 20 und klingen, als hätten sie ein Leben lang geprobt: eine Generation, die technische Brillanz mit seltener interpretatorischer Reife verbindet und das klangliche Repertoire neu vermisst.

Yunchan Lim: Neue Ruhe, große Tiefe

Yunchan Lim steht für die erfrischende Ruhe in der musikalischen Kulisse: uneitle Intensität, verbunden mit architektonischem Hören, bringt eine neue Brise in die Welt der Klassik. Er beweist seine Fähigkeiten etwa in Bachs Goldberg-Variationen oder in seinem Seoul-Porträt mit [Mendelssohn], Tschaikowski und Mussorgsky. 

Mao Fujita: Leise Autorität, starke Wirkung

Ein weiterer Newcomer der Klassik ist Mao Fujita. Sein Spiel fasziniert mit geschmeidigem Klang und kluger Rhetorik. Fujitas Berliner Rezital zeigt, wie beredt Zurückhaltung sein kann. Wer wissen will, warum sein Name 2025 überall fällt, taucht am besten in prägnante Live-Dokumentationen seiner Konzerte ein.

Nobuyuki Tsujii: Dramaturgie mit Weitblick

Nobuyuki Tsujii wiederum entfaltet in Verbier und Tokio eine suggestive Dramaturgie von Namen Bach bis Kapustin – ein Hör-Panorama, das Virtuosität nie zum Selbstzweck macht. In seinen Konzerten bildet Tsujii gerne die Vielfalt der musikalischen Jahrhunderte ab und verschlägt Zuhörern regelmäßig die Sprache.

 

Unsere Hörempfehlungen, die 2025 verzauberten

Tauchen Sie mit diesen Aufnahmen in die Welt der asiatischen Künstler ein und erleben Sie Gänsehaut-Momente von zu Hause aus:

 

Jetzt auf STAGE+ erleben: Highlights der Klassik

Entdecken Sie eine Vielzahl kuratierter Audio- und Videoaufnahmen mit  den größten Künstler:innen aus Asien. Von poetischen Recitals hin zu elektrisierenden Live-Konzerten für anspruchsvolle Hörer:innen ist alles dabei. Tauchen Sie ein und finden Sie noch heute neue Favoriten. 

➤ Jetzt auf STAGE+ streamen 

 

Mehr von KlassikAkzente
