Festspiele im Wandel: Welche Festivals sich in der Saison neu erfinden - Diverse Künstler | KlassikAkzente by STAGE+

Diverse Künstler
Diverse Künstler

Festspiele im Wandel: Welche Festivals sich in der Saison neu erfinden

Bayreuth 2024.jpg
28.10.2025

Die großen Festivals stellen 2025 ihre Weichen neu: Bayreuth geht mit einer frisch gedachten „Meistersinger“-Inszenierung ins weltweite Streaming, Salzburg setzt klangstark auf Schostakowitsch zum 50. Todestag, Verbier koppelt Legenden und Nachwuchs, und Cap Rocat sowie Grafenegg bringen besondere Orte erstmals groß ins Digitale. Hier sind die schnellsten Wege zu Streams, Hintergründen und weiterführenden Artikeln.

Bayreuth 2025: Meistersinger – Tradition, neu erzählt und erstmals groß gestreamt

Die Neuproduktion von Wagners „Die Meistersinger von Nürnberg“ wird 2025 live und als VOD in 4K/Dolby Atmos gestreamt – mit prominenter Besetzung und einem Regiekonzept, das die Balance aus Wort und Linie modern ausleuchtet. Direkt zum Stream: „Meistersinger“ – Bayreuth 2025. Mehr Kontext finden Sie in unserem Bayreuth‑Guide mit Besetzung und Streaming‑Infos: Was Sie zur neuen „Meistersinger“-Inszenierung wissen müssen. Festival‑Übersicht: Bayreuther Festspiele – Partnerseite. Qualitätshinweis: Multi‑Kamera, 4K/Atmos, Offline‑Downloads.

Salzburger Festspiele: Schostakowitsch im Fokus – ein Doppel‑Ereignis

Zum 50. Todestag Dmitri Schostakowitschs verbinden die Salzburger Festspiele ein Konzert der Wiener Philharmoniker mit Andris Nelsons und eine Premiere mit dem Boston Symphony Orchestra – ein dramaturgischer Doppelabend, der Geschichte und Gegenwart verbindet. Hintergründe und Hörpfade im Magazin: Salzburger Festspiele & 50. Todestag von Schostakowitsch. Programm‑Highlight: Nelsons/Wiener Philharmoniker live am 10. August 2025.

Verbier Festival: Legenden im Dialog – Trifonov, Argerich, Kissin, Maisky

Verbier zeigt 2025 wieder, wie sich Festivals musikalisch neu erfinden: Solo‑Magie und Kammermusik auf Gipfelniveau, kuratiert für Stream und Archiv. Empfohlene Abende:

Neu auf der Bühne (und im Stream): Cap Rocat & Grafenegg

Zwei Festivals setzen Akzente:

Edinburgh International Festival: Barocke Raffinesse – Monteverdi im Fokus

Das Edinburgh International Festival öffnet ein Fenster in die historische Praxis: Monteverdi mit den English Baroque Soloists – ein szenisch-musikalischer Blick, der barocke Präzision für das heutige Publikum frisch erzählt. Mehr: Edinburgh – Partnerseite.

Lucerne Festival: Finale mit Klavierglanz

Zum Saisonende trifft Seong‑Jin Cho auf Yannick Nézet‑Séguin – ein moderner Festival‑Schlussakzent, der Pianistik und Orchesterkultur bündelt. Details: Lucerne – Partnerseite.

Ihr Schnellzugriff: Streams, Discover, Magazin

  • Gleich live: STAGE+ Live
  • Kuratierte Sammlungen: STAGE+ Discover
  • Sommer‑Überblick & Linkhub: Klassik‑Highlights 2025
    STAGE+ liefert jährlich über 50 Livestreams plus ein breites Archiv aus Konzerten, Opern und Dokumentationen – in bestmöglicher Bild‑/Tonqualität von HD bis 4K und Dolby Atmos.

Festspiele im Wandel: Welche Festivals sich in der Saison neu erfinden
Mehr von KlassikAkzente
