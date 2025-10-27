Yunchan Lim: Der Pianist, über den 2025 die ganze Welt spricht - Diverse Künstler | KlassikAkzente by STAGE+

Wenn Präzision, Fantasie und klangliche Größe zu einem Sog werden, heißt die Hauptfigur oft Yunchan Lim. Seit seinem Triumph beim Cliburn 2022 entfaltet er seine Karriere im Hochgeschwindigkeitsmodus – mit ausverkauften Konzerten, preisgekrönten Alben und einer künstlerischen Reife, die selbst erfahrene Hörer:innen überrascht.

Dieses Porträt bündelt seine Hintergründe und gibt Ihnen fundierte Hörempfehlungen zu Interpretationen des hochtalentierten Pianisten.

Kurzbiografie – Wer ist Yunchan Lim?

Yunchan Lim wurde am 20. März 2004 im südkoreanischen Siheung (Gyeonggi-do) geboren. Frühstationen prägten sein Fundament: die Music Academy des Seoul Arts Center und das Korea National Institute for the Gifted in Arts, wo er seinen Mentor Minsoo Sohn traf. Später folgte das New England Conservatory. 2022 gewann Lim als bislang jüngster Pianist die Goldmedaille bei der Van-Cliburn-International-Piano-Competition – der Startpunkt einer internationalen Laufbahn auf höchstem Niveau.

Lim in 2025: Bühne, Decca & Proms

Das Jahr 2025 markiert einen weiteren Reifeschub für den Pianisten. Bei den BBC Proms in der Royal Albert Hall spielte Lim Rachmaninows 4. Ein Klavierkonzert mit dem City of Birmingham Symphony Orchestra unter Kazuki Yamada – eine seltene, pianistisch heikle Partitur, die in London mit klarem Strukturblick und großer Ruhe überzeugte.

Parallel erschien sein Decca-Album „Tchaikovsky: The Seasons“ (22. August 2025), das in Rezensionen als Referenz der Gegenwart gehandelt wird.

Hörempfehlungen und besondere Stücke

Suchen Sie noch weitere Interpretationen? Hier haben wir einige der beliebtesten zuasmmengetragen:

Yunchan Lim & Minsoo Sohn play Brahms & Strauss – Verbier Festival 2025 (Video)

Zwei Klaviere, zwei Temperamente: Brahms’ f-Moll-Sonate (op. 34b) und eine funkelnde Rosenkavalier-Bearbeitung – kammermusikalische Präsenz mit Meister-Schüler-Spannung.

Chopin: Études, Opp. 10 & 25 – Yunchan Lim (Audio)

Das vielfach ausgezeichnete Decca-Debüt: Virtuosität als Mittel der Poesie – von der „Revolutionary“ op. 10/12 bis zum „Winter Wind“ op. 25/11, klanglich hochpräzise und zugleich gesanglich gedacht.

Rachmaninow: Klavierkonzert Nr. 3 – Live vom Cliburn 2022 (Audio)

Die virale Final-Performance, die alles ins Rollen brachte – Fort Worth Symphony Orchestra, Marin Alsop: große Bögen, kontrollierte Kraft, elektrisierende Unmittelbarkeit.

Yunchan Lim in Seoul: Mendelssohn, Tchaikovsky & Mussorgsky (Video)

Ein Recital mit Sogwirkung aus dem Seoul Arts Center – nahbar, energetisch, dramaturgisch klug gebaut.

Wenn Technik berührt: Jetzt Yunchan Lim erleben!

Ein kurzer Blick zurück – und ein klarer Tipp für den nächsten Klick.

Yunchan Lim zeigt uns, wie Tempo und Tiefe zusammengehen: Die Chopin-Étüden glühen vor Energie, Rachmaninow 3 atmet in langen Bögen, Tschaikowskys „The Seasons“ leuchten in detailreicher Intimität. Das Proms-Debüt und die Tour 2025 machen daraus mehr als einen Hype – sie zeigen einen Pianisten, der große Säle füllt und im leisen Moment überzeugt.

Wer diesen Meisterpianisten (und mehr) jetzt erleben will, findet auf STAGE+ die passenden Aufnahmen und Konzertfilme – einfach reinklicken, hören, Lieblingsstelle finden!

Behalten Sie auch unsere Live-Streams im Blick, vielleicht steht eine Konzertübertragung schon kurz bevor …