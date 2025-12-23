Adventskonzert in der Frauenkirche Dresden mit Benjamin Bernheim, Elsa Dreisig und Daniel Hope - Diverse Künstler | KlassikAkzente by STAGE+

Stellen Sie sich vor, das warme Licht tausender Kerzen erhellt den goldenen Altar, draußen liegt der winterliche Neumarkt und drinnen erklingt Musik, die direkt ins Herz trifft. Das Adventskonzert aus Dresden ist mehr als nur ein Termin im Kalender. Es ist ein fester Bestandteil der deutschen Vorweihnachtszeit und ein Leuchtfeuer der Besinnlichkeit.

In diesem Jahr Sie ein musikalisches Ereignis der Extraklasse. Doch das Beste daran ist, dass Sie keine Reise buchen müssen, um in der ersten Reihe zu sitzen.

Ein Trio der Weltklasse unter der Steinkuppel

Wenn am 20. Dezember das Adventskonzert in der Frauenkirche in Dresden anstimmt, schauen Klassik-Fans aus aller Welt auf die sächsische Landeshauptstadt. Dieses Jahr verspricht die Besetzung pure Magie:

Benjamin Bernheim: Der gefeierte Tenor, dessen Stimme derzeit die großen Opernhäuser von Paris bis New York erobert.





Elsa Dreisig: Die Sopranistin, bekannt für ihre glasklare Interpretation und emotionale Tiefe.





Daniel Hope: Der Star-Geiger, der es wie kein anderer versteht, Geschichten mit seinem Instrument zu erzählen.

Zusammen gestalten sie ein klassisches Weihnachtskonzert, das traditionelle Klänge mit virtuoser Leidenschaft verbindet. Es ist die perfekte Gelegenheit für besinnliche und klassische Musik im Advent, um dem hektischen Trubel für einen Abend zu entfliehen.

Ein Symbol der Hoffnung: Warum dieser Abend mehr ist als nur Musik

Die Frauenkirche ist weit mehr als nur eine spektakuläre Kulisse. Als aus Trümmern wiederauferstandenes Wahrzeichen steht sie weltweit für Versöhnung und Frieden. Genau diese Botschaft macht das Weihnachtskonzert in Dresden so einzigartig. In einer Zeit, in der die Welt oft laut und unruhig wirkt, sendet dieses Event ein wichtiges Signal des Zusammenhalts.

Musikalisch erwartet Sie eine feinsinnig abgestimmte Reise. Von den erhabenen Klängen eines Johann Sebastian Bach bis hin zu romantischen Arien und geliebten Weihnachtsliedern. Es ist diese besondere Mischung aus geistlicher Tiefe und festlicher Vorfreude, die das Weihnachtskonzert ausmacht. Wenn Daniel Hopes Violine in der gewaltigen Kuppel widerhallt, ist das nicht nur Unterhaltung. Es ist ein Moment des Innehaltens, der noch lange nachwirkt.

Ihr Logenplatz im Wohnzimmer: High-End Technik macht es möglich

Die begehrten Plätze in der Kirche sind rar, doch Ihr Logenplatz auf dem Sofa ist reserviert. Genießen Sie den Abend ganz entspannt in den eigenen vier Wänden. Das Live-Streaming-Erlebnis des Adventskonzertes bringt die feierliche Akustik und die strahlende Pracht der Kirche in einer Qualität zu Ihnen, die Sie staunen lässt und das Geschehen greifbar macht.

Wer heute klassische Musik streamen möchte, erlebt dank Plattformen wie STAGE+ eine Qualität, die früher undenkbar war. Ein moderner Klassik Streaming Dienst wie dieser liefert Bilder und Töne, die selbst das menschliche Auge vor Ort kaum erfassen kann.

Visuelle Brillanz: Das Konzert wird in höchster Auflösung produziert. Dank Stage+ 4K Streaming wird jedes Detail sichtbar, vom Glanz der Instrumente bis zur Architektur der Kirche. Egal ob Sie Stage+ 4K Video oder Stage+ UHD Klassik nutzen, die Bildschärfe zieht Sie mitten ins Geschehen.

Immersiver Klang: Schließen Sie die Augen und tauchen Sie in die Musik ein. Ein Stage+ Dolby Atmos Livestream sorgt für ein räumliches Klangerlebnis, das Sie komplett umhüllt. Mit Stage+ Dolby Atmos klingt es fast so, als säßen Sie direkt im Kirchenschiff und nicht vor einem Bildschirm.

Starten Sie Ihr persönliches Konzerterlebnis

Gönnen Sie sich diese musikalische Auszeit für die Seele. Tauchen Sie in die festliche Weihnachtsstimmung ein und starten Sie den Adventskonzert-Stream. Egal ob Sie Klassik-Kenner sind oder einfach genießen wollen, dieser Abend mit Bernheim, Dreisig und Hope wird Sie verzaubern. Schalten Sie ein und lassen Sie sich von der Magie der Frauenkirche berühren.

