Lang Lang 2025: Die intimen Momente eines Superstars – exklusiv auf STAGE+ - Diverse Künstler | KlassikAkzente by STAGE+

Außerdem erfahren Sie, warum sein Erfolgsalbum „Saint-Saëns" preisgekrönt ist, was das neue „Piano Book 2" so besonders macht und welche Streams sich für Ihren perfekten Lang-Lang-Abend wirklich lohnen.

Zwischen Weltstar und Mensch: Wer ist Lang Lang 2025 wirklich?

Wer heute auf STAGE+ nach Lang Lang sucht, bekommt nicht nur einen Pianisten, sondern eine eigene Klangwelt: Der Chinese gilt als einer der einflussreichsten Künstler unserer Zeit, wurde vom Magazin Time unter die 100 einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt gewählt und steht wie kaum ein anderer für die globale Popularität des Klaviers. STAGE+

Gleichzeitig ist Lang Lang 2025 ein Künstler an einem spannenden Punkt seiner Karriere: Nach Jahrzehnten auf den größten Bühnen der Welt wirkt er reifer, reflektierter – und persönlicher. Gerade auf STAGE+ wird diese Seite sichtbar, weil die Kameras dicht an den Pianisten heranrücken, jede Geste und jeden Atemzug im Detail einfangen und so das Gefühl einer privaten Hausmusik entstehen lassen – nur eben im Konzertsaal. STAGE++1

Sein Album „Saint-Saëns“ mit dem Gewandhausorchester Leipzig unter Andris Nelsons, auf dem auch der „Karneval der Tiere“ zu hören ist, wurde mit zwei OPUS-KLASSIK-Preisen ausgezeichnet – als Instrumentalist des Jahres 2024 und als Bestseller des Jahres 2025. Universal Music+1 Diese Mischung aus Virtuosität, Popularität und künstlerischer Substanz erklärt, warum Lang Lang auf STAGE+ eine ganz eigene Präsenz hat: Er ist Superstar und Türöffner zugleich.

Exklusive Klavierabende auf STAGE+: Lang Lang so nah wie in der ersten Reihe

Besonders deutlich wird dieses „ganz nah dran“-Gefühl im Recital „Lang Lang in Paris: Fauré, Schumann & Chopin“ aus der Philharmonie de Paris – exklusiv auf STAGE+. Das Programm beginnt mit Faurés zart schimmernder „Pavane“ und führt über Schumanns hochdramatische, träumerische „Kreisleriana“ zu Mazurken und einer Polonaise von Chopin, in denen sich Melancholie und heroische Geste abwechseln. STAGE++1

Im Stream erleben Sie jede Nuance: die leisen, fast gehauchten Töne in Schumanns lyrischen Passagen, das Aufbäumen in den großen Bögen, das Lächeln, nachdem ein besonders riskanter Lauf perfekt gelungen ist. Mit einem Klick wird Ihr Wohnzimmer zur ersten Reihe – ohne störende Huster, aber mit gestochen scharfen Nahaufnahmen.

Schönes Feature für Ihren Abend: Kombinieren Sie den Paris-Recital-Stream mit der großen Berlin-Gala zum 120. Geburtstag der Deutschen Grammophon, in der Lang Lang Mozarts Klavierkonzert in c-Moll K. 491 mit der Staatskapelle Berlin unter Manfred Honeck spielt. STAGE+ So entsteht auf STAGE+ ein Doppelporträt: hier der Kammermusik-intime Solist, dort der Symphoniker, eingebettet in ein großes Orchester.

Falls Sie STAGE+ neu entdecken: Die Plattform ist der dedizierte Streaming-Service von Deutsche Grammophon für Klassik – mit Live-Streams, On-Demand-Konzerten und einem stetig wachsenden Archiv, das speziell für Klassikfans kuratiert wird. STAGE++1

Familie, Lieblingsstücke, Kinder: Die wirklich privaten Momente

Die intimsten Einblicke in Lang Langs inneres Musikerleben bietet der Film „Lang Lang: My Favourite Melodies“, den Sie direkt auf STAGE+ streamen können. In dieser Musik-Doku geht der Pianist der Frage nach, was eine Melodie unvergesslich macht – und spielt dabei Stücke, die ihm persönlich besonders viel bedeuten: von Beethovens „Für Elise“ über Debussys „Clair de lune“ bis zu Schumanns „Träumerei“ und Lieblingsmelodien aus Film-Soundtracks. STAGE++1

Hier sitzt Lang Lang nicht nur als Virtuose am Steinway, sondern als Geschichtenerzähler, der erklärt, warum ihn bestimmte Melodien seit seiner Kindheit begleiten, wie er Klangfarben formt und wie es sich anfühlt, ein Stück tausendmal zu spielen – und trotzdem immer wieder etwas Neues zu entdecken. Gerade auf dem Smartphone entfaltet dieser Film eine besondere Intimität: Kopfhörer aufsetzen, Display nah heranholen – und es wirkt, als säße Lang Lang direkt neben Ihnen.

Noch persönlicher wird es mit Gina Alice, seiner Frau: Im Konzertfilm „Lang Lang & Gina Alice in Saint-Saëns’ Karneval der Tiere“ musiziert das Paar gemeinsam mit dem Gewandhausorchester Leipzig und Andris Nelsons. STAGE++1 Die humorvolle Suite, die Saint-Saëns einst aus Angst um seinen „ernsten“ Ruf zurückhielt, wird hier zu einem farbenreichen Familienprojekt – ideal, um Kinder für klassische Musik zu begeistern und gleichzeitig einen privaten Blick auf Lang Lang als Partner und Vater zu bekommen.

„Piano Book 2“, OPUS KLASSIK & Co.: Warum 2025 ein perfektes Lang-Lang-Jahr ist

2025 ist für Lang-Lang-Fans ein echtes Geschenkjahr: Sein Erfolgsalbum „Saint-Saëns“ hat ihm nicht nur zwei OPUS-KLASSIK-Auszeichnungen gebracht, sondern auch den Status eines modernen Saint-Saëns-Botschafters, der große Konzerte und „Karneval der Tiere“ in die Gegenwart holt. Universal Music+1

Parallel dazu erscheint am 17. Oktober 2025 sein neues Album „Piano Book 2“ – sechs Jahre nach dem ersten, rekordbrechenden „Piano Book“. Das Album vereint 32 kurze „Miniatur-Meisterwerke“: von Bach, Chopin und Liszt über Einaudi und Tony Ann bis hin zu Filmmusik, Anime- und Videospiel-Soundtracks wie Naruto, Amélie oder La La Land. deutschegrammophon.com+2Mikro und Manuskript+2 Die Botschaft: Klaviermusik gehört nicht in den Elfenbeinturm, sondern mitten in unser heutiges Leben – egal ob Sie Einsteigerin, Wiedereinsteigerin oder einfach neugierige Hörerin sind.

Auf STAGE+ finden Sie dazu die perfekte Ergänzung: zahlreiche kurze Erklärvideos, in denen Lang Lang Stücke wie „Clair de lune“, das „Regentropfen-Prélude“ oder den chinesischen Klassiker „Jasmine Flower“ kommentiert und in kleinen Tutorial-Snippets zeigt, worauf es beim Spielen ankommt. STAGE+ Wer „Piano Book 2“ hört und anschließend diese Clips streamt, erlebt eine Art privaten Unterricht beim Superstar.

Und wenn Sie nach Ihrem Lang-Lang-Abend noch weiter in die Welt großer Pianisten eintauchen möchten, lohnt sich ein Blick auf andere STAGE±Künstler: So können Sie etwa den koreanischen Shootingstar Yunchan Lim in hochkarätigen Konzerten erleben oder mit Filmkomponist Joe Hisaishi in Vienna in die Klangwelt von Studio Ghibli eintauchen – natürlich ebenfalls exklusiv auf STAGE+. STAGE++1

Fazit: Wer 2025 die intimen Momente von Lang Lang sucht, findet sie auf STAGE+ – in Recitals, Dokus, Familienprojekten und Tutorials, die aus dem Weltstar einen überraschend nahbaren Menschen machen.