Endspurt zum Fest: Diese 7 asiatischen Solist:innen begleiten Sie durch die letzte Adventswoche - Diverse Künstler | KlassikAkzente by STAGE+

Stellen Sie sich eine persönliche Advents-Playlist vor: Jeden Tag ein anderer Fokus, aber immer mit Top-Solist:innen, die weltweit für Furore sorgen. Ob Sie nach einem langen Arbeitstag den Laptop aufklappen, Plätzchen backen oder die letzten Geschenke online bestellen – ein Stream im Hintergrund macht aus To-do-Listen kleine Rituale.

Klicken Sie einfach auf die verlinkten Namen, um direkt zu den Profilen auf STAGE+ zu kommen und passende Konzerte oder Alben zu starten – viele davon in Videoqualität, die den Konzertsaal direkt ins Wohnzimmer holt.

Montag – Energie tanken mit Yuja Wang

Die letzte Adventswoche startet selten entspannt. Perfekter Moment für die pianistische Hochspannung von Yuja Wang: Ihr Spiel verbindet extreme Virtuosität mit dramaturgischem Biss – ideal, wenn Sie beim Geschenkekauf oder Planen der Festtage noch einmal Schwung brauchen.

Auf STAGE+ finden Sie sie mit großformatigen Orchesterprojekten und immersiven Konzertformaten – von Rachmaninow bis hin zu Programmen, die mit Licht und Bühne spielen. Perfekt als laut aufgedrehter Startschuss in eine intensive Woche.

Dienstag – Adventsromantik mit Bomsori Kim

Wenn draußen Lichterketten glühen, passt der warme, leuchtende Ton von Bomsori. Die südkoreanische Geigerin verbindet kantable Linien mit packender Präsenz – besonders in Konzerten von Bruch oder Tschaikowsky, die sich wunderbar in die vorweihnachtliche Stimmung fügen.

Streamen Sie ihr Bruch-Violinkonzert mit dem WDR Sinfonieorchester oder kammermusikalische Programme mit Mozart und Szymanowski – ideal für den Moment, wenn der Adventskranz brennt und die To-do-Liste endlich kürzer wird.

Mittwoch – Midweek-Focus mit Yunchan Lim

Zur Wochenmitte hilft Musik, die klärt statt überfrachtet. Yunchan Lim – Cliburn-Gewinner und einer der spannendsten jungen Pianisten unserer Zeit – macht Struktur hörbar: Von Bach bis Tschaikowsky verbindet er kristallklare Technik mit poetischer Tiefe.

Greifen Sie zu seinen Chopin Études op. 10 & 25 oder zu den eingespielten „Jahreszeiten“ von Tschaikowsky – auf STAGE+ als Audio in Topqualität verfügbar. Diese Musik passt perfekt zu späteren Abendstunden, wenn man noch einmal konzentriert arbeiten oder einfach in Ruhe auf das kommende Fest schauen will.

Donnerstag – Klangpoesie mit Seong-Jin Cho

Der Donnerstag fühlt sich oft wie ein stilles Versprechen an: Bald ist Weihnachten. Seong-Jin Cho fängt genau diese Stimmung ein. Der koreanische Pianist ist bekannt für glasklare Texturen und eine leise, konzentrierte Intensität – von Chopin über Debussy bis zu seinem großen Ravel-Projekt, das 2025 im Fokus steht.

Auf STAGE+ können Sie etwa sein Ravel-Recital aus der Carnegie Hall oder das Album mit den kompletten Ravel-Werken für Klavier solo streamen. Diese feinen Farben passen zur letzten ruhigen Adventsnacht, bevor das große Familienprogramm startet.

Freitag – Familienfest mit Lang Lang

Freitagabend beginnt für viele schon „das Fest vor dem Fest“ – Zeit für Musik, die Generationen verbindet. Lang Lang ist dafür wie gemacht: Als einer der bekanntesten Pianisten seiner Generation bündelt er ikonische Werke von Bachs Goldberg-Variationen bis zu populären Crossover-Projekten.

Stellen Sie sich vor: Die Familie sitzt zusammen, im Hintergrund läuft ein Goldberg-Mitschnitt oder eine atmosphärische „Cologne Session“. Das ist klassische Musik, die sofort wiedererkannt wird – und gleichzeitig zeigt, wie differenziert ein moderner Superstar erzählen kann.

Samstag – Strahlkraft und Spielfreude mit Ray Chen

Der vorletzte Adventstag ist ideal für einen echten Stimmungsbooster. Ray Chen bringt Charisma ins Klanglabor: Sein Geigenspiel mischt romantische Wärme mit moderner Direktheit – und erreicht über Social Media wie Konzertsaal ein junges Publikum.

Als Soundtrack zum Geschenkeeinpacken empfehlen sich seine Aufnahmen mit dem Royal Philharmonic Orchestra oder Programme rund um Bruch und Mendelssohn. Die Mischung aus Eleganz und Spielfreude macht einfach gute Laune – selbst, wenn das Geschenkpapier ausgeht.

Sonntag – Heiligabend-Ruhe mit Bruce Liu

Kurz vor dem Fest darf die Zeit einmal stillstehen. Bruce Liu, Chopin-Wettbewerbssieger und einer der meistbeachteten jungen Pianisten, verbindet stilistische Schärfe mit leichtfüßigem Klang. Seine Chopin-Lesarten wirken transparent, tänzerisch und doch von großer Tiefe.

Legen Sie am späten Adventssonntag ein Chopin-Recital von STAGE+ auf: Nocturnes, Walzer, vielleicht eine Sonate – Musik, die die letzten Kerzenstunden begleitet und das Fest innerlich schon beginnen lässt.

Noch mehr festliche Klassik entdecken

Wenn Sie Gefallen an dieser Adventsdramaturgie gefunden haben, stöbern Sie weiter in den STAGE+ Empfehlungen: von „Klassik für den Morgenkaffee“ für den ersten Feiertagskaffee bis „Klassik für Regentage“ für ruhige Wintertage nach dem Fest.

Mit den verlinkten Profilen und Programmen der sieben asiatischen Solist:innen bauen Sie sich im Handumdrehen eine persönliche Weihnachts-Playlist, die weit über den Dezember hinaus trägt – und jedes Jahr aufs Neue zum festen Ritual werden kann.