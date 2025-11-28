Black Friday 2025 bei STAGE+: 50% auf das Jahresabo – so holen Sie sich das Klassik-Schnäppchen - Diverse Künstler | KlassikAkzente by STAGE+

Black Friday 2025 bei STAGE+: 50% auf das Jahresabo – so holen Sie sich das Klassik-Schnäppchen

Mit dem Black Friday Deal 2025 von STAGE+ bekommen Sie das Jahresabo für ein Jahr zum halben Preis – und damit unbegrenzten Zugang zu Live-Streams, Opern, Konzerten, Dokus und legendären Klassik-Alben in 4K und Dolby Atmos. In diesem Artikel erfahren Sie kompakt, was genau das Angebot beinhaltet, wie lange es gilt, für wen sich das Jahresabo besonders lohnt, welche Highlights Sie sofort streamen können und worauf Sie bei Kündigung und Rabatten achten sollten.

Was steckt hinter dem STAGE+ Black Friday Deal?

Während der Black-Friday-Kampagne von 19. November bis 3. Dezember 2025 bietet STAGE+ das Jahresabo mit 50% Rabatt an. Statt regulär 149 € zahlen Sie für das erste Jahr nur 74,50 €. (help.stage-plus.com)

Wichtig:

Der Deal gilt ausschließlich für das Jahresabonnement ,

der Rabatt bezieht sich nur auf das erste Jahr ,

danach verlängert sich das Abo automatisch zum regulären Jahrespreis von 149 €, wenn Sie nicht rechtzeitig kündigen. (help.stage-plus.com)

STAGE+ ist der auf klassische Musik spezialisierte Streaming-Dienst von Deutsche Grammophon – mit wöchentlichen Livestreams, Opern- und Konzertproduktionen, Dokumentationen und einem großen Katalog an Audio-Alben in exzellenter Bild- und Tonqualität (u. a. 4K und Dolby Atmos). (stage-plus.com)

Damit positioniert sich STAGE+ als „Netflix für Klassik“ – mit Stars wie Yunchan Lim, Pretty Yende, Víkingur Ólafsson, Katia & Marielle Labèque, Daniil Trifonov, Martha Argerich, Andris Nelsons, Seong-Jin Cho und Nobuyuki Tsujii, die mit exklusiven Produktionen vertreten sind. (stage-plus.com)

Alle Details auf einen Blick: Laufzeit, Bedingungen, Kündigung

Der Black Friday Deal ist zeitlich strikt begrenzt:

Gültig nur vom 19. November bis 3. Dezember 2025 (stage-plus.com)

Angebot bezieht sich nur auf das Jahresabo, nicht auf das Monatsabo (help.stage-plus.com)

Zu beachten sind außerdem diese Punkte:

Keine kostenlose Testphase: Beim vergünstigten Black-Friday-Jahresabo entfällt die Free-Trial-Periode; das Abo startet direkt nach Abschluss und läuft ein volles Jahr. (stage-plus.com)

Nicht mit anderen Rabatten kombinierbar: Studierenden- und Lehrer-Rabatte können nicht zusätzlich auf den Black Friday Deal angewendet werden. (stage-plus.com)

Automatische Verlängerung: Nach dem ersten Jahr wird automatisch zum regulären Preis von 149 € verlängert, wenn nicht vorher gekündigt wird – die Kündigung ist jederzeit vor Ablauf des Jahres möglich. (help.stage-plus.com)

Kurz gesagt: Der Deal eignet sich ideal für alle, die mindestens ein Jahr intensiv Klassik streamen möchten – ob als Geschenk oder als Upgrade des eigenen Hörlebens.

Was Sie mit dem STAGE+ Jahresabo streamen können

Mit dem Black Friday Jahresabo erhalten Sie vollen Zugriff auf alle Inhalte von STAGE+ – ohne Einschränkungen zwischen Archiv und Live-Programm. (stage-plus.com)

Dazu gehören unter anderem:

Opern & Konzerte on demand: Verdis „La Traviata“ mit Nadine Sierra & Stephen Costello (Metropolitan Opera) Giordanos „Fedora“ mit Jonathan Tetelman & Vida Miknevičiūtė (Deutsche Oper Berlin) „Premieres Revisited“: Andreas Ottensamer dirigiert Mozarts Requiem Adventskonzert mit Benjamin Bernheim, Elsa Dreisig & Daniel Hope (stage-plus.com)

Pianistische Glanzmomente: Recitals von Yunchan Lim, Seong-Jin Cho, Víkingur Ólafsson, Daniil Trifonov und vielen mehr, oft in 4K und mit Dolby Atmos. (stage-plus.com)

Legendäre Orchester & Dirigent:innen: Aufführungen der großen Orchester und Häuser wie der Metropolitan Opera, internationaler Spitzenorchester und renommierten Dirigenten – direkt in Ihr Wohnzimmer gestreamt. (stage-plus.com)

Audio-Alben in Hi-Res: Von ikonischen Sinfonie-Zyklen bis zu Raritäten wie „DG 120 – Light Music: Early Recordings“ oder großen Bach-Editionen in Dolby Atmos. (stage-plus.com)



Für wen lohnt sich der 50%-Deal besonders?

1. Neueinsteiger in die Klassik

Wer Klassik bisher nur über Radio oder einzelne CDs hört, bekommt mit STAGE+ einen kuratierten Zugang mit klaren Empfehlungen, Sammlungen und Playlists – ideal, um Komponisten wie Bach, Beethoven oder Mahler systematisch zu entdecken. (stage-plus.com)

2. Opern- & Konzertfans ohne Zeit für den Saal

Wöchentliche Livestreams und Wiederholungen machen es leicht, internationale Produktionen zu verfolgen, auch wenn Sie nicht nach New York, Berlin oder Wien reisen können. (stage-plus.com)

3. Vielhörer mit Anspruch an Bild und Ton

4K, Dolby Atmos und Hi-Res-Audio sind gerade bei klassischer Musik ein echtes Upgrade – etwa bei großen Chorwerken, monumentalen Opern oder leisen Klavierabenden. (stage-plus.com)

4. Besonders spannend als Geschenk

Ein Jahr Klassik-Streaming zum halben Preis ist auch ein elegantes Geschenk – für Eltern, Großeltern, Musikstudierende oder Kolleg:innen, die Klassik lieben.

Fazit:

Der Black Friday Deal 2025 von STAGE+ ist für Klassikfans einer der attraktivsten Streaming-Deals des Jahres: 50% Rabatt, volle Bibliothek, wöchentliche Livestreams und Produktionen mit den wichtigsten Künstler:innen unserer Zeit – aber nur bis 3. Dezember 2025. Wer seine Klassikleidenschaft auf das nächste Level heben will, sollte dieses Zeitfenster nicht verstreichen lassen. (help.stage-plus.com)