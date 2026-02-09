Zu den Inhalten springen
Das Aris Quartett spielt Beethovens „Rasumowsky“-Quartette
Rasumowsky-Palais
Konzert123 Min
Yunchan Lim spielt Bachs Goldberg-Variationen
Carnegie Hall
Konzert87 Min
Verdi: Aida
Royal Opera House
Oper158 Min
Iván Fischer dirigiert Mozarts Don Giovanni – mit André Schuen
Teatro Olimpico, Vicenza
Oper176 Min
Rolando Villazón inszeniert Mozarts Die Zauberflöte
Mozartwoche Salzburg
Oper165 Min
Puccini: La Rondine – mit Angel Blue & Jonathan Tetelman
The Metropolitan Opera
Oper115 Min

Große Violinkonzerte

Anne-Sophie Mutter & Andris Nelsons mit Sibelius & Schostakowitsch
Concertgebouw-Orchester
Konzert103 Min
Manfred Honeck und María Dueñas mit Werken von Schmidt und Beethoven
Musikverein Wien
Konzert118 Min
Bomsori, Hrůša & die Bamberger Symphoniker in Seoul: Bruch & Beethoven
Seoul Arts Center
Konzert102 Min
Hilary Hahn & die Berliner Philharmoniker in der Suntory Hall
Tokio 2000
Konzert99 Min
Mutter spielt Penderecki: Violinkonzert Nr. 2 – Uraufführung
Gewandhaus Leipzig
Konzert39 Min
Tanglewood Musikfestival 2021: John Williams & Anne-Sophie Mutter
Uraufführung
Konzert89 Min

Mord & Rachegelüste

Puccinis Tosca mit Raina Kabaivanska & Plácido Domingo
Originalschauplätze, Rom
Oper117 Min
Jonathan Tetelman & Sara Jakubiak in Francesca da Rimini von Zandonai
Deutsche Oper Berlin
Oper140 Min
Strauss: Elektra
Aix-en-Provence
Oper111 Min
Mascagni: Cavalleria Rusticana und Leoncavallo: Pagliacci
Teatro Real, Madrid
Oper150 Min
Puccini: Il tabarro
Teatro del Maggio
Oper55 Min
Gardiner dirigiert Monteverdi: L'incoronazione di Poppea
Teatro la Fenice, Venedig
Oper193 Min

Jetzt beliebt

Yunchan Lim in Seoul: Mendelssohn, Tschaikowski und Mussorgsky
Seoul Arts Center
Konzert97 Min
Antonio Pappano & Seong-Jin Cho: Prokofjew, Schostakowitsch, Beethoven
London Symphony Orchestra
Konzert105 Min
Neu im Archiv

Das Gonzalo Rubalcaba Quartet in der Philharmonie im Gasteig
Münchner Klaviersommer
Konzert71 Min
Herbie Hancock & Wayne Shorter in der Philharmonie im Gasteig
Münchner Klaviersommer
Konzert72 Min
Andreas Fröhlich spielt Bach-Busoni und Brahms
Münchner Klaviersommer
Konzert36 Min
Evelyn Glennie im Konzert
Münchener Klaviersommer
Konzert66 Min
Horst Stein und die Staatskapelle Dresden spielen Mozart
Mozarteum, Salzburg
Konzert107 Min
Eddie Daniels spielt Mozarts Klarinettenkonzert
Münchner Klaviersommer
Konzert35 Min

STAGE+ Exclusives

Jakub Hrůša und Lisa Batiashvili mit Saint-Saëns, Brahms & Dvořák
Tschechische Philharmonie
Konzert74 Min
Nézet-Séguin dirigiert den Messiah – Basilique Notre-Dame de Montréal
Orchestre Métropolitain
Konzert137 Min
FREE
Yellow Lounge: Menahem Pressler
Säälchen, Berlin
Konzert38 Min
Lisa Batiashvili, Gautier Capuçon und Zubin Mehta spielen Brahms
Münchner Philharmoniker
Konzert86 Min
Wagner: Tristan und Isolde (Bayreuth 2009)
Marthaler, Schneider
Oper255 Min
Musical Moment: Pumeza Matshikiza & James Baillieu
Tanzsaal an der Panke
Konzert60 Min

Dokumentationen

The Making of El Niño - The Nativity
John Adams
Dokumentation29 Min
Premieres Revisited: Haydns Tageszeiten-Sinfonien
Schloss Esterházy
Dokumentation58 Min
Riccardo Muti
Ein Porträt
Dokumentation60 Min
Brigitte Fassbaender: „Don't Stop Wondering”
Regie: Andreas Morell
Dokumentation54 Min
Zubin Mehta: „A World Full of Music“
Regie: Reiner E. Moritz
Dokumentation58 Min
Paisiellos Nina – eine Einführung
Oper Zürich
Dokumentation47 Min

Interviews

FREE
The Story of the Nightingale - Respighi: Pini di Roma
Seiji Ozawa
Interview4 Min
FREE
On Mahler's Adagietto from Symphony No. 5
Esther Yoo
Interview6 Min
FREE
Ein Interview mit Laurent Pelly
The Metropolitan Opera
Interview5 Min
FREE
Hinter den Kulissen bei Cinderella
The Metropolitan Opera
Interview3 Min
FREE
Über das Paris Recital
Lang Lang
Interview6 Min
FREE
Über Ludovico Einaudis Fly
Lang Lang
Interview3 Min

Beliebte Sinfonien

Seiji Ozawa beim Matsumoto-Festival: Beethovens Sinfonien Nr. 2 & 7
Saito Kinen Orchestra
Konzert83 Min
Yannick Nézet-Séguin und Angel Blue mit Bruckner und Strauss
Rotterdam Philharmonic
Konzert103 Min
Boulez dirigiert Mahlers Auferstehungssinfonie
Staatskapelle Berlin
Konzert90 Min
Semyon Bychkov und Daniil Trifonov mit Schostakowitsch und Dvořák
Tschechische Philharmonie
Konzert76 Min
Nézet-Séguin und das COE: Brahms' Sinfonien Nr. 3 & 4
Festspielhaus Baden-Baden
Konzert84 Min
Joana Mallwitz dirigiert Prokofjew, Weill und Mahler
Konzerthausorchester
Konzert103 Min

Große Pianist:innen

FREE
Maurizio Pollini spielt die letzten drei Klaviersonaten Beethovens
Herkulessaal
Konzert59 Min
Beethovens Klavierkonzerte mit Krystian Zimerman und Simon Rattle
LSO St. Luke's
Konzert189 Min
FREE
Eröffnungskonzert des 19. Chopin-Wettbewerbs: Bruce Liu and Friends
Warschauer Philharmoniker
Konzert86 Min
Herbie Hancock Headhunter II
Münchner Klaviersommer
Konzert99 Min
Musical Moment: Rafał Blechacz spielt Bach, Franck und Chopin
Tanzsaal an der Panke
Konzert64 Min

Opernklassiker

Verdi: Aida
Opernhaus Zürich
Oper153 Min
Strauss: Elektra
Aix-en-Provence
Oper111 Min
Thomas: Hamlet
Opéra Comique
Oper171 Min
Wagner: Rienzi
Théâtre du Capitole
Oper177 Min
Tschaikowski: Die Zauberin
Oper Frankfurt
Oper204 Min
Puccini: Suor Angelica
Maggio Musicale
Oper61 Min

Shorts

FREE
Bernstein: Serenade After Plato's "Symposium": III. Erixymachus. Presto
Esther Yoo
Short2 Min
FREE
Great Arias – La forza del destino: "La vita è inferno"
Gregam Grigorian
Short11 Min
FREE
Great Arias – Eugene Onegin: "You wrote to me" & "Can this be the same Tatyana?"
Vladimir Gluschak
Short10 Min
FREE
Wild Renaissance
Joep Beving
Short6 Min
FREE
Mahler: Adagietto from Symphony No. 5 (Arr. Iain Farrington)
Esther Yoo
Short10 Min
FREE
Great Arias – La forza del destino: "Son giunta! Grazie, oh Dio"
Galina Gorchakova
Short11 Min

4K Videos

Das Gonzalo Rubalcaba Quartet in der Philharmonie im Gasteig
Münchner Klaviersommer
Konzert71 Min
Herbie Hancock & Wayne Shorter in der Philharmonie im Gasteig
Münchner Klaviersommer
Konzert72 Min
Andreas Fröhlich spielt Bach-Busoni und Brahms
Münchner Klaviersommer
Konzert36 Min
Evelyn Glennie im Konzert
Münchener Klaviersommer
Konzert66 Min

Alle Konzerte & Opern

Rolando Villazón inszeniert Mozarts Die Zauberflöte
Mozartwoche Salzburg
Oper165 Min
Neujahrskonzert aus Venedig – mit Jonathan Tetelman
Teatro la Fenice
Konzert112 Min
Adventskonzert mit Benjamin Bernheim, Elsa Dreisig & Daniel Hope
Frauenkirche, Dresden
Konzert56 Min
Nobuyuki Tsujii spielt Tschaikowski, Beethoven, Chopin und Rachmaninow
Suntory Hall, Tokio
Konzert76 Min
Premieres Revisited: Andreas Ottensamer dirigiert Mozarts Requiem
Wiener Neustadt
Konzert92 Min
Giordano: Fedora - mit Jonathan Tetelman & Vida Miknevičiūtė
Deutsche Oper Berlin
Oper113 Min