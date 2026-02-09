コンテンツ一覧に移動する
最新のコンサート＆オペラ

アリス四重奏団が奏でるベートーヴェンの《ラズモフスキー四重奏曲》
ラズモフスキー宮殿
コンサート123分
イム・ユンチャンが挑むバッハの《ゴルトベルク変奏曲》
カーネギー・ホール
コンサート87分
ヴェルディの歌劇《アイーダ》
ロイヤル・オペラ・ハウス 2022年
オペラ158分
アンドレ・シュエンが主役を演じる《ドン・ジョヴァンニ》
イヴァン・フィッシャー指揮ブダペスト祝祭管
オペラ176分
ローランド・ビリャソン演出による《魔笛》
ザルツブルク・モーツァルト週間
オペラ165分
ブルー＆テテルマン主演、プッチーニの《つばめ》
メトロポリタン歌劇場
オペラ115分

魂を揺さぶるヴァイオリン協奏曲集

ムターとネルソンスによるシベリウス
コンセルトヘボウ
コンサート103分
ホーネック＆ウィーン響がシュミットとベートーヴェンを演奏
ヴァイオリン：マリア・ドゥエニャス
コンサート118分
ボムソリとフルシャの共演によるブルッフのヴァイオリン協奏曲第1番
バンベルク交響楽団
コンサート102分
ヤンソンス、ハーン、ベルリン・フィルがサントリーホールに客演
2000年日本ツアーより
コンサート99分
ムター独奏によるペンデレツキ《メタモルフォーゼン》世界初演
ライプツィヒ・ゲヴァントハウス 1995年
コンサート39分
タングルウッド音楽祭 2021～ジョン・ウィリアムズ＆アンネ＝ゾフィー・ムター
世界初演
コンサート89分

血と復讐が渦巻くオペラ名演集

カバイヴァンスカとドミンゴが歌うプッチーニのオペラ《トスカ》
名建築を舞台に
オペラ117分
リッツィ指揮、ヤクビャク＆テテルマン出演、歌劇《フランチェスカ・ダ・リミニ》
ベルリン・ドイツ・オペラ 2021年
オペラ140分
サロネン＆パリ管弦楽団によるR.シュトラウス :《エレクトラ》
エクス＝アン＝プロヴァンス音楽祭
オペラ111分
ヘスス・ロペス・コボスが指揮する《カヴァレリア・ルスティカーナ》＆《道化師》
マドリード王立劇場管弦楽団＆合唱団
オペラ150分
イタリアの俊英ガッリが指揮するプッチーニ :《外套》
フィレンツェ五月音楽祭合唱団＆管弦楽団
オペラ55分
ヴェネツィアに甦るガーディナー指揮のモンテヴェルディ :《ポッペアの戴冠》
イングリッシュ・バロック・ソロイスツ
オペラ193分

人気コンテンツ

イム・ユンチャンが奏でるメンデルスゾーン、チャイコフスキーとムソルグスキー
ソウル 芸術の殿堂 (2024年)
コンサート97分
パッパーノとチョ・ソンジンが挑むプロコフィエフのピアノ協奏曲第2番
ロンドン交響楽団
コンサート105分
最新のアーカイブ映像

ゴンサロ・ルバルカバ・カルテット in コンサート～ミュンヘン・ピアノの夏
ガスタイク・フィルハーモニー 1991年
コンサート71分
ショーター＆ハンコックによる「スペシャル・カルテット」のミュンヘン・ライブ
ガスタイク・フィルハーモニー 1991年
コンサート72分
アンドレアス・フレーリヒのリサイタル
カール・オルフ・ザール 1992年
コンサート36分
エヴェリン・グレニー in コンサート～ミュンヘン・ピアノの夏
ガスタイク・フィルハーモニー 1991年
コンサート66分
ホルスト・シュタインが振るシュターツカペレ・ドレスデン～ニッカネンを迎えて
モーツァルテウム、ザルツブルク音楽祭 1991年
コンサート107分
エディ・ダニエルズが奏でるモーツァルトのクラリネット協奏曲
ガスタイク・フィルハーモニー 1993年
コンサート35分

ステージプラス独占映像

バティアシュヴィリがチェコ・フィル・デビューでサン＝サーンスを演奏
フルシャとの共演
コンサート74分
ネゼ＝セガンが地元モントリオールで《メサイア》を指揮
モントリオール・ノートルダム聖堂
コンサート137分
無料
メナヘム・プレスラー in イエローラウンジ
2018年 ベルリン Säälchen
コンサート38分
バティアシュヴィリ＆G.カプソン、メータによるオール・ブラームスのコンサート
ミュンヘン・フィル
コンサート86分
ワーグナー：楽劇《トリスタンとイゾルデ》バイロイト音楽祭2009 (日本語字幕付き)
マルターラー、シュナイダーを迎えて
オペラ255分
トラベル・スルー・ソング - プメザ・マチキザ & ジェイムズ・ベイリュウ
タンツザール・アン・デア・パンケ
コンサート60分

ドキュメンタリー

キリスト降誕をテーマにしたオラトリオ《エル・ニーニョ》のメイキング
ジョン・アダムズ
ドキュメンタリー29分
ハイドンゆかりの地で交響曲《朝》《昼》《晩》の秘密に迫る
エステルハージ宮殿
ドキュメンタリー58分
マエストロ・ムーティの肖像
ドキュメンタリー 2001年
ドキュメンタリー60分
ブリギッテ・ファスベンダー、模索し続ける名歌手
ドキュメンタリー 2025年
ドキュメンタリー54分
ズービン・メータ ～音楽に満たされた世界
ドキュメンタリー
ドキュメンタリー58分
パイジェッロのオペラ《ニーナ》をめぐって
ドキュメンタリー 2002年
ドキュメンタリー47分

インタビュー

無料
レスピーギ作曲《ローマの松》の「ナイチンゲール」を巡る物語
小澤征爾、ボストン交響楽団
インタビュー4分
無料
マーラーの交響曲第5番〈アダージェット〉について
エスター・ユー
インタビュー6分
無料
演出家ロラン・ペリーへのインタビュー
メトロポリタン歌劇場
インタビュー5分
無料
《サンドリヨン》の舞台裏
メトロポリタン歌劇場
インタビュー3分
無料
パリでのリサイタルについて
ラン・ラン
インタビュー6分
無料
ルドヴィコ・エイナウディ作曲《フライ (Fly) 》について
ラン・ラン
インタビュー3分

有名交響曲

小澤征爾が指揮するベートーヴェン～「セイジ・オザワ 松本フェスティバル」2015＆2016
長野県松本文化会館 (キッセイ文化ホール) より
コンサート83分
ネゼ=セガン＆ロッテルダム・フィルが挑むブルックナーとシュトラウス
4つの最後の歌でエンジェル・ブルーと共演
コンサート103分
ブーレーズが指揮するマーラーの《復活》
シュターツカペレ・ベルリン
コンサート90分
チェコ・フィルハーモニー管弦楽団がトリフォノフを迎えてコンサートを開催
2020年シーズン開幕コンサート
コンサート76分
ネゼ=セガンが挑むブラームス・ツィクルス・シリーズ
バーデン・バーデン祝祭劇場
コンサート84分
ベルリン・コンツェルトハウスの新首席指揮者お披露目公演
ヨアナ・マルヴィッツ
コンサート103分

偉大なピアニストたち

無料
マウリツィオ・ポリーニ、ベートーヴェン最後の3つのピアノ・ソナタ
ヘラクレスザール
コンサート59分
ツィメルマンとラトルがベートーヴェンのピアノ協奏曲を全曲演奏！
ロンドン交響楽団との共演
コンサート189分
イム・ユンチャンが奏でるメンデルスゾーン、チャイコフスキーとムソルグスキー
ソウル 芸術の殿堂 (2024年)
コンサート97分
無料
ブルース・リウら過去の優勝者によるショパン・コンクール開幕コンサート
ワルシャワ・フィルハーモニー
コンサート86分
ハービー・ハンコック率いるザ・ヘッドハンターズIIのミュンヘン・ライブ
カール・オルフ・ザール
コンサート99分
ラファウ・ブレハッチが奏でるフランクとショパン
タンツザール・アン・デア・パンケ
コンサート64分

名作オペラ集

アダム・フィッシャーが指揮するヴェルディ :《アイーダ》
チューリッヒ歌劇場管弦楽団
オペラ153分
サロネン＆パリ管弦楽団によるR.シュトラウス :《エレクトラ》
エクス＝アン＝プロヴァンス音楽祭
オペラ111分
フランスの名指揮者ルイ・ラングレが挑むトマ :《ハムレット》
シャンゼリゼ管弦楽団、レ・ゼレマン
オペラ171分
上演機会の少ないワーグナー :《リエンツィ》
トゥールーズ・キャピトル劇場
オペラ177分
グリゴリアンがタイトル・ロールを歌うチャイコフスキーの《チャロデイカ (魔女) 》
フランクフルト歌劇場管弦楽団＆合唱団
オペラ204分
マリア・ホセ・シーリが主役を演じるプッチーニ :《修道女アンジェリカ》
フィレンツェ五月音楽祭合唱団＆管弦楽団
オペラ61分

ショートビデオ

無料
バーンスタイン / プラトンの『饗宴』によるセレナード より第3楽章 : エリュキシマコス
エスター・ユー
ショート2分
無料
名アリア集～《運命の力》より〈人生は不幸な者にとって地獄だ〉
ゲガム・グリゴリアン
ショート11分
無料
名アリア集～《エフゲニー・オネーギン》より〈あなたは私に手紙を下さいました〉&〈これがあのタチヤーナなのか？〉
ヴラディーミル・グルシュチャク
ショート10分
無料
《野生のルネサンス (Wild Renaissance) 》
ユップ・ベヴィン
ショート6分
無料
マーラー : 交響曲第5番 より〈アダージェット〉(イアン・ファリントン編)
エスター・ユー
ショート10分
無料
名アリア集～《運命の力》より〈とうとう着いた！神よ、感謝します〉
ガリーナ・ゴルチャコーワ
ショート11分

4K対応映像

全てのコンサート＆オペラ

ローランド・ビリャソン演出による《魔笛》
ザルツブルク・モーツァルト週間
オペラ165分
ヴェネツィアからのニューイヤー・コンサート
テテルマンらが人気のオペラ・ナンバーを歌う
コンサート112分
ホープ、ドライジグ、ベルネームが集うアドヴェント・コンサート
聖母教会 (ドレスデン)
コンサート56分
辻󠄀井伸行が届けるロマン派プログラム～《くるみ割り人形》ほか
サントリーホール、東京
コンサート76分
アンドレアス・オッテンザマーが指揮するモーツァルト晩年の傑作
レクイエム＆交響曲第41番《ジュピター》
コンサート92分
テテルマンとミクネヴィチウテが出演、ジョルダーノの《フェドーラ》
ベルリン・ドイツ・オペラ
オペラ113分