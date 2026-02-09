コンテンツ一覧に移動する
Video
新着コンサート
イム・ユンチャンが挑むバッハの《ゴルトベルク変奏曲》
カーネギー・ホール
新作オペラ
アンドレ・シュエンが主役を演じる《ドン・ジョヴァンニ》
イヴァン・フィッシャー指揮ブダペスト祝祭管
偉大なピアニストたち
ユジャ・ワン plays ラフマニノフ～ピアノ協奏曲 (全曲) とパガニーニの主題による狂詩曲
ロサンゼルス・フィル
有名交響曲
ベルリン・コンツェルトハウスの新首席指揮者お披露目公演
ヨアナ・マルヴィッツ
最新のアーカイブ映像
チック・コリア・アコースティック・バンド : ライブ・イン・ミュンヘン
ガスタイク・フィルハーモニー 1989年
ステージプラス独占映像
ヤン・リシエツキによるショパン・リサイタル～エチュード＆ノクターン
ナポリ・サンナッザーロ劇場
アーカイブからの貴重映像
バーンスタインがチャイコフスキーの交響曲第4番を指揮
ニューヨーク・フィルハーモニック
最新のコンサート＆オペラ
アリス四重奏団が奏でるベートーヴェンの《ラズモフスキー四重奏曲》
ラズモフスキー宮殿
コンサート
123分
イム・ユンチャンが挑むバッハの《ゴルトベルク変奏曲》
カーネギー・ホール
コンサート
87分
ヴェルディの歌劇《アイーダ》
ロイヤル・オペラ・ハウス 2022年
オペラ
158分
アンドレ・シュエンが主役を演じる《ドン・ジョヴァンニ》
イヴァン・フィッシャー指揮ブダペスト祝祭管
オペラ
176分
ローランド・ビリャソン演出による《魔笛》
ザルツブルク・モーツァルト週間
オペラ
165分
ブルー＆テテルマン主演、プッチーニの《つばめ》
メトロポリタン歌劇場
オペラ
115分
魂を揺さぶるヴァイオリン協奏曲集
ムターとネルソンスによるシベリウス
コンセルトヘボウ
コンサート
103分
ホーネック＆ウィーン響がシュミットとベートーヴェンを演奏
ヴァイオリン：マリア・ドゥエニャス
コンサート
118分
ボムソリとフルシャの共演によるブルッフのヴァイオリン協奏曲第1番
バンベルク交響楽団
コンサート
102分
ヤンソンス、ハーン、ベルリン・フィルがサントリーホールに客演
2000年日本ツアーより
コンサート
99分
ムター独奏によるペンデレツキ《メタモルフォーゼン》世界初演
ライプツィヒ・ゲヴァントハウス 1995年
コンサート
39分
タングルウッド音楽祭 2021～ジョン・ウィリアムズ＆アンネ＝ゾフィー・ムター
世界初演
コンサート
89分
血と復讐が渦巻くオペラ名演集
カバイヴァンスカとドミンゴが歌うプッチーニのオペラ《トスカ》
名建築を舞台に
オペラ
117分
リッツィ指揮、ヤクビャク＆テテルマン出演、歌劇《フランチェスカ・ダ・リミニ》
ベルリン・ドイツ・オペラ 2021年
オペラ
140分
サロネン＆パリ管弦楽団によるR.シュトラウス :《エレクトラ》
エクス＝アン＝プロヴァンス音楽祭
オペラ
111分
ヘスス・ロペス・コボスが指揮する《カヴァレリア・ルスティカーナ》＆《道化師》
マドリード王立劇場管弦楽団＆合唱団
オペラ
150分
イタリアの俊英ガッリが指揮するプッチーニ :《外套》
フィレンツェ五月音楽祭合唱団＆管弦楽団
オペラ
55分
ヴェネツィアに甦るガーディナー指揮のモンテヴェルディ :《ポッペアの戴冠》
イングリッシュ・バロック・ソロイスツ
オペラ
193分
人気コンテンツ
イム・ユンチャンが奏でるメンデルスゾーン、チャイコフスキーとムソルグスキー
ソウル 芸術の殿堂 (2024年)
コンサート
97分
パッパーノとチョ・ソンジンが挑むプロコフィエフのピアノ協奏曲第2番
ロンドン交響楽団
コンサート
105分
最新のアーカイブ映像
ゴンサロ・ルバルカバ・カルテット in コンサート～ミュンヘン・ピアノの夏
ガスタイク・フィルハーモニー 1991年
コンサート
71分
ショーター＆ハンコックによる「スペシャル・カルテット」のミュンヘン・ライブ
ガスタイク・フィルハーモニー 1991年
コンサート
72分
アンドレアス・フレーリヒのリサイタル
カール・オルフ・ザール 1992年
コンサート
36分
エヴェリン・グレニー in コンサート～ミュンヘン・ピアノの夏
ガスタイク・フィルハーモニー 1991年
コンサート
66分
ホルスト・シュタインが振るシュターツカペレ・ドレスデン～ニッカネンを迎えて
モーツァルテウム、ザルツブルク音楽祭 1991年
コンサート
107分
エディ・ダニエルズが奏でるモーツァルトのクラリネット協奏曲
ガスタイク・フィルハーモニー 1993年
コンサート
35分
ステージプラス独占映像
バティアシュヴィリがチェコ・フィル・デビューでサン＝サーンスを演奏
フルシャとの共演
コンサート
74分
ネゼ＝セガンが地元モントリオールで《メサイア》を指揮
モントリオール・ノートルダム聖堂
コンサート
137分
メナヘム・プレスラー in イエローラウンジ
2018年 ベルリン Säälchen
コンサート
38分
バティアシュヴィリ＆G.カプソン、メータによるオール・ブラームスのコンサート
ミュンヘン・フィル
コンサート
86分
ワーグナー：楽劇《トリスタンとイゾルデ》バイロイト音楽祭2009 (日本語字幕付き)
マルターラー、シュナイダーを迎えて
オペラ
255分
トラベル・スルー・ソング - プメザ・マチキザ & ジェイムズ・ベイリュウ
タンツザール・アン・デア・パンケ
コンサート
60分
ドキュメンタリー
キリスト降誕をテーマにしたオラトリオ《エル・ニーニョ》のメイキング
ジョン・アダムズ
ドキュメンタリー
29分
ハイドンゆかりの地で交響曲《朝》《昼》《晩》の秘密に迫る
エステルハージ宮殿
ドキュメンタリー
58分
マエストロ・ムーティの肖像
ドキュメンタリー 2001年
ドキュメンタリー
60分
ブリギッテ・ファスベンダー、模索し続ける名歌手
ドキュメンタリー 2025年
ドキュメンタリー
54分
ズービン・メータ ～音楽に満たされた世界
ドキュメンタリー
ドキュメンタリー
58分
パイジェッロのオペラ《ニーナ》をめぐって
ドキュメンタリー 2002年
ドキュメンタリー
47分
インタビュー
レスピーギ作曲《ローマの松》の「ナイチンゲール」を巡る物語
小澤征爾、ボストン交響楽団
インタビュー
4分
マーラーの交響曲第5番〈アダージェット〉について
エスター・ユー
インタビュー
6分
演出家ロラン・ペリーへのインタビュー
メトロポリタン歌劇場
インタビュー
5分
《サンドリヨン》の舞台裏
メトロポリタン歌劇場
インタビュー
3分
パリでのリサイタルについて
ラン・ラン
インタビュー
6分
ルドヴィコ・エイナウディ作曲《フライ (Fly) 》について
ラン・ラン
インタビュー
3分
有名交響曲
小澤征爾が指揮するベートーヴェン～「セイジ・オザワ 松本フェスティバル」2015＆2016
長野県松本文化会館 (キッセイ文化ホール) より
コンサート
83分
ネゼ=セガン＆ロッテルダム・フィルが挑むブルックナーとシュトラウス
4つの最後の歌でエンジェル・ブルーと共演
コンサート
103分
ブーレーズが指揮するマーラーの《復活》
シュターツカペレ・ベルリン
コンサート
90分
チェコ・フィルハーモニー管弦楽団がトリフォノフを迎えてコンサートを開催
2020年シーズン開幕コンサート
コンサート
76分
ネゼ=セガンが挑むブラームス・ツィクルス・シリーズ
バーデン・バーデン祝祭劇場
コンサート
84分
ベルリン・コンツェルトハウスの新首席指揮者お披露目公演
ヨアナ・マルヴィッツ
コンサート
103分
偉大なピアニストたち
マウリツィオ・ポリーニ、ベートーヴェン最後の3つのピアノ・ソナタ
ヘラクレスザール
コンサート
59分
ツィメルマンとラトルがベートーヴェンのピアノ協奏曲を全曲演奏！
ロンドン交響楽団との共演
コンサート
189分
イム・ユンチャンが奏でるメンデルスゾーン、チャイコフスキーとムソルグスキー
ソウル 芸術の殿堂 (2024年)
コンサート
97分
ブルース・リウら過去の優勝者によるショパン・コンクール開幕コンサート
ワルシャワ・フィルハーモニー
コンサート
86分
ハービー・ハンコック率いるザ・ヘッドハンターズIIのミュンヘン・ライブ
カール・オルフ・ザール
コンサート
99分
ラファウ・ブレハッチが奏でるフランクとショパン
タンツザール・アン・デア・パンケ
コンサート
64分
名作オペラ集
アダム・フィッシャーが指揮するヴェルディ :《アイーダ》
チューリッヒ歌劇場管弦楽団
オペラ
153分
サロネン＆パリ管弦楽団によるR.シュトラウス :《エレクトラ》
エクス＝アン＝プロヴァンス音楽祭
オペラ
111分
フランスの名指揮者ルイ・ラングレが挑むトマ :《ハムレット》
シャンゼリゼ管弦楽団、レ・ゼレマン
オペラ
171分
上演機会の少ないワーグナー :《リエンツィ》
トゥールーズ・キャピトル劇場
オペラ
177分
グリゴリアンがタイトル・ロールを歌うチャイコフスキーの《チャロデイカ (魔女) 》
フランクフルト歌劇場管弦楽団＆合唱団
オペラ
204分
マリア・ホセ・シーリが主役を演じるプッチーニ :《修道女アンジェリカ》
フィレンツェ五月音楽祭合唱団＆管弦楽団
オペラ
61分
ショートビデオ
バーンスタイン / プラトンの『饗宴』によるセレナード より第3楽章 : エリュキシマコス
エスター・ユー
ショート
2分
名アリア集～《運命の力》より〈人生は不幸な者にとって地獄だ〉
ゲガム・グリゴリアン
ショート
11分
名アリア集～《エフゲニー・オネーギン》より〈あなたは私に手紙を下さいました〉&〈これがあのタチヤーナなのか？〉
ヴラディーミル・グルシュチャク
ショート
10分
《野生のルネサンス (Wild Renaissance) 》
ユップ・ベヴィン
ショート
6分
マーラー : 交響曲第5番 より〈アダージェット〉(イアン・ファリントン編)
エスター・ユー
ショート
10分
名アリア集～《運命の力》より〈とうとう着いた！神よ、感謝します〉
ガリーナ・ゴルチャコーワ
ショート
11分
4K対応映像
全てのコンサート＆オペラ
ローランド・ビリャソン演出による《魔笛》
ザルツブルク・モーツァルト週間
オペラ
165分
ヴェネツィアからのニューイヤー・コンサート
テテルマンらが人気のオペラ・ナンバーを歌う
コンサート
112分
ホープ、ドライジグ、ベルネームが集うアドヴェント・コンサート
聖母教会 (ドレスデン)
コンサート
56分
辻󠄀井伸行が届けるロマン派プログラム～《くるみ割り人形》ほか
サントリーホール、東京
コンサート
76分
アンドレアス・オッテンザマーが指揮するモーツァルト晩年の傑作
レクイエム＆交響曲第41番《ジュピター》
コンサート
92分
テテルマンとミクネヴィチウテが出演、ジョルダーノの《フェドーラ》
ベルリン・ドイツ・オペラ
オペラ
113分