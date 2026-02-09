Skip to content
Video
NEW CONCERT
Yunchan Lim plays Bach's Goldberg Variations
Carnegie Hall
NEW OPERA
Iván Fischer conducts Mozart's Don Giovanni – starring André Schuen
Teatro Olimpico, Vicenza
PIANO GREATS
Yuja Wang & Gustavo Dudamel: Rachmaninoff Works for Piano & Orchestra
LA Phil
FAVOURITE SYMPHONIES
Joana Mallwitz conducts Prokofiev, Weill & Mahler
Konzerthausorchester
NEW IN THE ARCHIVE
Chick Corea Akoustic Band in the Philharmonie im Gasteig
Munich Klaviersommer
STAGE+ EXCLUSIVE
Jan Lisiecki plays Chopin: Etudes & Nocturnes
Teatro Sannazaro, Naples
TREASURES FROM THE ARCHIVE
Bernstein conducts Tchaikovsky: Symphony No. 4
New York Philharmonic
New Concerts & Operas
The Aris Quartet plays Beethoven's "Razumovsky" Quartets
Razumovsky Palace
Concert
123 Min
Yunchan Lim plays Bach's Goldberg Variations
Carnegie Hall
Concert
87 Min
Verdi: Aida
Royal Opera House
Opera
158 Min
Iván Fischer conducts Mozart's Don Giovanni – starring André Schuen
Teatro Olimpico, Vicenza
Opera
176 Min
Rolando Villazón directs Mozart's Die Zauberflöte
Mozartwoche Salzburg
Opera
165 Min
Puccini: La Rondine - starring Angel Blue & Jonathan Tetelman
The Metropolitan Opera
Opera
115 Min
Epic Violin Concertos
Anne-Sophie Mutter & Andris Nelsons in Sibelius & Shostakovich
Concertgebouw Orchestra
Concert
103 Min
María Dueñas and Manfred Honeck in Beethoven and Schmidt
Musikverein, Vienna
Concert
118 Min
Bomsori, Hrůša & the Bamberg Symphony in Seoul: Bruch & Beethoven
Seoul Arts Center
Concert
102 Min
Hilary Hahn & the Berliner Philharmoniker at Suntory Hall
Tokyo, 2000
Concert
99 Min
Mutter plays Penderecki: Violin Concerto No. 2 – World Premiere
Gewandhaus Leipzig
Concert
39 Min
Tanglewood Music Festival 2021: John Williams & Anne-Sophie Mutter
World Premiere
Concert
89 Min
Murder & Revenge
Puccini's Tosca - with Raina Kabaivanska & Plácido Domingo
Filmed in Rome
Opera
117 Min
Jonathan Tetelman & Sara Jakubiak in Zandonai's Francesca da Rimini
Deutsche Oper Berlin
Opera
140 Min
Strauss: Elektra
Aix-en-Provence
Opera
111 Min
Mascagni: Cavalleria Rusticana & Leoncavallo: Pagliacci
Teatro Real, Madrid
Opera
150 Min
Puccini: Il tabarro
Teatro Maggio Musicale
Opera
55 Min
Gardiner conducts Monteverdi: L'incoronazione di Poppea
Teatro la Fenice
Opera
193 Min
Popular Now
Yunchan Lim plays Bach's Goldberg Variations
Carnegie Hall
Concert
87 Min
The Aris Quartet plays Beethoven's "Razumovsky" Quartets
Razumovsky Palace
Concert
123 Min
Yunchan Lim in Seoul: Mendelssohn, Tchaikovsky & Mussorgsky
Seoul Arts Center
Concert
97 Min
Antonio Pappano & Seong-Jin Cho: Prokofiev, Shostakovich & Beethoven
London Symphony Orchestra
Concert
105 Min
Rolando Villazón directs Mozart's Die Zauberflöte
Mozartwoche Salzburg
Opera
165 Min
Verdi: Aida
Royal Opera House
Opera
158 Min
New in the Archive
The Gonzalo Rubalcaba Quartet in the Philharmonie im Gasteig
Munich Klaviersommer
Concert
71 Min
Herbie Hancock–Wayne Shorter Quartet at the Philharmonie im Gasteig
Munich Klaviersommer
Concert
72 Min
Andreas Fröhlich plays Bach-Busoni & Brahms
Munich Klaviersommer
Concert
36 Min
Evelyn Glennie In Concert
Munich Klaviersommer
Concert
66 Min
Horst Stein and the Staatskapelle Dresden play Mozart
Mozarteum, Salzburg
Concert
107 Min
Eddie Daniels plays Mozart's Clarinet Concerto
Munich Klaviersommer
Concert
35 Min
STAGE+ Exclusives
Hrůša conducts Saint-Saëns, Brahms & Dvořák – with Lisa Batiashvili
Czech Philharmonic
Concert
74 Min
Nézet-Séguin conducts Messiah in the Basilique Notre-Dame de Montréal
Orchestre Métropolitain
Concert
137 Min
FREE
Yellow Lounge: Menahem Pressler
Säälchen, Berlin
Concert
38 Min
Lisa Batiashvili, Gautier Capuçon and Zubin Mehta perform Brahms
Munich Philharmonic
Concert
86 Min
Wagner: Tristan und Isolde (Bayreuth 2009)
Marthaler, Schneider
Opera
255 Min
Musical Moment: Pumeza Matshikiza & James Baillieu
Tanzsaal an der Panke
Concert
60 Min
Documentaries
The Making of El Niño - The Nativity
John Adams
Documentary
29 Min
Premieres Revisited: Haydn Symphonies "Le matin", "Le midi", "Le soir"
Esterházy Palace
Documentary
58 Min
Riccardo Muti
A Portrait
Documentary
60 Min
Brigitte Fassbaender: Don't Stop Wondering
Dir. Andreas Morell
Documentary
54 Min
Zubin Mehta: A World Full of Music
Dir. Reiner E. Moritz
Documentary
58 Min
Paisiello: Nina – an Introduction
Zurich Opera
Documentary
47 Min
Interviews
FREE
The Story of the Nightingale - Respighi: Pini di Roma
Seiji Ozawa
Interview
4 Min
FREE
On Mahler's Adagietto from Symphony No. 5
Esther Yoo
Interview
6 Min
FREE
An Interview with Laurent Pelly
The Metropolitan Opera
Interview
5 Min
FREE
Backstage at Cinderella
The Metropolitan Opera
Interview
3 Min
FREE
On the Paris Recital
Lang Lang
Interview
6 Min
FREE
On Ludovico Einaudi's Fly
Lang Lang
Interview
3 Min
Favourite Symphonies
Seiji Ozawa at the Matsumoto Festival: Beethoven Symphonies Nos. 2 & 7
Saito Kinen Orchestra
Concert
83 Min
Yannick Nézet-Séguin conducts Bruckner & Strauss – with Angel Blue
Rotterdam Philharmonic
Concert
103 Min
Boulez conducts Mahler: Symphony No. 2 in C Minor, "Resurrection"
Staatskapelle Berlin
Concert
90 Min
Bychkov conducts Shostakovich and Dvořák – with Daniil Trifonov
Czech Philharmonic
Concert
76 Min
Nézet-Séguin & the COE: Brahms Symphonies Nos. 3 & 4
Festspielhaus Baden-Baden
Concert
84 Min
Joana Mallwitz conducts Prokofiev, Weill & Mahler
Konzerthausorchester
Concert
103 Min
Piano Greats
FREE
Pollini plays Beethoven: The Three Final Sonatas
Herkulessaal
Concert
59 Min
Krystian Zimerman & Simon Rattle: The Beethoven Piano Concertos
LSO St. Luke's
Concert
189 Min
Yunchan Lim in Seoul: Mendelssohn, Tchaikovsky & Mussorgsky
Seoul Arts Center
Concert
97 Min
FREE
Gala concert—inauguration of the 19th International Chopin Competition
Warsaw Philharmonic
Concert
86 Min
Herbie Hancock Headhunter II
Munich Klaviersommer
Concert
99 Min
Musical Moment: Rafał Blechacz plays Bach, Franck and Chopin
Tanzsaal an der Panke
Concert
64 Min
Essential Operas
Verdi: Aida
Zurich Opera
Opera
153 Min
Strauss: Elektra
Aix-en-Provence
Opera
111 Min
Thomas: Hamlet
Opéra Comique
Opera
171 Min
Wagner: Rienzi
Théâtre du Capitole
Opera
177 Min
Tchaikovsky: The Enchantress
Oper Frankfurt
Opera
204 Min
Puccini: Suor Angelica
Teatro Maggio Musicale
Opera
61 Min
Shorts
FREE
Bernstein: Serenade After Plato's "Symposium": III. Erixymachus. Presto
Esther Yoo
Short
2 Min
FREE
Great Arias – La forza del destino: "La vita è inferno"
Gregam Grigorian
Short
11 Min
FREE
Great Arias – Eugene Onegin: "You wrote to me" & "Can this be the same Tatyana?"
Vladimir Gluschak
Short
10 Min
FREE
Wild Renaissance
Joep Beving
Short
6 Min
FREE
Mahler: Adagietto from Symphony No. 5 (Arr. Iain Farrington)
Esther Yoo
Short
10 Min
FREE
Great Arias – La forza del destino: "Son giunta! Grazie, oh Dio"
Galina Gorchakova
Short
11 Min
4K Videos
The Gonzalo Rubalcaba Quartet in the Philharmonie im Gasteig
Munich Klaviersommer
Concert
71 Min
Herbie Hancock–Wayne Shorter Quartet at the Philharmonie im Gasteig
Munich Klaviersommer
Concert
72 Min
Andreas Fröhlich plays Bach-Busoni & Brahms
Munich Klaviersommer
Concert
36 Min
The Aris Quartet plays Beethoven's "Razumovsky" Quartets
Razumovsky Palace
Concert
123 Min
Yunchan Lim plays Bach's Goldberg Variations
Carnegie Hall
Concert
87 Min
Evelyn Glennie In Concert
Munich Klaviersommer
Concert
66 Min
All Concerts & Operas
Rolando Villazón directs Mozart's Die Zauberflöte
Mozartwoche Salzburg
Opera
165 Min
New Year's Concert from Venice – with Jonathan Tetelman
Teatro la Fenice
Concert
112 Min
Advent Concert with Benjamin Bernheim, Elsa Dreisig & Daniel Hope
Frauenkirche, Dresden
Concert
56 Min
Nobuyuki Tsujii plays Tchaikovsky, Beethoven, Chopin and Rachmaninoff
Suntory Hall, Tokyo
Concert
76 Min
Premieres Revisited: Andreas Ottensamer conducts Mozart's Requiem
Wiener Neustadt
Concert
92 Min
Giordano: Fedora – starring Jonathan Tetelman & Vida Miknevičiūtė
Deutsche Oper Berlin
Opera
113 Min